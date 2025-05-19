РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8838 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
1 860 13

Коммюнике саммита НАТО в Гааге может быть "чрезвычайно коротким" и без пункта об угрозе РФ, - NOS

Саммит НАТО в Гааге. Коммюнике может быть чрезвычайно коротким

Коммюнике саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне, может быть "чрезвычайно коротким". Также там не будут упоминать об угрозе со стороны РФ.

Об этом пишет нидерландское издание NOS, передает Цензор.НЕТ.

"Инсайдеры сообщили NOS, что так называемое коммюнике будет "чрезвычайно коротким", - говорится в материале.

Ожидается, что оно будет состоять из около трех абзацев.

Издание отмечает, что коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне в 2024 году состояло из 44 абзацев. 6 из них были посвящены помощи Украине. В Вильнюсе, в 2023 году, странам удалось согласовать 90 абзацев.

В выводах трех саммитов с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, отмечалось, что "Россия представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности Альянса".

Причиной может быть то, что по мнению США, такая формулировка может повредить возможным переговорам между Россией и Украиной. Также предполагают, что США стремятся перезагрузить отношения с РФ.

Также читайте: Возможность нападения РФ на НАТО зависит от того, как завершится война в Украине, - посол Польши Лукасевич

Автор: 

НАТО (10263) россия (96953)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Отримання грошей від ФСБ лише однією особою багато що змінило...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:00 Ответить
+1
Непобедимое НАТО... Война показывает, кто есть ху
показать весь комментарий
19.05.2025 14:02 Ответить
+1
Як кажуть брітанскіє учониє, "Нє всьо так адназначна," тому краще помовчати...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отримання грошей від ФСБ лише однією особою багато що змінило...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:00 Ответить
Здулося грізне Нато чи обкалялося.Трамп це сила. Пукне рижий п.дор і пів планети раком стає.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:12 Ответить
Непобедимое НАТО... Война показывает, кто есть ху
показать весь комментарий
19.05.2025 14:02 Ответить
Як кажуть брітанскіє учониє, "Нє всьо так адназначна," тому краще помовчати...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:02 Ответить
Соснуть тунця
показать весь комментарий
19.05.2025 14:17 Ответить
США собираются до конца этого года, вывезти свои войска из Европы, время зонтиков прошло, теперь сами крутитесь как умеете.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:20 Ответить
Ібанутний-заліз у свою засрану Луб'янку і нюхай запутіна..
показать весь комментарий
19.05.2025 14:28 Ответить
Я-то здесь причём, США войска выводят.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:29 Ответить
Так или иначе, США не бросят Европу, только плати и оружия отгрузят сколько душе угодно.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:32 Ответить
Уже давно зрозуміло: ніякого НАТО нема. Є ширмочка, але вона вже нічого ні від кого не приховує.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:29 Ответить
А толку то з тих кУмУнікЬЄ?...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:31 Ответить
НАТО мертве - так що пофіг що там буде
показать весь комментарий
19.05.2025 15:20 Ответить
Мене тошнить від цих натівських військових-героїв. Вони налякані як діти в грозу і шугаються своєї тіні.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:38 Ответить
 
 