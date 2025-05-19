Можливість нападу РФ на НАТО залежить від того, як завершиться війна в Україні, - посол Польщі Лукасевич

Можливість нападу Росії на країни НАТО залежатиме від підсумків повномасштабної війни в Україні. Водночас Альянс заявляє про свою готовність до можливого вторгнення.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Короткий меседж Кремлю: навіть не намагайтеся! НАТО - це стабільний, потужний, розсудливий і дуже відданий союз. Жоден сантиметр території НАТО не стане об'єктом військового вторгнення. І ми активно захищаємося від невійськових, так званих гібридних вторгнень, як ми бачимо, наприклад, на східному кордоні Польщі з Білоруссю, де ми постійно перебуваємо під тиском, створюваним зловмисними діями Білорусі та Росії", - наголосив дипломат.

За словами Лукасевича, Польща віддана захисту території НАТО, найближчих та віддаленіших союзників і держав-членів.

"Тож не варто спекулювати. Те, що ми можемо сказати з певною впевненістю, що військове майбутнє Європи, майбутнє європейської військової справи дуже залежить від результату цієї війни.

Ослаблена, переможена Росія означає, що перспектива такого дурного рішення - ще однієї війни, яка повністю знищить Росію - дуже залежить від результату цієї війни. І знову ж таки, я майже впевнений, що ця війна завершиться поразкою Росії, а не її зміцненням. І, можливо, це відповідь на ваше запитання", - додав посол.

