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"Історичне рішення": Євросоюз виділить Україні майже 1,9 мільярда євро. Куди спрямують гроші?

Євросоюз виділить Україні майже 1,9 мільярда євро. Куди спрямують гроші?

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", – сказав він.

Зокрема, кошти будть спрямовані наступним чином:

  • 1 млрд євро – на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" – безпосередньо в українських виробників;
  • понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси;
  • понад 200 млн євро – на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 млрд євро", – зазначив Шмигаль.

Напередодні верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості під час візиту до України.

Раніше Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за яким повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Це вже четвертий такий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. Ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).

Автор: 

зброя (877) Євросоюз (5138) закупівлі (2620) Шмигаль Денис (1498)


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