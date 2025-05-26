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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО, - МЗС

Андрій Сибіга

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у понеділок, 26 травня, під час онлайн-виступу на весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, що проходить у Дейтоні, США, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга наголосив, що союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості, особливо на тлі посиленого повітряного терору Росії, який вона наростила з 24 травня.

"За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони — абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань", - сказав очільник МЗС.

Він закликав членів Альянсу застосувати всі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, щоб позбавити Росію ілюзій щодо можливості виграти війну.

Читайте: Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО, - міністр оборони країни Брекельманс

"Посилення санкційного тиску на Росію разом із військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на знущання Росії з мирних ініціатив", — зауважив міністр.

Андрій Сибіга підтвердив відданість України мирним зусиллям та заявив, що Київ продовжує наполягати на безумовному та повному припиненні вогню на тривалий період.

Також читайте: Фінальне комюніке саміту НАТО в Гаазі можуть скоротити до кількох абзаців - без згадок про Росію і Україну, - ЗМІ

Автор: 

МЗС (4157) НАТО (6503) саміт (781)


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опять 25

ну не берут туда Украину. сказали еще четко в 2008 году.
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26.05.2025 19:56 Відповісти
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26.05.2025 19:57 Відповісти
Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху - як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту. це3,14здєц повний...
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26.05.2025 20:01 Відповісти
З 19 по 21 роки ЗелеПоц ігнорував саміти НАТО і не призначав там свого представника!
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26.05.2025 20:40 Відповісти
Може, хоч у віконце дозволять зазирнути?
У давнину, коли за столами гуляли сільські багатії, голоті дозволялося зазирати у прочинені вікна.
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26.05.2025 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xYwzVku2sqw
Луценко добряче прокоментував чи треба вовці там бути й З ЧИМ?
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26.05.2025 21:01 Відповісти
 
 