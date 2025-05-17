УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10816 відвідувачів онлайн
Новини Оборонні витрати НАТО
586 10

Сильне НАТО разом із сильною Європою буде надійною і впевненою в собі силою, здатною тим самим підтримувати мир, - Каріс

Каріс про оборонуздатність Європи

Президент Естонії Алар Каріс закликав союзників по Альянсу збільшити інвестиції в оборони, оскільки Росія є загрозою для усієї Європи та країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

"Європа не підкорена ні економічно, ні політично. Однак зараз, як ніколи раніше, Європа має стати сильною і у військовому плані. НАТО - наріжний камінь безпеки Заходу. Але основа НАТО - це Європа.

Європа рухається в правильному напрямку в справі зміцнення обороноздатності. Багато що вже зроблено, але шлях ще довгий. Естонія протягом щонайменше двох наступних років інвестуватиме в оборону понад 5% ВВП. Це не політична цифра - це розрахунки реальних витрат на захист Естонії та виконання наших зобов'язань у НАТО, виконані нашими експертами", - наголосив Каріс.

Президент Естонія також закликав союзників вчинити так само, додавши, що за часів холодної війни середні військові витрати країн НАТО становили 4% ВВП. Каріс зазначив, що сьогоднішні загрози ще серйозніші.

"Не інвестувавши обіцяні у 2014 році 2% ВВП, Європа втратила сотні мільярдів в оборонних можливостях. Нам потрібне реальне стримування зараз, а не через десять років.

Складність завдання часто затьмарює його важливість. Дехто каже, що природно, що країни, які є сусідами з Росією, витрачають більше на оборону. Вони не розуміють, що агресія Росії спрямована не тільки проти сусідів - вона спрямована проти всієї Європи і НАТО. Проти іншого способу життя - нашого способу життя. І у війні з Росією не буде жодного безпечного місця в Європі. Кожна європейська країна - сусід Росії", - додав Каріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

Автор: 

НАТО (6724) Естонія (1686) Алар Каріс (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
тiльки остаточний розвал кацапськоi iмперii за прикладом радянського союзу здатне забезпечити,та пiдтримуватиме мир.
показати весь коментар
17.05.2025 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тiльки остаточний розвал кацапськоi iмперii за прикладом радянського союзу здатне забезпечити,та пiдтримуватиме мир.
показати весь коментар
17.05.2025 14:54 Відповісти
На заміну кацапській імперії вже прийшла Піднебесна.
показати весь коментар
17.05.2025 14:58 Відповісти
Викиньте США з НАТО, а прийміть Україну, це найбільше підсилить Європу та НАТО.
показати весь коментар
17.05.2025 14:57 Відповісти
НАТА стане особливо сильною, коли з неї вийдуть ТША, в Німеччині переможе АдН, а на прохання фіцо, орбана, джоржеску та інших до НАТИ вступить рф.
показати весь коментар
17.05.2025 14:57 Відповісти
Стратегічно найдешевший і найбезпечніший варіант з гарантією - через форсоване економічне та воєнне виснаження і блокаду розвалити балалайню на кілька десятків національно-териториальних утворень, надто навіть конституція ********* це дозволяє.
показати весь коментар
17.05.2025 15:04 Відповісти
Щоб водер стала гарячою, she needs to be warmed ap!
показати весь коментар
17.05.2025 15:05 Відповісти
Скільки не кажи "халва..."
показати весь коментар
17.05.2025 15:18 Відповісти
пока что мы видим одно бла бла бла от нато.они до сих пор не осознали что такое рашка и жуют сопли.
показати весь коментар
17.05.2025 15:36 Відповісти
"трамбон" розвалить НАТО К КУЯМ.Потрібно створювати негайно "ВБЄ" (ВІЙСКОВИЙ БЛОК ЄВРОПИ)- "НЕ ЛІЗЬ РАШИСТ- ВБ'Є"
показати весь коментар
17.05.2025 16:09 Відповісти
Почнемо з того, що нинішня ната і нахер кому потрібна.
показати весь коментар
17.05.2025 18:30 Відповісти
 
 