Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО, - МЗС

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у понеділок, 26 травня, під час онлайн-виступу на весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, що проходить у Дейтоні, США, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга наголосив, що союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості, особливо на тлі посиленого повітряного терору Росії, який вона наростила з 24 травня.

"За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони — абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань", - сказав очільник МЗС.

Він закликав членів Альянсу застосувати всі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, щоб позбавити Росію ілюзій щодо можливості виграти війну.

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"Посилення санкційного тиску на Росію разом із військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на знущання Росії з мирних ініціатив", — зауважив міністр.

Андрій Сибіга підтвердив відданість України мирним зусиллям та заявив, що Київ продовжує наполягати на безумовному та повному припиненні вогню на тривалий період.

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