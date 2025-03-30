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Новости Сикорский о России
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Россия будет оставаться угрозой, пока ею будет руководить Путин, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия будет представлять угрозу до тех пор, пока ее будет возглавлять диктатор Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью TVN 24, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Польши отметил, что результат российско-украинской войны будет определять баланс сил на европейском континенте, а также ощущение безопасности.

"Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны подготовиться к очередной агрессии России до 2030 года, - Сикорский

Сикорский отметил, что Россия сегодня - это кровавая диктатура с большим количеством политических заключенных, чем было в падшем Советском Союзе.

"Она построила идеологию, промытую мозгами, о возвращении к империи. Поэтому Россия под этим руководством и с этой государственной идеологией будет угрозой до тех пор, пока у нее есть это руководство", - сказал глава польской дипломатии.

В то же время, Сикорский добавил, что "существует сценарий, когда у России просто начнут заканчиваться люди и техника, чтобы продолжать эту наступательную войну".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если РФ беспокоит помощь Украине, то пусть откажется от оружия КНДР и Ирана, - Сикорский

Глава польского МИД также рассказал о том, какое видение завершения войны имеют американцы.

"Мои украинские собеседники говорят, что они благодарны Соединенным Штатам за то, что те разрядили ситуацию таким образом, что их, американские переговоры с Путиным стали возможными", - сказал Сикорский, отметив при этом, что дипломатия администрации США не соответствует устоявшимся канонам.

"Согласно традиционному канону сначала создают какой-то доверенный канал коммуникации, изучают намерения другой стороны, затем создаются какие-то средства достижения доверия и уже потом лидеры благословляют соглашение, которое почти готово. У Дональда Трампа - свой особый стиль, но украинцы говорят мне, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые приведут к длительному миру. Итак, в этом они дают Дональду Трампу кредит доверия", - добавил он.

Также читайте: РФ может начать крупную военную операцию уже через год после завершения войны в Украине, - Брекельманс

Автор: 

россия (95413) Сикорский Радослав (401) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+31
Ну, то буде колективний #уйло - кацапи не зміняться
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30.03.2025 11:32
+24
Навіть поляки там, на Заході - дебіли.

Бо насправді не в одному ***** справа. ***** здохне (чи вб'ють, "табакеркрю") - обов'язково появиться інший, такий самий.
Проблема в самому лаптєстані. Це - імперія, яка намагається за будь-яку ціну колонізовувати все навкруги себе.
Щоб досягти миру на території Європи - потрірбно роздрібнити сам лаптєстан на десяток (якщо не більше) окремих країни, і в них будувати цивілізовані суспісльства.
А поляки, навіть поляки цієї істини не доганяють...
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30.03.2025 11:41
+21
Росія буде загрозою Європи поки не щезне.
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30.03.2025 11:59
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Правила форума Совет форумчан
це мінімум...
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30.03.2025 11:30 Ответить
Росія буде загрозою Європи поки не щезне.
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30.03.2025 11:59 Ответить
путлера потрібно знищити, як істоту , яка будоражить
весь цивілізований світ 😣
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30.03.2025 12:28 Ответить
Разом з росією!
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30.03.2025 12:34 Ответить
Ну, то буде колективний #уйло - кацапи не зміняться
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30.03.2025 11:32 Ответить
вічне #уйло рашки в різних іпостасях:
іван грозний, петро І, катерина ІІ, микола І, ленін, сталін, хрущов...

і це скорочений список
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30.03.2025 12:05 Ответить
Сонцесяйний сказав, що воно скоро помре і обов'язково закінчиться війна. Історію в університеті прогулявав на КВНах.
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30.03.2025 13:02 Ответить
як може таке казати політик європеєць ??? Серйозно один Путін такий всесильний?Чи його двійники? А двійників він сам собі ліпить?
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30.03.2025 13:14 Ответить
Це вже щось схоже на відмазку - перечекати, поки українці ще є для ЗСУ ...
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30.03.2025 13:16 Ответить
то скиньтеся на снайпера
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30.03.2025 11:34 Ответить
це не гарантує безпеки,на болотах мільони духовнохворих ідіотів,особливо серед совкових викидишів, з імперськими амбіціями домінування в світі
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30.03.2025 11:34 Ответить
100500%.
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30.03.2025 11:42 Ответить
Таке - Пісторіус каже що до 2030 р кацапи посиляться - переведуть економіку на віиськові реики
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30.03.2025 11:36 Ответить
військова економіка - карткова система

ви вірите що переведе ?

.
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30.03.2025 12:07 Ответить
Скаже тільки так ми переможем НАТО а тут ще и США почали з кацапами в піддавки грати
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30.03.2025 12:14 Ответить
В фуфайки зараз не полізуть навіть кацапи
Уйло може спробувати повторити досвід пізнього совєцького союза, викидаючи 50% бюджету на війну, але навіть цього у нього НЕ вийде - впк за потужностями та ноу-хау в рашки вже навіть не совєцький
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30.03.2025 12:30 Ответить
ви головне в потай продовжуйте скуповувати у кацапів ресурси та скидайте їм санкційні товари та технолгії,бо бабло ваше все
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30.03.2025 11:36 Ответить
навальну на царствіє!
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30.03.2025 11:37 Ответить
враховуючи, що путін вже півтора роки мертвий і керує всім політбюро з патрушєвим на чолі, такі твердження шановного Сікорского виглядають наївними

повороту назад вже не буде, "червоні лінії" перейшов не тільки путін а мільйони русскіх, тепер буде тільки "неочікуване *******"
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30.03.2025 11:41 Ответить
хто тобі сказав, що хутєн мертвий? соловей? ))
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30.03.2025 11:44 Ответить
подивись на фоткі : скули, нахил очей, нахил ноздрів, пропорції плечей до тазу
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30.03.2025 11:47 Ответить
та накуй ті фотки.. гітлер теж мав двійники. проте сам був живий і керував рейхом. так само і ху йло має двійників. проте воно живе і далі керує тим політбюро. тож та вся демагогія про скули, лоб, пропорції - то все до дупи і для відволікання. є двійники у ху йла? є. ці двійники виконують певні завдання як от поїхати на передок у Курськ чи прокататись по нічному Маріку або в Севастополь з'їздити. ясен красен шо то не справжнє ху йло їздило у Курськ чи в Маріуполь, а його двійник. справжнє ху йло сидить на чемоданах своїх десь на Валдаї чи у кремлі. ніхто ніколи із політбюро не дозволив би якомусь столяру васілічу вести переговори із Трампом чи з Ердоганом і тим більше з Сі чи Моді. ніхто і ніколи. васіліч тільки для поїздки в Курськ годиться, а не для переговорів із світовими лідерами.
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30.03.2025 12:15 Ответить
ну порівняй того, хто розмовляє з сі чи моді, і того кого єльцин призначив імператором
але можливо, ти просто не довіряєш своїм очам - тоді продовжуй вірити в те що віриш
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30.03.2025 12:18 Ответить
ти серйозно? порівнювати того, хто зараз розмовляє із Сі з тим, кого 25 років тому Єльцин помазав на трон. за 25 років люди змінюються, старіють. тож не просто так фотки у паспорті потрібно міняти у 25 і у 45 років.
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30.03.2025 12:26 Ответить
міняється фігура, зріст, осанка, походка, міняється товщина та пружність шкіри на обличчі
не міняються : конфігурація скул, нахил очей, нахил ноздрів (десь близько 25 векторів обличчя), пропорції плечей до тазу

********* Шварцнеггера, навіть з сивою бородою, можна впізнати, дивлячись на його молоді фотки

те ж саме можна сказати про молодого і старого кучму, кравчука, януковіча

не впізнати тільки Ющенка - але на то є відомі причини
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30.03.2025 12:33 Ответить
ху йла теж можна впізнати. тож не мели тут чепухи з тими холодильниками. а головне - українцям за великим рахунком пох яке там зараз сидить ху йло в кремлі. то кацапам має бути не пох. а українцям пох абсолютно. бо для українців усі, хто сидить зараз в кремлі є ворогами. що патрушев, що ху йло (васіліч), шо чемєзов, шо шойгу, шо бортніков, шо нарижкін, шо медвєдєв, соловйов, ********* і та вся проча імперська фашистська шобла, яка має бути вся знищена. тому тут обговорювати ту дурню в холодильнику ху йло зараз чи на чемодані - для українців вупше немає сенсу. тож не неси тут ту дичину про холодильники... ти краще напиши тут, як твій кумир Рудий Чуб лобизається зараз із тим ху йлом. не соромно тобі зараз за свого кумира Чуба Рудого?
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30.03.2025 12:44 Ответить
це ти почитай, що тобі тут пишуть. і затям одне і головне - українцям покуй чи живе те ху йло чи не живе. українці взагалі не мають обговорювати це питання. і в контексті цього тобі, телепню, чітко написали, що ***** тут нести дичину про той валдайський холодильник. більше того, ти давай зараз коментуй скільки Рудий Чуб виділив зброї для України. ось про що тут зараз потрібно говорити. особливо з такими сраколизами трамповськими, як ти. ти тут так срав Байдена за те, що той по чайній ложечці Україні давав зброю, то тепер питання до тебе - а чи будеш ти срати зараз Рудого Чуба, який взагалі не буде давати Україні зброю? я за тебе відповім - не будеш. бо ти не українець, а кацап. українець ніколи не написав би тут "хохлосрач", як це ти тут щойно написав.
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30.03.2025 12:59 Ответить
голос не меняется. не меняются мочки ушей. Все остальное морщинеет , растягивается, худеет/жирнеет. ***** это то же самое, которое ***** посадил в кресло 25 лет назад.
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30.03.2025 22:18 Ответить
***** сам поширює плітки про те, що він ласти склеів
причин та цілевказів у нього багато - як внутрішніх, так і зовнішніх
а от подумайте самі, чи став би товариш сі зустрічатися із двійником *****?
а от розвідка у Китаю серйозна, певно забере до себе усіх звільнених маском з ЦРУ, ФБР, Держдепартаменту та Пентагону
китайці дуже мудрі, далекоглядні та тим самим вкрай небезпечні
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30.03.2025 12:31 Ответить
до речі вже багато хто доводив, що соловей не міг би себе так поводити у Москві без серйозного прикриття в особі патрушева - особистого близького кореша *****
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30.03.2025 12:33 Ответить
ну а для чого путіну поширювати плітки про те що він помер, от для чого ?
ховатися він не збирався, якщо пересрався з європейцями, то відпочивати можна було і в Азії
поширюють такі плітки тільки тоді, коли їснує загроза смерті і треба змінювати обличчя, прізвище, біографію

люди, які хочуть увійти в історію, таким не займаються, вони навпаки поширюють плітки що попри загрозу смерті вижили десь в Аргентині, а не "безвозвратно померли минулого року", бо вони не відмовляються від ролі "символа нації", вони як сталін та лєнін - мають жити вічно
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30.03.2025 12:42 Ответить
дуже просто - стара кдбшно-фашистська метода
у своєму оточенні перевіряєш лояльність та виявляєш зрадників
у зовнішніх відносинах спектруєш у який бік рухається той чи інший діяч або країна, цю методу ще у стародавньому світі випробовували
от для чого товаришу сі та пану Трампу мати справу із копією, вони настільки дебіли, щоби мати справу із двійником?
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30.03.2025 12:46 Ответить
ані лєнін, ані сталін, ані гітлер ніколи не розпускали пліток що вони померли
я не знаю, де ти таку методичку читав ?
політики завжди шукають компромат на партнерів, а тут він сам йде в руки трампу та сі
інша справа, чи вистачить тестостерону цим скористатися
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30.03.2025 12:52 Ответить
гітлер після замаху у вовчому лобові розпускав, історичний факт
зрадників виявили, розстріляли
ленін через серйозні психічні захворювання вже нічого не міг розпускати, його використовували як святу мумію
а у світовій політиці такий обман швидко виявити
от чому соловей себе так вільно поводить на мацкві?
чому його не пресують? Яка твоя думка?
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30.03.2025 13:00 Ответить
ну і кого розстріляв путін після "виявлення зрадників" ?

прігожін майже до москви дійшов, і не факт що він вимагав "перемовин з покойним", можливо це було прикриття істини

те, що Соловей так себе веде, можна пояснити тільки тим, що він каже правду, інакше його б давно знищили

в ссср та росії завжди був "класовий антагонізм" між двома правлячими класами, кпсс та кгб : партія опиралася на армію, думаю, що за Солов'єм стоять армійці (як і за прігожіним, до речі)
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30.03.2025 13:10 Ответить
для чого ***** когось показово страчувати?
він грає у демократа, люди зникають та здихають тихенько
тільки чомусь соловей себе вільно почуває
не скажете чому?
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30.03.2025 13:16 Ответить
так обурюватись мають ті кого страчують, а не той хто страчує - а вони не обурюються, крім дисидентів, але ж мова тут йде про "власть прєдєржащіх"

сталін теж грав в демократа - він навіть не був прєдсовнаркома

здається, що й гітлер офіційно не був канцлером
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30.03.2025 13:26 Ответить
часи інші
способи ведення диктаторами політики практично незмінні
однією з мотивацій ***** поширення інфи за свою смерть, а це набуло критичності після ордеру МКС, було бажання видати - це не я, мене підставили, я взагалі помер - будь-яка маячня, бо він тоді серйозно обісрався та придумував шляхи уникнути відповідальності
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30.03.2025 13:35 Ответить
прошу надати мені посилання на копію лікарського свідоцтва по смерть ***** або висновок судмедекспертизи щодо розтину трупа *****
також посилання на некролог щодо смерті *****
це так, щоби не звинувачувати вас у поширенні пліток
якщо таких у вас нема, тоді бай, не цікаво слухати кацапські плітки
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30.03.2025 13:59 Ответить
До речі, саме лікарі рудольфінерхауза, які тривалий час лікують ***** та які у 22-ому рятували ***** з того світу, згадайте його вигляд 9 травня, підтвердили штатам та союзникам по НАТО, що це саме *****, в оригіналі
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30.03.2025 12:50 Ответить
хіба вони його і зараз лікують ?
Соловей каже що він помер в жовтні 2023-го
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30.03.2025 12:53 Ответить
лікують й надалі, там півлклініки у новоогарьово та у геленджику
старша донька за них відповідає, суми виплачуються фантастичні
це як з нафтою і газом - санкціі, проте купуємо
коли у 43-ому британська розвідка знайшла сховок гітлера та запопонувала його ліквідацію, то Черчіль заборонив, побоюючись за невизначеність у наслідках
так і з ****** - ненавидять та одночасно бояться його смерті, бо не знають хто та шо буде надалі
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30.03.2025 13:04 Ответить
і також дайте собі відповідь, чи став би Трамп спілкуватися та цілуватися із копією *****.
донні любить ***** в оригіналі, а нумо та ЦРУ йому дати гарантію про справжність *****
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30.03.2025 12:36 Ответить
румо мав на увазі
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30.03.2025 12:37 Ответить
раніше я думав що можу пояснити дії трампа

зараз я так вже не думаю, хоч у внутрішній політиці США він робить майже все правильно, тобто так як хотіли його виборці

у ЦРУ повно своїх "скелетів в шафі"
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30.03.2025 12:45 Ответить
ЦРУ отримало звіт від рудольфінерхауза у 22-ому, написав вище
як тільки подохне *****, то башти кремля це відразу продемонструють, бійня буде ще та
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30.03.2025 12:52 Ответить
Трамп ще під час ковіду дуже цікавився станом *****, певно памʼятаєте як надсилав обладнання та препарати
так от саме тоді ***** надав Трампу медичні документи, що це саме *****
не сильно вони про це бажають розповідати, проте у Держдепартаменті є така інша
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30.03.2025 12:54 Ответить
інфа
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30.03.2025 12:55 Ответить
ви кажете абсолютно несерйозні речі
ніхто цього не робить в зовнішній політиці
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30.03.2025 12:57 Ответить
чого ж це?
сам Трамп особисто розповідав за це
не вірите Трампу?
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30.03.2025 13:05 Ответить
я не чув щоб трамп казав що він пересвідчився що путін є путіним
не треба домішувати заради риторики
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30.03.2025 13:12 Ответить
ніякої риторики
є у вільному доступі в інеті
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30.03.2025 13:18 Ответить
мені інтернет не заміняє логіки мислення
якщо у вас по іншому то гудбай
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30.03.2025 13:22 Ответить
тернет лиш спосіб донесення інфи
іі сприйняття та аналіз - справа особиста
нехай щастить
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30.03.2025 13:30 Ответить
це події 21-го року
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30.03.2025 13:06 Ответить
Навіть поляки там, на Заході - дебіли.

Бо насправді не в одному ***** справа. ***** здохне (чи вб'ють, "табакеркрю") - обов'язково появиться інший, такий самий.
Проблема в самому лаптєстані. Це - імперія, яка намагається за будь-яку ціну колонізовувати все навкруги себе.
Щоб досягти миру на території Європи - потрірбно роздрібнити сам лаптєстан на десяток (якщо не більше) окремих країни, і в них будувати цивілізовані суспісльства.
А поляки, навіть поляки цієї істини не доганяють...
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30.03.2025 11:41 Ответить
всі вони це доганяють - тільки хочуть щоб хтось інший за них це зробив

і там такі не тільки "праві консерватори"

навіть лівацька ідеологія за межами росії завжди базувалася на китайському конфуціанстві : от є росія, криголам нео-феодальної революції, нехай всіх таранить - а ми будемо підгавкувать і годуватися від інтернаціоналу

в світі відбувається перехід від капіталізму до нео-феодалізму, і "китайська модель" виявилась найбільш підходящою для цього, а можливо китайці й фінансують всіх цих "філософів та лідерів думок"
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30.03.2025 11:53 Ответить
ти тут роками срав Байдена, шо той дає Україні зброю чайними ложечками. ну шо зараз скашеш про Рудого? скільки він Україні вже виділив зброї? багато? судячи зараз із риторики Рудого, яка взагалі не змінилась із початку великої війни, то Рудий не тільки не виділить зараз зброю для України, він ще й виставить Україні рахунок за ту всю зброю, яку до нього виділив безкоштовно Байден.
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30.03.2025 12:32 Ответить
рудий зброї Україні сам ніколи не надасть, факт
ще й намагатиметься забрати те, що надав Байден, оно як його цькує за допомогу Україні
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30.03.2025 12:39 Ответить
про що і мова. це для притомних людей було очевидно ще з початку великої війни після усіх тих заяв Рудого. а срампісти тут рвали на собі ісподнє і репетували, що то фейк, шо то лівацькі змі все перекрутили і Рудий цього не казав, потім пішла байка, що то просто передвиборча риторика, а після виборів Рудий буде зовсім інший. а зараз всі вони позосовували язики в сраку і тут вже не відсвічують. була тут одна упорота кизда Вікторія Джавеліна, яка топила тут за Рудого. і де вона зараз? жодного коменту від неї тут вже не видно. а всіх тут вона лічила тим, що як ви можете знати плани і наміри Рудого, коли він сам ще їх не знає. цікаво, а звідки вона знала чи знає Трамп чи не знає, що він збирається робити як до влади прийде? ) проте тут всіх лічила. і не тільки вона. а й інші упороті срампісти, Мод Дом, Секонд Фірст і проча шобла. де вони? щось не видно, щоб вони тут критикували зараз Трампа.
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30.03.2025 12:53 Ответить
Вагітним школяркам у Брянській області https://theins.ru/news/280085 почнуть виплачувати по 150 тисяч рублів
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30.03.2025 11:46 Ответить
фронту нужны солдаты

.

.
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30.03.2025 12:09 Ответить
В ху...лостані все залишиться як зараз. От переміщення ху...лів нічого не зміниться
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30.03.2025 11:51 Ответить
***** ще не самій поганіи з тіх поганців які звутся русскіе....більшість з ніх гірше за нйого...Людству необхідно частіше чітаті С.Бандеру. ,а особліво украінцям.
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30.03.2025 11:56 Ответить
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30.03.2025 12:00 Ответить
Ленін, Сталін, На кубу послав Хрущов, в Афганістан Брежнєв, Кримську війну почав Микола 1....
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30.03.2025 12:17 Ответить
Ідіот .
А 140 млн типу не вбивці ?
чи він вірить, що якщо умовна навальна приде до влади, то настане мир, а Україні добровільно віддадуть награбоване ?

Нагадаю, росія ще у 92 збиралась напасти на нас, при "демократі єльцині"

весь народ росіян - гнилий. Не треба чекати смерті путіна, треба посилювати зсу...але рожеві поні сподіваються перечекати
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30.03.2025 12:20 Ответить
Ага, а в Грузії проти грузин
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30.03.2025 12:58 Ответить
Про це тут не ******* згадувати
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30.03.2025 13:07 Ответить
Не розуміє Сікорський ситуацію, вочевидь не розуміє... РФ в тому складі,що мається на мапі зараз,завжди буде загрозою світовій цивілізації: незалежно,з Х@ лом,чи без оного! Кацапи більш-менш безпечні,коли не мають грошей та жеруть ніжки Буша. І навіть у такому випадку безпека від них - ілюзія! Не підуть відкритою війною,то засеруть земну кулю відходами!
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30.03.2025 12:32 Ответить
Та х*р з нею, тією росією! Нехай зникне разом з ху*лом!
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30.03.2025 12:36 Ответить
Як би ж то...
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30.03.2025 12:38 Ответить
Поляки знають, що Польща для ***** - це теж саме, що Польща для гітлера була. На знищення вона наступна. Не буде ***** , буде ТП навальна, яка буде робити те ж саме, що і усі імперці до неї.
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30.03.2025 12:39 Ответить
доки існують 140 лямів рашистів вона буде загрозою, тільки розділ цієї клоаки на окремі народи може допомогти
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30.03.2025 12:43 Ответить
херню выдал - причем сознательно (чувак не глупый)…
путен сам по себе - это рядовая серая гэбистская моль с интеллектом завклуба в дрездене. носить чемоданчик за собчаком - это верх его интеллектуальной карьеры.
путен сегодня - это просто деревянная (расписанная под хохлому = "великая русская литература, балет" и пр.) вывеска коллективной касапии на экспорт.
смена вывески ни к чему не приведет, пока коллективная касапия не получит воспитания в виде битья палкой по жопе (по голове нет смысла - оно в нее ест)...
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30.03.2025 12:47 Ответить
І.Маск краще б виділив кілька мільярдів і роздрукував масовим тиражем "Mein Kampf" всіма мовами націй і народів світу, щоб вони, врешті, "дійшли", що у тій (2 Св.) війні мала би перемогти Німеччина. А не ці ср.ні "демократи - пабєдітєлі" (янкі, інглізи, кацапи ... під жидівську сопілку), що довели Людство до межі ядерної, екологічної, гуманітарної погибелі. Чим ми, наразі, насолоджуємося і чекаємо.Німці (націонал-соціалісти) до такого бардака не довели і не допустили би навіть у страшному сні.
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30.03.2025 12:55 Ответить
Росія залишатиметься загрозою не доти,доки нею керуватиме путін,а доти,доки вона залишатиметься росією...
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30.03.2025 13:00 Ответить
Сікорський розумна людина , шкода що не всі там такі ....
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30.03.2025 13:09 Ответить
Неправильна позиція,рашка була,є і буде загрозою для всього цилівізованого світу.
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30.03.2025 13:25 Ответить
Він помиляється! Москалія буде загрозою завжди тому що владу там тримає НКВД, а мозок москалів промитий тупою імперською пропагандою і інфікований пустим "вялічієм"
Москалі працювати не хочуть, нічого корисного для цивілізації не створили. Для них вихід один - наробити зброї, залити планету потоками крові і заставити світ працювати на татаро-московську орду.
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30.03.2025 13:47 Ответить
Так там у владі колективний путєн.
Скорійш може бути ще більш відморожений, бо опозиції хоч якоїсь не говорячи вже про ліберальну там немає і навіть ніхто і не хоче єю бути-а вот імперської крові там хоч дупою жуй,кожен другий великодержавник
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30.03.2025 13:49 Ответить
А, ну дійсно, прийде мєдвєдьов діма і все буде харашо
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30.03.2025 14:41 Ответить
Росія залишатиметься загрозою, доки вона залишатиметься росією Джерело: https://censor.net/ua/n3544044
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30.03.2025 16:13 Ответить
З кадировим на чолі, або іншим религійним фанатиком, якого гроші та яхти не цікавлять, вона стане прогнозованою та миролюбною? Розвалювати треба, а не чекати коли влада зміниться. Люд там накачаний по вуха культом смерті, з того болота вийде новий людожер, отримає доступ до ядерних ракет, і всі будуть згадувати часи путіна як "начебто ще й непогано так було".
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30.03.2025 17:05 Ответить
А вот не надо было в 1612 году из масквы уходить. Тогда , через 40 лет, и ******** Хмельницкому некуда было бы тикать, унося под кацапские молотки, вместе со своей паскудной шкурой, всю Украину.
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30.03.2025 22:02 Ответить
Росія завжди буде загрозою, незалежно від того, хто є її владарем: що пропутінці, що їхня "опозиція" - все одно Україні вороги.
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31.03.2025 05:33 Ответить
 
 