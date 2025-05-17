Сильне НАТО разом із сильною Європою буде надійною і впевненою в собі силою, здатною тим самим підтримувати мир, - Каріс

Президент Естонії Алар Каріс закликав союзників по Альянсу збільшити інвестиції в оборони, оскільки Росія є загрозою для усієї Європи та країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

"Європа не підкорена ні економічно, ні політично. Однак зараз, як ніколи раніше, Європа має стати сильною і у військовому плані. НАТО - наріжний камінь безпеки Заходу. Але основа НАТО - це Європа.

Європа рухається в правильному напрямку в справі зміцнення обороноздатності. Багато що вже зроблено, але шлях ще довгий. Естонія протягом щонайменше двох наступних років інвестуватиме в оборону понад 5% ВВП. Це не політична цифра - це розрахунки реальних витрат на захист Естонії та виконання наших зобов'язань у НАТО, виконані нашими експертами", - наголосив Каріс.

Президент Естонія також закликав союзників вчинити так само, додавши, що за часів холодної війни середні військові витрати країн НАТО становили 4% ВВП. Каріс зазначив, що сьогоднішні загрози ще серйозніші.

"Не інвестувавши обіцяні у 2014 році 2% ВВП, Європа втратила сотні мільярдів в оборонних можливостях. Нам потрібне реальне стримування зараз, а не через десять років.

Складність завдання часто затьмарює його важливість. Дехто каже, що природно, що країни, які є сусідами з Росією, витрачають більше на оборону. Вони не розуміють, що агресія Росії спрямована не тільки проти сусідів - вона спрямована проти всієї Європи і НАТО. Проти іншого способу життя - нашого способу життя. І у війні з Росією не буде жодного безпечного місця в Європі. Кожна європейська країна - сусід Росії", - додав Каріс.

