До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що до кінця цього десятиліття НАТО буде сильнішим, а Росія "матиме жахливе похмілля". Захід не допустить відбудови Росією імперії.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО було створено для стримування Росії. Потім ми понад 20 років намагалися європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього і спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля",- написав Сікорський.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Росія становитиме загрозу доти, доки її очолюватиме диктатор Володимир Путін.