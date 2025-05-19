УКР
Можливість нападу РФ на НАТО залежить від того, як завершиться війна в Україні, - посол Польщі Лукасевич

Від чого залежить можливість нападу РФ на НАТО

Можливість нападу Росії на країни НАТО залежатиме від підсумків повномасштабної війни в Україні. Водночас Альянс заявляє про свою готовність до можливого вторгнення.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Короткий меседж Кремлю: навіть не намагайтеся! НАТО - це стабільний, потужний, розсудливий і дуже відданий союз. Жоден сантиметр території НАТО не стане об'єктом військового вторгнення. І ми активно захищаємося від невійськових, так званих гібридних вторгнень, як ми бачимо, наприклад, на східному кордоні Польщі з Білоруссю, де ми постійно перебуваємо під тиском, створюваним зловмисними діями Білорусі та Росії", - наголосив дипломат.

За словами Лукасевича, Польща віддана захисту території НАТО, найближчих та віддаленіших союзників і держав-членів.

"Тож не варто спекулювати. Те, що ми можемо сказати з певною впевненістю, що військове майбутнє Європи, майбутнє європейської військової справи дуже залежить від результату цієї війни.

Ослаблена, переможена Росія означає, що перспектива такого дурного рішення - ще однієї війни, яка повністю знищить Росію - дуже залежить від результату цієї війни. І знову ж таки, я майже впевнений, що ця війна завершиться поразкою Росії, а не її зміцненням. І, можливо, це відповідь на ваше запитання", - додав посол.

можливо нападуть, не встигне війна завершитись
цим літом
Штати будуть захищати Польщу ? Та ну. Не при Трампові.
показати весь коментар
19.05.2025 10:01 Відповісти
Або є другий варіант - нападу не буде, доки в Україні не закінчиться)
показати весь коментар
19.05.2025 10:04 Відповісти
Так він по суті це і сказав завуальовано, діпломат же
показати весь коментар
19.05.2025 10:30 Відповісти
Можливість нападу захоплення Польщі путлом - десь 100%.
Поляки це знають. Путло це знає. І ната це знає. Всім пофіг.
показати весь коментар
19.05.2025 10:46 Відповісти
Можливість нападу росіян на країну НАТО -мінімальна і це розуміють самі росіяни.Тому,що зустрінуться зі всією міццю Штатів і не лише Штатів.
Ізраїль знищив бомбами в тунелі самого лідера хамасу та інших його керівників-для прикладу,якою зброєю володіють Штати і їх союзники.
показати весь коментар
19.05.2025 10:56 Відповісти
Израиль не смог разобраться с 5-10 тысячами тапочников полумиллионым войском.
И кто это вам про Штаты рассказал? Зачем это Америке? И как это вы себе представляете, мне интересно. Вот те 50000 американских военных лягут под танки под аплодисменты немцев и поляков, а потом американцы пришлют новых?
Или ты думаешь есть тут желающие сгореть в ядерном пламени ради свободы стран 90% американцев днём с огнём не смогут найти на карте?
Забейте. спасение утопающих--дело самих утопающих.
показати весь коментар
19.05.2025 11:18 Відповісти
Ти утік і сиди мовчки, поки тебе ще не депортували, підшукуй собі нову батьківщину, такі як ти трамплоиду не потрібні, а Україні і тим більше
показати весь коментар
19.05.2025 11:27 Відповісти
Що я такого сказав що пану не до вподоби?
показати весь коментар
19.05.2025 18:26 Відповісти
Це головна проблема багатьох українців - ілюзорність, рожеві окуляри + завищені вимоги до всіх. Всі нас *******, всі із задоволенням, безкорисливо допомагають, а готові допомогати ще більше, до останнього європейця)). Плюс до того - нам усі повинні допомагати, бо ми захищаємо весь світ від пуйла.
А по факту, всі, хто нам допомагає, мають свою вигоду - фінансову, єкономічну, політичну, геополітичну.... тощо. Результат ми бачимо як ніхто інший.
показати весь коментар
19.05.2025 12:16 Відповісти
У європейців така сама проблема, навіть набагато гірше. Вони чомусь думають що як смажений півень у сраку клюне, то американці на блакитному гвинтокрилі прилетять і всіх захистять/визволять. А їм самім буде потрібно лише махати квітками і казати "чіііз" на камеру
показати весь коментар
19.05.2025 18:34 Відповісти
Розібрався Ізраїль все по порядку,притому що це крихітна територія.
Напад на країну НАТО,окремо для росіян з амер.проксі:це буде двобій НАТО на чолі з США і їх союзниками(Ізраїль,Півд.Корея,ін.) з фашистською росією.
На рахунок ядерної,то якщо пуйло першим вдарить,то очевидно,що буде аналогічна відповідь з боку США,Британії,Франції.
Так,що по нападу на країну НАТО,не ловіть гав.
показати весь коментар
19.05.2025 12:50 Відповісти
Так розібрався що і заручників вернув додому, і Хамас більш не існує, а араби в Газі полюбили євреїв.
По друге. Якщо вам цікаво НАТО то вам треба прочитати хоча б ту саму знамениту ) п'яту в шосту статути НАТО. Там для таких як ви написано, що кожна країна НАТО допомагає жертві агресії так, як захоче. Захоче-- вступить у війнув мобілізує населення. Не захоче-- пришле бочку вазеліна захисникам.
Якщо є такі войовничі країни в Європі, то чому їх нема на українських фронтах?
Про США я взагалі не говорю, вже багато років ні в кого нема бажання їхати хто зна де спасати жирних європейських кабанів що витрачають гроші на цілування у дупу себе та африканців/арабів.
показати весь коментар
19.05.2025 18:22 Відповісти
Наратив рос.пропаганди.Ще є теза,що Трамп-агент путіна,тільки не ермак,це поза сумнівом.
показати весь коментар
19.05.2025 19:55 Відповісти
Що саме? П'ята і шоста статті статута НАТО?
показати весь коментар
20.05.2025 01:36 Відповісти
Сікнетись в країну НАТО-сво покажеться веселою прогулянкою,порівняно....
показати весь коментар
20.05.2025 09:51 Відповісти
Точніше буде, як ви підтримуєте Україну зараз
показати весь коментар
19.05.2025 11:22 Відповісти
***** воевать с НАТО будет украинцами, ухилянти готовьтесь!!
показати весь коментар
19.05.2025 12:20 Відповісти
 
 