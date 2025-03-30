Россия будет оставаться угрозой, пока ею будет руководить Путин, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия будет представлять угрозу до тех пор, пока ее будет возглавлять диктатор Владимир Путин.
Об этом он сказал в интервью TVN 24, информирует Цензор.НЕТ.
Глава МИД Польши отметил, что результат российско-украинской войны будет определять баланс сил на европейском континенте, а также ощущение безопасности.
"Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин", - подчеркнул он.
Сикорский отметил, что Россия сегодня - это кровавая диктатура с большим количеством политических заключенных, чем было в падшем Советском Союзе.
"Она построила идеологию, промытую мозгами, о возвращении к империи. Поэтому Россия под этим руководством и с этой государственной идеологией будет угрозой до тех пор, пока у нее есть это руководство", - сказал глава польской дипломатии.
В то же время, Сикорский добавил, что "существует сценарий, когда у России просто начнут заканчиваться люди и техника, чтобы продолжать эту наступательную войну".
Глава польского МИД также рассказал о том, какое видение завершения войны имеют американцы.
"Мои украинские собеседники говорят, что они благодарны Соединенным Штатам за то, что те разрядили ситуацию таким образом, что их, американские переговоры с Путиным стали возможными", - сказал Сикорский, отметив при этом, что дипломатия администрации США не соответствует устоявшимся канонам.
"Согласно традиционному канону сначала создают какой-то доверенный канал коммуникации, изучают намерения другой стороны, затем создаются какие-то средства достижения доверия и уже потом лидеры благословляют соглашение, которое почти готово. У Дональда Трампа - свой особый стиль, но украинцы говорят мне, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые приведут к длительному миру. Итак, в этом они дают Дональду Трампу кредит доверия", - добавил он.
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весь цивілізований світ 😣
іван грозний, петро І, катерина ІІ, микола І, ленін, сталін, хрущов...
і це скорочений список
ви вірите що переведе ?
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Уйло може спробувати повторити досвід пізнього совєцького союза, викидаючи 50% бюджету на війну, але навіть цього у нього НЕ вийде - впк за потужностями та ноу-хау в рашки вже навіть не совєцький
повороту назад вже не буде, "червоні лінії" перейшов не тільки путін а мільйони русскіх, тепер буде тільки "неочікуване *******"
але можливо, ти просто не довіряєш своїм очам - тоді продовжуй вірити в те що віриш
не міняються : конфігурація скул, нахил очей, нахил ноздрів (десь близько 25 векторів обличчя), пропорції плечей до тазу
********* Шварцнеггера, навіть з сивою бородою, можна впізнати, дивлячись на його молоді фотки
те ж саме можна сказати про молодого і старого кучму, кравчука, януковіча
не впізнати тільки Ющенка - але на то є відомі причини
причин та цілевказів у нього багато - як внутрішніх, так і зовнішніх
а от подумайте самі, чи став би товариш сі зустрічатися із двійником *****?
а от розвідка у Китаю серйозна, певно забере до себе усіх звільнених маском з ЦРУ, ФБР, Держдепартаменту та Пентагону
китайці дуже мудрі, далекоглядні та тим самим вкрай небезпечні
ховатися він не збирався, якщо пересрався з європейцями, то відпочивати можна було і в Азії
поширюють такі плітки тільки тоді, коли їснує загроза смерті і треба змінювати обличчя, прізвище, біографію
люди, які хочуть увійти в історію, таким не займаються, вони навпаки поширюють плітки що попри загрозу смерті вижили десь в Аргентині, а не "безвозвратно померли минулого року", бо вони не відмовляються від ролі "символа нації", вони як сталін та лєнін - мають жити вічно
у своєму оточенні перевіряєш лояльність та виявляєш зрадників
у зовнішніх відносинах спектруєш у який бік рухається той чи інший діяч або країна, цю методу ще у стародавньому світі випробовували
от для чого товаришу сі та пану Трампу мати справу із копією, вони настільки дебіли, щоби мати справу із двійником?
я не знаю, де ти таку методичку читав ?
політики завжди шукають компромат на партнерів, а тут він сам йде в руки трампу та сі
інша справа, чи вистачить тестостерону цим скористатися
зрадників виявили, розстріляли
ленін через серйозні психічні захворювання вже нічого не міг розпускати, його використовували як святу мумію
а у світовій політиці такий обман швидко виявити
от чому соловей себе так вільно поводить на мацкві?
чому його не пресують? Яка твоя думка?
прігожін майже до москви дійшов, і не факт що він вимагав "перемовин з покойним", можливо це було прикриття істини
те, що Соловей так себе веде, можна пояснити тільки тим, що він каже правду, інакше його б давно знищили
в ссср та росії завжди був "класовий антагонізм" між двома правлячими класами, кпсс та кгб : партія опиралася на армію, думаю, що за Солов'єм стоять армійці (як і за прігожіним, до речі)
він грає у демократа, люди зникають та здихають тихенько
тільки чомусь соловей себе вільно почуває
не скажете чому?
сталін теж грав в демократа - він навіть не був прєдсовнаркома
здається, що й гітлер офіційно не був канцлером
способи ведення диктаторами політики практично незмінні
однією з мотивацій ***** поширення інфи за свою смерть, а це набуло критичності після ордеру МКС, було бажання видати - це не я, мене підставили, я взагалі помер - будь-яка маячня, бо він тоді серйозно обісрався та придумував шляхи уникнути відповідальності
також посилання на некролог щодо смерті *****
це так, щоби не звинувачувати вас у поширенні пліток
якщо таких у вас нема, тоді бай, не цікаво слухати кацапські плітки
Соловей каже що він помер в жовтні 2023-го
старша донька за них відповідає, суми виплачуються фантастичні
це як з нафтою і газом - санкціі, проте купуємо
коли у 43-ому британська розвідка знайшла сховок гітлера та запопонувала його ліквідацію, то Черчіль заборонив, побоюючись за невизначеність у наслідках
так і з ****** - ненавидять та одночасно бояться його смерті, бо не знають хто та шо буде надалі
донні любить ***** в оригіналі, а нумо та ЦРУ йому дати гарантію про справжність *****
зараз я так вже не думаю, хоч у внутрішній політиці США він робить майже все правильно, тобто так як хотіли його виборці
у ЦРУ повно своїх "скелетів в шафі"
як тільки подохне *****, то башти кремля це відразу продемонструють, бійня буде ще та
так от саме тоді ***** надав Трампу медичні документи, що це саме *****
не сильно вони про це бажають розповідати, проте у Держдепартаменті є така інша
ніхто цього не робить в зовнішній політиці
сам Трамп особисто розповідав за це
не вірите Трампу?
не треба домішувати заради риторики
є у вільному доступі в інеті
якщо у вас по іншому то гудбай
іі сприйняття та аналіз - справа особиста
нехай щастить
Бо насправді не в одному ***** справа. ***** здохне (чи вб'ють, "табакеркрю") - обов'язково появиться інший, такий самий.
Проблема в самому лаптєстані. Це - імперія, яка намагається за будь-яку ціну колонізовувати все навкруги себе.
Щоб досягти миру на території Європи - потрірбно роздрібнити сам лаптєстан на десяток (якщо не більше) окремих країни, і в них будувати цивілізовані суспісльства.
А поляки, навіть поляки цієї істини не доганяють...
і там такі не тільки "праві консерватори"
навіть лівацька ідеологія за межами росії завжди базувалася на китайському конфуціанстві : от є росія, криголам нео-феодальної революції, нехай всіх таранить - а ми будемо підгавкувать і годуватися від інтернаціоналу
в світі відбувається перехід від капіталізму до нео-феодалізму, і "китайська модель" виявилась найбільш підходящою для цього, а можливо китайці й фінансують всіх цих "філософів та лідерів думок"
ще й намагатиметься забрати те, що надав Байден, оно як його цькує за допомогу Україні
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А 140 млн типу не вбивці ?
чи він вірить, що якщо умовна навальна приде до влади, то настане мир, а Україні добровільно віддадуть награбоване ?
Нагадаю, росія ще у 92 збиралась напасти на нас, при "демократі єльцині"
весь народ росіян - гнилий. Не треба чекати смерті путіна, треба посилювати зсу...але рожеві поні сподіваються перечекати
путен сам по себе - это рядовая серая гэбистская моль с интеллектом завклуба в дрездене. носить чемоданчик за собчаком - это верх его интеллектуальной карьеры.
путен сегодня - это просто деревянная (расписанная под хохлому = "великая русская литература, балет" и пр.) вывеска коллективной касапии на экспорт.
смена вывески ни к чему не приведет, пока коллективная касапия не получит воспитания в виде битья палкой по жопе (по голове нет смысла - оно в нее ест)...
Москалі працювати не хочуть, нічого корисного для цивілізації не створили. Для них вихід один - наробити зброї, залити планету потоками крові і заставити світ працювати на татаро-московську орду.
Скорійш може бути ще більш відморожений, бо опозиції хоч якоїсь не говорячи вже про ліберальну там немає і навіть ніхто і не хоче єю бути-а вот імперської крові там хоч дупою жуй,кожен другий великодержавник