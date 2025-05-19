Возможность нападения РФ на НАТО зависит от того, как завершится война в Украине, - посол Польши Лукасевич
Возможность нападения России на страны НАТО будет зависеть от итогов полномасштабной войны в Украине. В то же время Альянс заявляет о своей готовности к возможному вторжению.
Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Короткий месседж Кремлю: даже не пытайтесь! НАТО - это стабильный, мощный, благоразумный и очень преданный союз. Ни один сантиметр территории НАТО не станет объектом военного вторжения. И мы активно защищаемся от невоенных, так называемых гибридных вторжений, как мы видим, например, на восточной границе Польши с Беларусью, где мы постоянно находимся под давлением, создаваемым злонамеренными действиями Беларуси и России", - подчеркнул дипломат.
По словам Лукасевича, Польша предана защите территории НАТО, ближайших и отдаленных союзников и государств-членов.
"Поэтому не стоит спекулировать. То, что мы можем сказать с определенной уверенностью, что военное будущее Европы, будущее европейского военного дела очень зависит от результата этой войны.
Ослабленная, побежденная Россия означает, что перспектива такого глупого решения - еще одной войны, которая полностью уничтожит Россию - очень зависит от исхода этой войны. И опять же, я почти уверен, что эта война завершится поражением России, а не ее укреплением. И, возможно, это ответ на ваш вопрос", - добавил посол.
цим літом
Штати будуть захищати Польщу ? Та ну. Не при Трампові.
нападузахоплення Польщі путлом - десь 100%.
Поляки це знають. Путло це знає. І ната це знає. Всім пофіг.
Ізраїль знищив бомбами в тунелі самого лідера хамасу та інших його керівників-для прикладу,якою зброєю володіють Штати і їх союзники.
И кто это вам про Штаты рассказал? Зачем это Америке? И как это вы себе представляете, мне интересно. Вот те 50000 американских военных лягут под танки под аплодисменты немцев и поляков, а потом американцы пришлют новых?
Или ты думаешь есть тут желающие сгореть в ядерном пламени ради свободы стран 90% американцев днём с огнём не смогут найти на карте?
Забейте. спасение утопающих--дело самих утопающих.
А по факту, всі, хто нам допомагає, мають свою вигоду - фінансову, єкономічну, політичну, геополітичну.... тощо. Результат ми бачимо як ніхто інший.
Напад на країну НАТО,окремо для росіян з амер.проксі:це буде двобій НАТО на чолі з США і їх союзниками(Ізраїль,Півд.Корея,ін.) з фашистською росією.
На рахунок ядерної,то якщо пуйло першим вдарить,то очевидно,що буде аналогічна відповідь з боку США,Британії,Франції.
Так,що по нападу на країну НАТО,не ловіть гав.
По друге. Якщо вам цікаво НАТО то вам треба прочитати хоча б ту саму знамениту ) п'яту в шосту статути НАТО. Там для таких як ви написано, що кожна країна НАТО допомагає жертві агресії так, як захоче. Захоче-- вступить у війнув мобілізує населення. Не захоче-- пришле бочку вазеліна захисникам.
Якщо є такі войовничі країни в Європі, то чому їх нема на українських фронтах?
Про США я взагалі не говорю, вже багато років ні в кого нема бажання їхати хто зна де спасати жирних європейських кабанів що витрачають гроші на цілування у дупу себе та африканців/арабів.