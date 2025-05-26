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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Нидерланды ищут возможность привлечь Зеленского к программе саммита НАТО, - министр обороны страны Брекельманс

Брекельманс о нарушении пространства НАТО дронами и ракетами

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна ищет возможности включить президента Украины Владимира Зеленского в программу саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NRC.

Брекельманс отметил, что участие Зеленского и других представителей Украины рассматривается, хотя окончательный формат еще не определен.

"Мы ищем возможность включить Зеленского и других украинцев в программу", - сказал Брекельманс.

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По его словам, это, вероятно, не будет пленарное заседание лидеров 32 стран-членов НАТО, как было в прошлом году в Вашингтоне. В этом году, по данным СМИ, Совет Украина-НАТО, предусматривающий такой формат встречи, скорее всего, не состоится, а саммит будет сокращен, чтобы избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Брекельманс также заверил, что Нидерланды считают Зеленского желанным гостем: "Что касается Нидерландов, Зеленский всегда желанный гость на любой встрече".

Он подтвердил, что будущее членство Украины в НАТО остается "необратимым", несмотря на предыдущие заявления американского правительства: "Во времена Байдена также не было сказано, что это может произойти в ближайшем будущем. В этом ничего не изменилось".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский примут участие в саммите НАТО в Гааге, - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) НАТО (10048) Нидерланды (1598) саммит (1189)


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26.05.2025 11:39 Ответить
"Ми шукаємо можливість включити Зеленського та інших українців до програми", - сказав Брекельманс."

Це як? За столом, зрозуміло, місця зайняті "білими людьми", то шукають, які вакансії ще залишились? Рознощика кави чи посудомийки?
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26.05.2025 11:49 Ответить
А просто запросити слабо?
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26.05.2025 11:51 Ответить
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26.05.2025 11:52 Ответить
Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО

Десь загубилася та можливість чи хтось спиззив?
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26.05.2025 11:59 Ответить
Залучайте, залучайте. Ані користі, ні шкоди з того. Тільки марні витрати часу та грошей на розваги бюрократів.
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26.05.2025 12:16 Ответить
Може він там на роялі щось збацає, наприклад 7-40
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26.05.2025 12:18 Ответить
предложите ему на дессерт кокосик, ну или на крайняк легально задуть
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26.05.2025 12:41 Ответить
"Ми шукаємо можливість включити Зеленського та інших українців до програми", - сказав Брекельманс.- БЕЗ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ В НАТО.ВАШІ ПОШУКИ "ЗЕЛЕНИХ.ТА ІНШИХ ВІД УКРАЇНИ" УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ НАКУЙ ДАРЕМНО НЕ ПОТРІБНІ...НАТІВСЬКІ *********.
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26.05.2025 13:16 Ответить
 
 