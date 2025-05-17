РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Оборонительные расходы НАТО
586 10

Сильное НАТО вместе с сильной Европой будет надежной и уверенной в себе силой, способной, тем самым, поддерживать мир, - Карис

Карис об обороноспособности Европы

Президент Эстонии Алар Карис призвал союзников по Альянсу увеличить инвестиции в оборону, поскольку Россия является угрозой для всей Европы и стран НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

"Европа не покорена ни экономически, ни политически. Однако сейчас, как никогда ранее, Европа должна стать сильной и в военном плане. НАТО - краеугольный камень безопасности Запада. Но основа НАТО - это Европа.

Европа движется в правильном направлении в деле укрепления обороноспособности. Многое уже сделано, но путь еще долгий. Эстония в течение как минимум двух следующих лет будет инвестировать в оборону более 5% ВВП. Это не политическая цифра - это расчеты реальных расходов на защиту Эстонии и выполнение наших обязательств в НАТО, выполненные нашими экспертами", - подчеркнул Карис.

Президент Эстония также призвал союзников поступить так же, добавив, что во времена холодной войны средние военные расходы стран НАТО составляли 4% ВВП. Карис отметил, что сегодняшние угрозы еще серьезнее.

"Не инвестировав обещанные в 2014 году 2% ВВП, Европа потеряла сотни миллиардов в оборонных возможностях. Нам нужно реальное сдерживание сейчас, а не через десять лет.

Сложность задачи часто затмевает ее важность. Некоторые говорят, что естественно, что страны, которые соседствуют с Россией, тратят больше на оборону. Они не понимают, что агрессия России направлена не только против соседей - она направлена против всей Европы и НАТО. Против другого образа жизни - нашего образа жизни. И в войне с Россией не будет ни одного безопасного места в Европе. Каждая европейская страна - сосед России", - добавил Карис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все члены НАТО до саммита в июне согласятся тратить 5% ВВП на оборону, - Рубио

Автор: 

НАТО (10261) Эстония (1493) Алар Карис (54)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
тiльки остаточний розвал кацапськоi iмперii за прикладом радянського союзу здатне забезпечити,та пiдтримуватиме мир.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тiльки остаточний розвал кацапськоi iмперii за прикладом радянського союзу здатне забезпечити,та пiдтримуватиме мир.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:54 Ответить
На заміну кацапській імперії вже прийшла Піднебесна.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:58 Ответить
Викиньте США з НАТО, а прийміть Україну, це найбільше підсилить Європу та НАТО.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:57 Ответить
НАТА стане особливо сильною, коли з неї вийдуть ТША, в Німеччині переможе АдН, а на прохання фіцо, орбана, джоржеску та інших до НАТИ вступить рф.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:57 Ответить
Стратегічно найдешевший і найбезпечніший варіант з гарантією - через форсоване економічне та воєнне виснаження і блокаду розвалити балалайню на кілька десятків національно-териториальних утворень, надто навіть конституція ********* це дозволяє.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:04 Ответить
Щоб водер стала гарячою, she needs to be warmed ap!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05 Ответить
Скільки не кажи "халва..."
показать весь комментарий
17.05.2025 15:18 Ответить
пока что мы видим одно бла бла бла от нато.они до сих пор не осознали что такое рашка и жуют сопли.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:36 Ответить
"трамбон" розвалить НАТО К КУЯМ.Потрібно створювати негайно "ВБЄ" (ВІЙСКОВИЙ БЛОК ЄВРОПИ)- "НЕ ЛІЗЬ РАШИСТ- ВБ'Є"
показать весь комментарий
17.05.2025 16:09 Ответить
Почнемо з того, що нинішня ната і нахер кому потрібна.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:30 Ответить
 
 