"Історичне рішення": Євросоюз виділить Україні майже 1,9 мільярда євро. Куди спрямують гроші?

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", – сказав він.

Зокрема, кошти будть спрямовані наступним чином:

1 млрд євро – на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" – безпосередньо в українських виробників;

понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси;

понад 200 млн євро – на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 млрд євро", – зазначив Шмигаль.

Напередодні верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості під час візиту до України.

Раніше Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за яким повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Це вже четвертий такий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. Ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).