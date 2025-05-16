3 084 23
До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що до кінця цього десятиліття НАТО буде сильнішим, а Росія "матиме жахливе похмілля". Захід не допустить відбудови Росією імперії.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"НАТО було створено для стримування Росії. Потім ми понад 20 років намагалися європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього і спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля",- написав Сікорський.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Росія становитиме загрозу доти, доки її очолюватиме диктатор Володимир Путін.
войско-польське на роверах
Занепокоєннями їх завалите?
І не буде ніякої рос. імперії, буде китайський улус, який китайський імператор-генсек буде натравлювати на Євпропу, щоб знищити західний світ
кацапія згорнеться до московії!
але!!!
наші питання, між українцями та поляками, будуть вічними!
звісно, ні!
ми українці, вже симулюємо словаків, поляків, румунів, мадярів.....
наші "біженці" роблять свою роботу!
Тільки США тричі рятувало цих андрофагів. Після цього були русько-японська війна, Друга Світова, Чечня-Грузія-Сирія-Україна (ІМХО, третя світова)