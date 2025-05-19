Можливість нападу РФ на НАТО залежить від того, як завершиться війна в Україні, - посол Польщі Лукасевич
Можливість нападу Росії на країни НАТО залежатиме від підсумків повномасштабної війни в Україні. Водночас Альянс заявляє про свою готовність до можливого вторгнення.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Короткий меседж Кремлю: навіть не намагайтеся! НАТО - це стабільний, потужний, розсудливий і дуже відданий союз. Жоден сантиметр території НАТО не стане об'єктом військового вторгнення. І ми активно захищаємося від невійськових, так званих гібридних вторгнень, як ми бачимо, наприклад, на східному кордоні Польщі з Білоруссю, де ми постійно перебуваємо під тиском, створюваним зловмисними діями Білорусі та Росії", - наголосив дипломат.
За словами Лукасевича, Польща віддана захисту території НАТО, найближчих та віддаленіших союзників і держав-членів.
"Тож не варто спекулювати. Те, що ми можемо сказати з певною впевненістю, що військове майбутнє Європи, майбутнє європейської військової справи дуже залежить від результату цієї війни.
Ослаблена, переможена Росія означає, що перспектива такого дурного рішення - ще однієї війни, яка повністю знищить Росію - дуже залежить від результату цієї війни. І знову ж таки, я майже впевнений, що ця війна завершиться поразкою Росії, а не її зміцненням. І, можливо, це відповідь на ваше запитання", - додав посол.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цим літом
Штати будуть захищати Польщу ? Та ну. Не при Трампові.
нападузахоплення Польщі путлом - десь 100%.
Поляки це знають. Путло це знає. І ната це знає. Всім пофіг.
Ізраїль знищив бомбами в тунелі самого лідера хамасу та інших його керівників-для прикладу,якою зброєю володіють Штати і їх союзники.
И кто это вам про Штаты рассказал? Зачем это Америке? И как это вы себе представляете, мне интересно. Вот те 50000 американских военных лягут под танки под аплодисменты немцев и поляков, а потом американцы пришлют новых?
Или ты думаешь есть тут желающие сгореть в ядерном пламени ради свободы стран 90% американцев днём с огнём не смогут найти на карте?
Забейте. спасение утопающих--дело самих утопающих.
А по факту, всі, хто нам допомагає, мають свою вигоду - фінансову, єкономічну, політичну, геополітичну.... тощо. Результат ми бачимо як ніхто інший.
Напад на країну НАТО,окремо для росіян з амер.проксі:це буде двобій НАТО на чолі з США і їх союзниками(Ізраїль,Півд.Корея,ін.) з фашистською росією.
На рахунок ядерної,то якщо пуйло першим вдарить,то очевидно,що буде аналогічна відповідь з боку США,Британії,Франції.
Так,що по нападу на країну НАТО,не ловіть гав.
По друге. Якщо вам цікаво НАТО то вам треба прочитати хоча б ту саму знамениту ) п'яту в шосту статути НАТО. Там для таких як ви написано, що кожна країна НАТО допомагає жертві агресії так, як захоче. Захоче-- вступить у війнув мобілізує населення. Не захоче-- пришле бочку вазеліна захисникам.
Якщо є такі войовничі країни в Європі, то чому їх нема на українських фронтах?
Про США я взагалі не говорю, вже багато років ні в кого нема бажання їхати хто зна де спасати жирних європейських кабанів що витрачають гроші на цілування у дупу себе та африканців/арабів.