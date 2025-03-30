Россия будет оставаться угрозой, пока ею будет руководить Путин, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия будет представлять угрозу до тех пор, пока ее будет возглавлять диктатор Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью TVN 24, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Польши отметил, что результат российско-украинской войны будет определять баланс сил на европейском континенте, а также ощущение безопасности.

"Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин", - подчеркнул он.

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Сикорский отметил, что Россия сегодня - это кровавая диктатура с большим количеством политических заключенных, чем было в падшем Советском Союзе.

"Она построила идеологию, промытую мозгами, о возвращении к империи. Поэтому Россия под этим руководством и с этой государственной идеологией будет угрозой до тех пор, пока у нее есть это руководство", - сказал глава польской дипломатии.

В то же время, Сикорский добавил, что "существует сценарий, когда у России просто начнут заканчиваться люди и техника, чтобы продолжать эту наступательную войну".

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Глава польского МИД также рассказал о том, какое видение завершения войны имеют американцы.

"Мои украинские собеседники говорят, что они благодарны Соединенным Штатам за то, что те разрядили ситуацию таким образом, что их, американские переговоры с Путиным стали возможными", - сказал Сикорский, отметив при этом, что дипломатия администрации США не соответствует устоявшимся канонам.

"Согласно традиционному канону сначала создают какой-то доверенный канал коммуникации, изучают намерения другой стороны, затем создаются какие-то средства достижения доверия и уже потом лидеры благословляют соглашение, которое почти готово. У Дональда Трампа - свой особый стиль, но украинцы говорят мне, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые приведут к длительному миру. Итак, в этом они дают Дональду Трампу кредит доверия", - добавил он.

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