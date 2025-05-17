Сильное НАТО вместе с сильной Европой будет надежной и уверенной в себе силой, способной, тем самым, поддерживать мир, - Карис

Президент Эстонии Алар Карис призвал союзников по Альянсу увеличить инвестиции в оборону, поскольку Россия является угрозой для всей Европы и стран НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

"Европа не покорена ни экономически, ни политически. Однако сейчас, как никогда ранее, Европа должна стать сильной и в военном плане. НАТО - краеугольный камень безопасности Запада. Но основа НАТО - это Европа.

Европа движется в правильном направлении в деле укрепления обороноспособности. Многое уже сделано, но путь еще долгий. Эстония в течение как минимум двух следующих лет будет инвестировать в оборону более 5% ВВП. Это не политическая цифра - это расчеты реальных расходов на защиту Эстонии и выполнение наших обязательств в НАТО, выполненные нашими экспертами", - подчеркнул Карис.

Президент Эстония также призвал союзников поступить так же, добавив, что во времена холодной войны средние военные расходы стран НАТО составляли 4% ВВП. Карис отметил, что сегодняшние угрозы еще серьезнее.

"Не инвестировав обещанные в 2014 году 2% ВВП, Европа потеряла сотни миллиардов в оборонных возможностях. Нам нужно реальное сдерживание сейчас, а не через десять лет.

Сложность задачи часто затмевает ее важность. Некоторые говорят, что естественно, что страны, которые соседствуют с Россией, тратят больше на оборону. Они не понимают, что агрессия России направлена не только против соседей - она направлена против всей Европы и НАТО. Против другого образа жизни - нашего образа жизни. И в войне с Россией не будет ни одного безопасного места в Европе. Каждая европейская страна - сосед России", - добавил Карис.

