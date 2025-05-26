Нидерланды ищут возможность привлечь Зеленского к программе саммита НАТО, - министр обороны страны Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна ищет возможности включить президента Украины Владимира Зеленского в программу саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NRC.
Брекельманс отметил, что участие Зеленского и других представителей Украины рассматривается, хотя окончательный формат еще не определен.
"Мы ищем возможность включить Зеленского и других украинцев в программу", - сказал Брекельманс.
По его словам, это, вероятно, не будет пленарное заседание лидеров 32 стран-членов НАТО, как было в прошлом году в Вашингтоне. В этом году, по данным СМИ, Совет Украина-НАТО, предусматривающий такой формат встречи, скорее всего, не состоится, а саммит будет сокращен, чтобы избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
Брекельманс также заверил, что Нидерланды считают Зеленского желанным гостем: "Что касается Нидерландов, Зеленский всегда желанный гость на любой встрече".
Он подтвердил, что будущее членство Украины в НАТО остается "необратимым", несмотря на предыдущие заявления американского правительства: "Во времена Байдена также не было сказано, что это может произойти в ближайшем будущем. В этом ничего не изменилось".
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Це як? За столом, зрозуміло, місця зайняті "білими людьми", то шукають, які вакансії ще залишились? Рознощика кави чи посудомийки?
Десь загубилася та можливість чи хтось спиззив?