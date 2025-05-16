УКР
До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що до кінця цього десятиліття НАТО буде сильнішим, а Росія "матиме жахливе похмілля". Захід не допустить відбудови Росією імперії.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО було створено для стримування Росії. Потім ми понад 20 років намагалися європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього і спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля",- написав Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Росія становитиме загрозу доти, доки її очолюватиме диктатор Володимир Путін.

+16
НАТО обісралося конфлікту навіть не будучи його участником....
16.05.2025 20:52 Відповісти
+12
ну так, чужими смертями і блокуваннями кордонів ви станете сильнішими....
войско-польське на роверах
16.05.2025 20:52 Відповісти
+7
Та для русского страшне не похмілля, а отсутствиє прічіни визивающєй єго.
16.05.2025 20:54 Відповісти
ну так, чужими смертями і блокуваннями кордонів ви станете сильнішими....
войско-польське на роверах
16.05.2025 20:52 Відповісти
НАТО обісралося конфлікту навіть не будучи його участником....
16.05.2025 20:52 Відповісти
до кінця десятиліття половина країн Європи будуть управлятись ультра-правими, котрі на бюджеті у Кремля.
16.05.2025 21:09 Відповісти
НАТО обісралось, чи Україна у 2010 та 2019 обісралась?
16.05.2025 22:42 Відповісти
Позвізди,позвізди. Дурень думккою багатіє.
16.05.2025 20:54 Відповісти
Та для русского страшне не похмілля, а отсутствиє прічіни визивающєй єго.
16.05.2025 20:54 Відповісти
Ага, до кінця десятиріччя бєлінський встигне розбудить гєрцена на канадському кордоні...
16.05.2025 20:54 Відповісти
Нато створювалося щоб ви в Європі не воювали один з одним, як завжди раніше в історії.
16.05.2025 20:55 Відповісти
московит це істота яка не має або у якої дуже обмежена свідомість , отже похмілля жахливе або не жахливе по великому не має значення
16.05.2025 20:55 Відповісти
Як би до кінця десятиліття та нє войті вам в состав Калінінградской губєрніі...
16.05.2025 20:58 Відповісти
"Захід не допустить відбудови Росією імперії"
Занепокоєннями їх завалите?
І не буде ніякої рос. імперії, буде китайський улус, який китайський імператор-генсек буде натравлювати на Євпропу, щоб знищити західний світ
16.05.2025 21:03 Відповісти
А вже якими сильнішими НАТО стане до кінця століття...
16.05.2025 21:07 Відповісти
Може й так, тільки вони вже заіпали бухати не в себе вдома, а у нас.
16.05.2025 21:07 Відповісти
їбанутий пшек!
кацапія згорнеться до московії!
але!!!
наші питання, між українцями та поляками, будуть вічними!
звісно, ні!
ми українці, вже симулюємо словаків, поляків, румунів, мадярів.....
наші "біженці" роблять свою роботу!
16.05.2025 21:15 Відповісти
"До кінця десятиліття"? А хто до нього доживе? Допоки буде московія - доти (мінімум) Європа у небезпеці. Вчіть історію московії - це агресор, а не "бізнес-партнер", "адекватний співрозмовник" чи "полюс миру". Все, що відбувалось на болотах - то агресія-отримали по морді-заскавчали-від'їлися-накопичили сили-агресія
Тільки США тричі рятувало цих андрофагів. Після цього були русько-японська війна, Друга Світова, Чечня-Грузія-Сирія-Україна (ІМХО, третя світова)
16.05.2025 21:18 Відповісти
Історія говорить,що раха сосала завжди у Європи,хто їх тільки не киздив .
16.05.2025 21:25 Відповісти
Просто чудово, тільки де тут Україна до кінця десятиліття? Чи на неї у НАТО інші плани?
16.05.2025 21:29 Відповісти
Путину нужно вымаливать нейтралитет Украины на любых условиях и нападать на Польшу и тд пока есть время.
16.05.2025 23:32 Відповісти
 
 