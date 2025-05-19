РУС
Новости Возможна атака РФ на НАТО
Возможность нападения РФ на НАТО зависит от того, как завершится война в Украине, - посол Польши Лукасевич

От чего зависит возможность нападения РФ на НАТО

Возможность нападения России на страны НАТО будет зависеть от итогов полномасштабной войны в Украине. В то же время Альянс заявляет о своей готовности к возможному вторжению.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Короткий месседж Кремлю: даже не пытайтесь! НАТО - это стабильный, мощный, благоразумный и очень преданный союз. Ни один сантиметр территории НАТО не станет объектом военного вторжения. И мы активно защищаемся от невоенных, так называемых гибридных вторжений, как мы видим, например, на восточной границе Польши с Беларусью, где мы постоянно находимся под давлением, создаваемым злонамеренными действиями Беларуси и России", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье, - Сикорский

По словам Лукасевича, Польша предана защите территории НАТО, ближайших и отдаленных союзников и государств-членов.

"Поэтому не стоит спекулировать. То, что мы можем сказать с определенной уверенностью, что военное будущее Европы, будущее европейского военного дела очень зависит от результата этой войны.

Ослабленная, побежденная Россия означает, что перспектива такого глупого решения - еще одной войны, которая полностью уничтожит Россию - очень зависит от исхода этой войны. И опять же, я почти уверен, что эта война завершится поражением России, а не ее укреплением. И, возможно, это ответ на ваш вопрос", - добавил посол.

Читайте: Сильное НАТО вместе с сильной Европой будет надежной и уверенной в себе силой, способной тем самым поддерживать мир, - Карис

Так він по суті це і сказав завуальовано, діпломат же
19.05.2025 10:30 Ответить
можливо нападуть, не встигне війна завершитись
цим літом
Штати будуть захищати Польщу ? Та ну. Не при Трампові.
19.05.2025 10:01 Ответить
Або є другий варіант - нападу не буде, доки в Україні не закінчиться)
19.05.2025 10:04 Ответить
Можливість нападу захоплення Польщі путлом - десь 100%.
Поляки це знають. Путло це знає. І ната це знає. Всім пофіг.
19.05.2025 10:46 Ответить
Можливість нападу росіян на країну НАТО -мінімальна і це розуміють самі росіяни.Тому,що зустрінуться зі всією міццю Штатів і не лише Штатів.
Ізраїль знищив бомбами в тунелі самого лідера хамасу та інших його керівників-для прикладу,якою зброєю володіють Штати і їх союзники.
19.05.2025 10:56 Ответить
Израиль не смог разобраться с 5-10 тысячами тапочников полумиллионым войском.
И кто это вам про Штаты рассказал? Зачем это Америке? И как это вы себе представляете, мне интересно. Вот те 50000 американских военных лягут под танки под аплодисменты немцев и поляков, а потом американцы пришлют новых?
Или ты думаешь есть тут желающие сгореть в ядерном пламени ради свободы стран 90% американцев днём с огнём не смогут найти на карте?
Забейте. спасение утопающих--дело самих утопающих.
19.05.2025 11:18 Ответить
Ти утік і сиди мовчки, поки тебе ще не депортували, підшукуй собі нову батьківщину, такі як ти трамплоиду не потрібні, а Україні і тим більше
19.05.2025 11:27 Ответить
Що я такого сказав що пану не до вподоби?
19.05.2025 18:26 Ответить
Це головна проблема багатьох українців - ілюзорність, рожеві окуляри + завищені вимоги до всіх. Всі нас *******, всі із задоволенням, безкорисливо допомагають, а готові допомогати ще більше, до останнього європейця)). Плюс до того - нам усі повинні допомагати, бо ми захищаємо весь світ від пуйла.
А по факту, всі, хто нам допомагає, мають свою вигоду - фінансову, єкономічну, політичну, геополітичну.... тощо. Результат ми бачимо як ніхто інший.
19.05.2025 12:16 Ответить
У європейців така сама проблема, навіть набагато гірше. Вони чомусь думають що як смажений півень у сраку клюне, то американці на блакитному гвинтокрилі прилетять і всіх захистять/визволять. А їм самім буде потрібно лише махати квітками і казати "чіііз" на камеру
19.05.2025 18:34 Ответить
Розібрався Ізраїль все по порядку,притому що це крихітна територія.
Напад на країну НАТО,окремо для росіян з амер.проксі:це буде двобій НАТО на чолі з США і їх союзниками(Ізраїль,Півд.Корея,ін.) з фашистською росією.
На рахунок ядерної,то якщо пуйло першим вдарить,то очевидно,що буде аналогічна відповідь з боку США,Британії,Франції.
Так,що по нападу на країну НАТО,не ловіть гав.
19.05.2025 12:50 Ответить
Так розібрався що і заручників вернув додому, і Хамас більш не існує, а араби в Газі полюбили євреїв.
По друге. Якщо вам цікаво НАТО то вам треба прочитати хоча б ту саму знамениту ) п'яту в шосту статути НАТО. Там для таких як ви написано, що кожна країна НАТО допомагає жертві агресії так, як захоче. Захоче-- вступить у війнув мобілізує населення. Не захоче-- пришле бочку вазеліна захисникам.
Якщо є такі войовничі країни в Європі, то чому їх нема на українських фронтах?
Про США я взагалі не говорю, вже багато років ні в кого нема бажання їхати хто зна де спасати жирних європейських кабанів що витрачають гроші на цілування у дупу себе та африканців/арабів.
19.05.2025 18:22 Ответить
Наратив рос.пропаганди.Ще є теза,що Трамп-агент путіна,тільки не ермак,це поза сумнівом.
19.05.2025 19:55 Ответить
Що саме? П'ята і шоста статті статута НАТО?
20.05.2025 01:36 Ответить
Сікнетись в країну НАТО-сво покажеться веселою прогулянкою,порівняно....
20.05.2025 09:51 Ответить
Точніше буде, як ви підтримуєте Україну зараз
19.05.2025 11:22 Ответить
***** воевать с НАТО будет украинцами, ухилянти готовьтесь!!
19.05.2025 12:20 Ответить
 
 