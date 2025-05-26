Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО, - МИД

Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО и стать частью его успеха - как через личное присутствие на высшем уровне, так и через сильные решения Саммита.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в понедельник, 26 мая, во время онлайн-выступления на весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, проходящей в Дейтоне, США, передает Цензор.НЕТ.

Сибига подчеркнул, что союзникам в Гааге важно послать четкие сигналы единства, силы и устойчивости, особенно на фоне усиленного воздушного террора России, который она нарастила с 24 мая.

"За эти три дня Россия запустила против Украины в целом 995 ракет и дронов. Почти тысячу только за трое суток. Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны - абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не хочет мира. Он хочет только войны, убийств и разрушений", - сказал глава МИД.

Он призвал членов Альянса применить все дипломатические, политические, экономические и военные рычаги, чтобы лишить Россию иллюзий относительно возможности выиграть войну.

Читайте: Нидерланды ищут возможность привлечь Зеленского к программе саммита НАТО, - министр обороны страны Брекельманс

"Усиление санкционного давления на Россию вместе с военной и финансовой поддержкой Украины будет правильным ответом на издевательства России над мирными инициативами", - отметил министр.

Андрей Сибига подтвердил приверженность Украины мирным усилиям и заявил, что Киев продолжает настаивать на безусловном и полном прекращении огня на длительный период.

Также читайте: Финальное коммюнике саммита НАТО в Гааге могут сократить до нескольких абзацев - без упоминаний о России и Украине, - СМИ