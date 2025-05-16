К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что к концу этого десятилетия НАТО будет сильнее, а Россия "будет иметь ужасное похмелье". Запад не допустит восстановления Россией империи.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы более 20 лет пытались европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье",- написал Сикорский.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Россия будет представлять угрозу до тех пор, пока ее будет возглавлять диктатор Владимир Путин.