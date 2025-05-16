РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9350 посетителей онлайн
Новости Сикорский о России
3 084 23

К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что к концу этого десятилетия НАТО будет сильнее, а Россия "будет иметь ужасное похмелье". Запад не допустит восстановления Россией империи.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы более 20 лет пытались европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье",- написал Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все члены НАТО до саммита в июне согласятся тратить 5% ВВП на оборону, - Рубио

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Россия будет представлять угрозу до тех пор, пока ее будет возглавлять диктатор Владимир Путин.

Автор: 

НАТО (10260) россия (96929) Сикорский Радослав (456)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
НАТО обісралося конфлікту навіть не будучи його участником....
показать весь комментарий
16.05.2025 20:52 Ответить
+12
ну так, чужими смертями і блокуваннями кордонів ви станете сильнішими....
войско-польське на роверах
показать весь комментарий
16.05.2025 20:52 Ответить
+7
Та для русского страшне не похмілля, а отсутствиє прічіни визивающєй єго.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так, чужими смертями і блокуваннями кордонів ви станете сильнішими....
войско-польське на роверах
показать весь комментарий
16.05.2025 20:52 Ответить
НАТО обісралося конфлікту навіть не будучи його участником....
показать весь комментарий
16.05.2025 20:52 Ответить
до кінця десятиліття половина країн Європи будуть управлятись ультра-правими, котрі на бюджеті у Кремля.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:09 Ответить
НАТО обісралось, чи Україна у 2010 та 2019 обісралась?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:42 Ответить
Позвізди,позвізди. Дурень думккою багатіє.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:54 Ответить
Та для русского страшне не похмілля, а отсутствиє прічіни визивающєй єго.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:54 Ответить
Ага, до кінця десятиріччя бєлінський встигне розбудить гєрцена на канадському кордоні...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:54 Ответить
Нато створювалося щоб ви в Європі не воювали один з одним, як завжди раніше в історії.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:55 Ответить
московит це істота яка не має або у якої дуже обмежена свідомість , отже похмілля жахливе або не жахливе по великому не має значення
показать весь комментарий
16.05.2025 20:55 Ответить
Як би до кінця десятиліття та нє войті вам в состав Калінінградской губєрніі...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:58 Ответить
"Захід не допустить відбудови Росією імперії"
Занепокоєннями їх завалите?
І не буде ніякої рос. імперії, буде китайський улус, який китайський імператор-генсек буде натравлювати на Євпропу, щоб знищити західний світ
показать весь комментарий
16.05.2025 21:03 Ответить
А вже якими сильнішими НАТО стане до кінця століття...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:07 Ответить
Може й так, тільки вони вже заіпали бухати не в себе вдома, а у нас.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:07 Ответить
їбанутий пшек!
кацапія згорнеться до московії!
але!!!
наші питання, між українцями та поляками, будуть вічними!
звісно, ні!
ми українці, вже симулюємо словаків, поляків, румунів, мадярів.....
наші "біженці" роблять свою роботу!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:15 Ответить
"До кінця десятиліття"? А хто до нього доживе? Допоки буде московія - доти (мінімум) Європа у небезпеці. Вчіть історію московії - це агресор, а не "бізнес-партнер", "адекватний співрозмовник" чи "полюс миру". Все, що відбувалось на болотах - то агресія-отримали по морді-заскавчали-від'їлися-накопичили сили-агресія
Тільки США тричі рятувало цих андрофагів. Після цього були русько-японська війна, Друга Світова, Чечня-Грузія-Сирія-Україна (ІМХО, третя світова)
показать весь комментарий
16.05.2025 21:18 Ответить
Історія говорить,що раха сосала завжди у Європи,хто їх тільки не киздив .
показать весь комментарий
16.05.2025 21:25 Ответить
Просто чудово, тільки де тут Україна до кінця десятиліття? Чи на неї у НАТО інші плани?
показать весь комментарий
16.05.2025 21:29 Ответить
Путину нужно вымаливать нейтралитет Украины на любых условиях и нападать на Польшу и тд пока есть время.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:32 Ответить
 
 