Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО, - МЗС
Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у понеділок, 26 травня, під час онлайн-виступу на весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, що проходить у Дейтоні, США, передає Цензор.НЕТ.
Сибіга наголосив, що союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості, особливо на тлі посиленого повітряного терору Росії, який вона наростила з 24 травня.
"За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони — абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань", - сказав очільник МЗС.
Він закликав членів Альянсу застосувати всі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, щоб позбавити Росію ілюзій щодо можливості виграти війну.
"Посилення санкційного тиску на Росію разом із військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на знущання Росії з мирних ініціатив", — зауважив міністр.
Андрій Сибіга підтвердив відданість України мирним зусиллям та заявив, що Київ продовжує наполягати на безумовному та повному припиненні вогню на тривалий період.
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ну не берут туда Украину. сказали еще четко в 2008 году.
У давнину, коли за столами гуляли сільські багатії, голоті дозволялося зазирати у прочинені вікна.
Луценко добряче прокоментував чи треба вовці там бути й З ЧИМ?