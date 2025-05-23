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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Трамп примет участие в саммите НАТО: присоединится к ключевым обсуждениям

Трамп поедет на саммит НАТО в июне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Он подчеркнул, что лично общался с Трампом и тот заверил, что прибудет на встречу.

"Его присутствие будет очень важным", - подчеркнул премьер Нидерландов

И добавил, что организаторы саммита, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, с самого начала рассчитывали на участие президента США.

Несмотря на то, что цель визита Трампа официально не озвучена, ожидается, что он присоединится к ключевым обсуждениям на саммите, который состоится 24-25 июня в Гааге - городе, где родился нынешний генсек НАТО Рютте.

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Как отмечает Bloomberg, участники саммита должны утвердить новые финансовые ориентиры для стран-членов. В центре внимания обновленная минимальная цель расходов на оборону. В частности, речь идет о постепенном достижении целевого показателя в 5% от ВВП на военные нужды - требование, которое активно продвигает Трамп. По данным агентства, в этом направлении уже зафиксирован существенный прогресс.

Напомним, Рютте на вопрос, получит ли президент Владимир Зеленский приглашение на саммит Альянса в Гааге, попросил дождаться программы мероприятия, где и будет объявлено, кто именно из партнеров приглашен на собрание.

Автор: 

НАТО (10045) саммит (1188) Рютте Марк (377) Трамп Дональд (5580) Дик Схооф (21)


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Топ комментарии
+11
Уявляю шо воно там намеле. Доб'е НАТО.
Трампу краще відвідати саміт психіатрів а не НАТО.
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23.05.2025 07:14
+7
Ще лише там рижого п.дора не вистачало. Воно наобговорює, як з пуйлом.
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23.05.2025 07:34
+6
Гоніть того бовдура в три шиї, бо він усе розвалить.
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23.05.2025 07:12
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Трамп погодиться, якщо не буде безтолкового ішака.
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23.05.2025 07:09 Ответить
Ще лише там рижого п.дора не вистачало. Воно наобговорює, як з пуйлом.
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23.05.2025 07:34 Ответить
Гоніть того бовдура в три шиї, бо він усе розвалить.
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23.05.2025 07:12 Ответить
Уявляю шо воно там намеле. Доб'е НАТО.
Трампу краще відвідати саміт психіатрів а не НАТО.
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23.05.2025 07:14 Ответить
переплюне навіть нашого фортепіанного маестро... уявляю собі той потік позасвідомого...
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23.05.2025 07:21 Ответить
А нахрена він там?
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23.05.2025 07:31 Ответить
Цей недолугий дід вже перетворюється сам та свою країну на ізгоя
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23.05.2025 07:52 Ответить
цей амеріканській 🤠 ...поїде до НАТО , шоб знати про шо докладати у кремлі , віткофф одразу персонально поїде ,шоб на пряму злити все ху* лу ...
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23.05.2025 08:19 Ответить
а якже!!!
є вільні вуха котрі зможуть слухати
про красоту та велічь трампона!!
Може хтось з них похвилить ще й Мелоні,
тіпа %непогано виглядає в свої 80!!
Тукої нагоди трампон не упустить
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23.05.2025 08:35 Ответить
чекаю, не дочекаюсь на полум'яні промови рудого фріка, без початку та кінця, позбавлені сенсу.
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23.05.2025 08:50 Ответить
Насрет на шахматную доску и улетит?
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23.05.2025 09:09 Ответить
Слід визнати, що США відсторонюється від НАТО. Без переформатування структури НАТО з акцентом на європейські ядерні сили стримування (Франція, Великобританія) та заміщення контингенту США європейськими силами безпеки, НАТО перетвориться на формальну структуру, без реальної військової сили.
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23.05.2025 11:07 Ответить
Почему все политики боятся сказать, что Трамп - агент КГБ Краснов, чья задача -расколоть и выйти из НАТО,разрушить американскую экономику, рассорить весь мир и помочь русским завоевать Европу
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23.05.2025 12:02 Ответить
 
 