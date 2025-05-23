Трамп примет участие в саммите НАТО: присоединится к ключевым обсуждениям

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Он подчеркнул, что лично общался с Трампом и тот заверил, что прибудет на встречу.

"Его присутствие будет очень важным", - подчеркнул премьер Нидерландов

И добавил, что организаторы саммита, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, с самого начала рассчитывали на участие президента США.

Несмотря на то, что цель визита Трампа официально не озвучена, ожидается, что он присоединится к ключевым обсуждениям на саммите, который состоится 24-25 июня в Гааге - городе, где родился нынешний генсек НАТО Рютте.

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Как отмечает Bloomberg, участники саммита должны утвердить новые финансовые ориентиры для стран-членов. В центре внимания обновленная минимальная цель расходов на оборону. В частности, речь идет о постепенном достижении целевого показателя в 5% от ВВП на военные нужды - требование, которое активно продвигает Трамп. По данным агентства, в этом направлении уже зафиксирован существенный прогресс.

Напомним, Рютте на вопрос, получит ли президент Владимир Зеленский приглашение на саммит Альянса в Гааге, попросил дождаться программы мероприятия, где и будет объявлено, кто именно из партнеров приглашен на собрание.