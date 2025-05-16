3 084 23
К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что к концу этого десятилетия НАТО будет сильнее, а Россия "будет иметь ужасное похмелье". Запад не допустит восстановления Россией империи.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы более 20 лет пытались европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье",- написал Сикорский.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Россия будет представлять угрозу до тех пор, пока ее будет возглавлять диктатор Владимир Путин.
войско-польське на роверах
Занепокоєннями їх завалите?
І не буде ніякої рос. імперії, буде китайський улус, який китайський імператор-генсек буде натравлювати на Євпропу, щоб знищити західний світ
кацапія згорнеться до московії!
але!!!
наші питання, між українцями та поляками, будуть вічними!
звісно, ні!
ми українці, вже симулюємо словаків, поляків, румунів, мадярів.....
наші "біженці" роблять свою роботу!
Тільки США тричі рятувало цих андрофагів. Після цього були русько-японська війна, Друга Світова, Чечня-Грузія-Сирія-Україна (ІМХО, третя світова)