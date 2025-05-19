Коммюнике саммита НАТО в Гааге может быть "чрезвычайно коротким" и без пункта об угрозе РФ, - NOS

Коммюнике саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне, может быть "чрезвычайно коротким". Также там не будут упоминать об угрозе со стороны РФ.

Об этом пишет нидерландское издание NOS, передает Цензор.НЕТ.

"Инсайдеры сообщили NOS, что так называемое коммюнике будет "чрезвычайно коротким", - говорится в материале.

Ожидается, что оно будет состоять из около трех абзацев.

Издание отмечает, что коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне в 2024 году состояло из 44 абзацев. 6 из них были посвящены помощи Украине. В Вильнюсе, в 2023 году, странам удалось согласовать 90 абзацев.

В выводах трех саммитов с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, отмечалось, что "Россия представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности Альянса".

Причиной может быть то, что по мнению США, такая формулировка может повредить возможным переговорам между Россией и Украиной. Также предполагают, что США стремятся перезагрузить отношения с РФ.

