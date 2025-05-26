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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО, - МИД

Андрей Сибига

Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО и стать частью его успеха - как через личное присутствие на высшем уровне, так и через сильные решения Саммита.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в понедельник, 26 мая, во время онлайн-выступления на весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, проходящей в Дейтоне, США, передает Цензор.НЕТ.

Сибига подчеркнул, что союзникам в Гааге важно послать четкие сигналы единства, силы и устойчивости, особенно на фоне усиленного воздушного террора России, который она нарастила с 24 мая.

"За эти три дня Россия запустила против Украины в целом 995 ракет и дронов. Почти тысячу только за трое суток. Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны - абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не хочет мира. Он хочет только войны, убийств и разрушений", - сказал глава МИД.

Он призвал членов Альянса применить все дипломатические, политические, экономические и военные рычаги, чтобы лишить Россию иллюзий относительно возможности выиграть войну.

Читайте: Нидерланды ищут возможность привлечь Зеленского к программе саммита НАТО, - министр обороны страны Брекельманс

"Усиление санкционного давления на Россию вместе с военной и финансовой поддержкой Украины будет правильным ответом на издевательства России над мирными инициативами", - отметил министр.

Андрей Сибига подтвердил приверженность Украины мирным усилиям и заявил, что Киев продолжает настаивать на безусловном и полном прекращении огня на длительный период.

Также читайте: Финальное коммюнике саммита НАТО в Гааге могут сократить до нескольких абзацев - без упоминаний о России и Украине, - СМИ

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МИД (6984) НАТО (10042) саммит (1185)


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опять 25

ну не берут туда Украину. сказали еще четко в 2008 году.
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26.05.2025 19:56 Ответить
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26.05.2025 19:57 Ответить
Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху - як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту. це3,14здєц повний...
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26.05.2025 20:01 Ответить
З 19 по 21 роки ЗелеПоц ігнорував саміти НАТО і не призначав там свого представника!
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26.05.2025 20:40 Ответить
Може, хоч у віконце дозволять зазирнути?
У давнину, коли за столами гуляли сільські багатії, голоті дозволялося зазирати у прочинені вікна.
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26.05.2025 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xYwzVku2sqw
Луценко добряче прокоментував чи треба вовці там бути й З ЧИМ?
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26.05.2025 21:01 Ответить
 
 