Возможность нападения РФ на НАТО зависит от того, как завершится война в Украине, - посол Польши Лукасевич

Возможность нападения России на страны НАТО будет зависеть от итогов полномасштабной войны в Украине. В то же время Альянс заявляет о своей готовности к возможному вторжению.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Короткий месседж Кремлю: даже не пытайтесь! НАТО - это стабильный, мощный, благоразумный и очень преданный союз. Ни один сантиметр территории НАТО не станет объектом военного вторжения. И мы активно защищаемся от невоенных, так называемых гибридных вторжений, как мы видим, например, на восточной границе Польши с Беларусью, где мы постоянно находимся под давлением, создаваемым злонамеренными действиями Беларуси и России", - подчеркнул дипломат.

По словам Лукасевича, Польша предана защите территории НАТО, ближайших и отдаленных союзников и государств-членов.

"Поэтому не стоит спекулировать. То, что мы можем сказать с определенной уверенностью, что военное будущее Европы, будущее европейского военного дела очень зависит от результата этой войны.

Ослабленная, побежденная Россия означает, что перспектива такого глупого решения - еще одной войны, которая полностью уничтожит Россию - очень зависит от исхода этой войны. И опять же, я почти уверен, что эта война завершится поражением России, а не ее укреплением. И, возможно, это ответ на ваш вопрос", - добавил посол.

