РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
5 186 75

Рютте боится скандала между Трампом и Зеленским на саммите НАТО, - The New York Times

генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и приятным. Поэтому опасается участия Владимира Зеленского из-за присутствия там Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Источники издания отмечают, что до сих пор неизвестно, пригласят ли Зеленского на главный ужин по случаю открытия саммита. На следующий день лидеры соберутся лишь на несколько часов, чтобы утвердить новые цели оборонных расходов. Зеленский может посетить параллельный форум оборонной промышленности, однако заседание Совета Украина-НАТО в этом году может не состояться.

Встреча лидеров будет проходить на фоне отступления США от роли главного гаранта европейской безопасности - представители Белого дома уже сообщили европейским партнерам о неизбежных существенных изменениях в ротации американских войск. В то же время Трамп сокращает поддержку Украины, отказывается от инициатив по прекращению огня и демонстрирует стремление к нормализации отношений с Россией:

"Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите", - говорится в материале.

Ранее посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заверил союзников в неизменной преданности Вашингтона Альянсу, принципу коллективной обороны и обязательствам по ядерной защите Европы. В то же время он отметил, что пересмотр размещения американских войск может привести к выводу или передислокации части из 84 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО, - МИД

Старший научный сотрудник Атлантического совета Торри Тауссиг говорит, что неопределенность относительно дальнейшего присутствия американских войск в Европе усложнит для НАТО процесс пересмотра своих оборонных потребностей.

"Обсуждение новых целей НАТО в отношении сил и средств, не зная, какой будет позиция США или что нужно Украине и как это повлияет на эти силы и средства, может привести к созданию вакуума в будущем", - отметил Тауссиг.

Военный аналитик Майкл Кофман считает, что европейским странам будет сложно одновременно выполнять обязательства НАТО по укреплению собственной обороны и бессрочно поддерживать Украину. Это потребует определенных компромиссов, добавил он.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды ищут возможность привлечь Зеленского к программе саммита НАТО, - министр обороны страны Брекельманс

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) НАТО (10045) саммит (1188) Рютте Марк (377) Трамп Дональд (5580)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Рютте правильно каже. Zеленському просто треба припинити бикувати на очах всього світу, щоб його не боялися запрошувти на зустрічі наших партнерів. Але він не припинить, бо бикування та сварки з нашими партнерами це стратегія підриву довіри до України, дискредитація в очах наших партнерів. Саме це планомірно та системно робить ZE роками. Достатньо згадати карну справу проти Байдена в січні 2021 (за рік до початку широкомасштабного вторгнення), його бикування на адресу Бена Воллеса і т.д. Все це дискредитує Україну та послаблює нашу підтримку серед партнерів. І це на руку лише кремлю.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:04
+12
Черговий "лахтинський батрак, під ніком Salam Aleicum #608650,
вирішив "угніздиться" на "Цензорі" та зароблять авторитет, граючи на негативних почуттях українців до "Блазня"?
показать весь комментарий
27.05.2025 09:00
+10
Рютте слід приїхати до Харкова, щоб перестати боятися.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рютте слід приїхати до Харкова, щоб перестати боятися.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:53 Ответить
Рютте правильно каже. Zеленському просто треба припинити бикувати на очах всього світу, щоб його не боялися запрошувти на зустрічі наших партнерів. Але він не припинить, бо бикування та сварки з нашими партнерами це стратегія підриву довіри до України, дискредитація в очах наших партнерів. Саме це планомірно та системно робить ZE роками. Достатньо згадати карну справу проти Байдена в січні 2021 (за рік до початку широкомасштабного вторгнення), його бикування на адресу Бена Воллеса і т.д. Все це дискредитує Україну та послаблює нашу підтримку серед партнерів. І це на руку лише кремлю.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:04 Ответить
Його не бояться,а зневажають.
В кращому випадку для нього-ігнорують.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:41 Ответить
Zеленському просто треба припинити бикувати на очах всього світу.

Если что, я порохобот со стажем с 14-го.
Но имейте же предел определения быкования.
Хош редкоземы? На.
Хош в придачу порты и всё всё? На.
Хош 30 дней перемирия? Да.
Переговоры без перемирия? Будут.
Переговоры хер знает с кем? Едем.
В ответ "Путин хороший парень, только слегка ...анутый. И, да. Санкций больше не будет"
Хош миньет, или Ленку?
показать весь комментарий
27.05.2025 11:19 Ответить
Отсюда логичный вывод: Zе работает на путлера.
показать весь комментарий
27.05.2025 12:54 Ответить
Черговий "лахтинський батрак, під ніком Salam Aleicum #608650,
вирішив "угніздиться" на "Цензорі" та зароблять авторитет, граючи на негативних почуттях українців до "Блазня"?
показать весь комментарий
27.05.2025 09:00 Ответить
Про що я й кажу - у вас, "батраків лахтинських", саме така реакція є характерною... Якби ти тут перший раз з"явився, ти-б навіть не знав про його існування... А так - ти вже "проінструктований"... Просто ваші куратори ніяк не можуть відвикнуть від думки, що "хахли" - не такі тупі, як ви думаєте...
Щодо "чекістської хвойди" - дякую... 379-та "обзивачка", для колекції...
показать весь комментарий
27.05.2025 09:11 Ответить
Поверещи, поверещи... Біжи до куратора - хай новий нік дає... Цей вже "спалений"...
показать весь комментарий
27.05.2025 09:15 Ответить
Звідки ти взяв, що я "скиглю"? Скиглиш саме ти - бо це тебе "вирахували" моментом... А я - сміюся... Бо таких "дешевок", з "лапотным акцентом", тут вже тисячі перебачили ... Від тебе "щами" за версту смердить...
показать весь комментарий
27.05.2025 09:25 Ответить
Та це спамер звичайний, недолугий.
Не тратьте, куме, сили.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:22 Ответить
А, от і сплила знайома "ханука".
Гой єсі, добрий молодєц.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:28 Ответить
Та я не "трачу сили"... Я, просто, "розважаюся"...
показать весь комментарий
27.05.2025 09:33 Ответить
Купила мама коника - а коник без ноги. Яка чудова іграшка... злі модери відібрали цяцьку.
Нічого, воно ще повернеться. Судячи з повадок, вже скоро.
UPD
Вже.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:41 Ответить
Воно тупе, але вперте.
показать весь комментарий
27.05.2025 11:49 Ответить
І це вже третя його реінкарнація за сьогодні. У другій він встиг лише один раз мене матом обкласти.
показать весь комментарий
27.05.2025 11:52 Ответить
***** буде в захваті від цього шоу.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:56 Ответить
В захваті,звісно,ще з 2019!
Здійснилась його мрія "або не Порошенко!". Два Вови-недомірка зробили вкраїнчиків РАЗОМ.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:27 Ответить
Пропонуєш добивати Україну....
показать весь комментарий
27.05.2025 12:07 Ответить
Я?! Ні! От ті 73% що обрали і досі підтримують зє - доб'ють Україну.
Верхоний ухилянт доб'є ЗСУ і ще якусь кількість населеня,а потім підпише входженя України як губернії московії.
Сумнівів в такому розвитку подій при продовжені курсу зє від 2004 року,а з 2019 і його безмежної влади немає.
показать весь комментарий
27.05.2025 12:54 Ответить
по суті, зельонський там взагалі непотрібен, які б питання на саміті не вирішували б (за виключенням запрошення України до НАТО, але ж цього не станеться, так?)... але можете запросити, бо трамп ще десять разів передумає, чи їхати самому... воно таке капризоване дитятко...
показать весь комментарий
27.05.2025 08:59 Ответить
як непотрібен? а фуршет, а стенд ап?
показать весь комментарий
27.05.2025 11:06 Ответить
просто вже цікаво,- якщо ху.ло нападе на НАТО, вони теж благатимуть його перестати стріляти?
показать весь комментарий
27.05.2025 08:59 Ответить
Нет. Ху.ло нападёт на отдельную страну.
1. Испания, Италия и Австрия откажутся посылать военных.
2. Польша предоставит военные аэродромы, но потребует "Железный купол" над страной и ввод всех сил НАТО.
4. Венгрия заявит что это исонно русские земли.
5. Фицо поедет на переговоры в Москву.
6. Трамп опять скажет "Если бы Байден не украл победу."
показать весь комментарий
27.05.2025 11:30 Ответить
срань зелену вибирайте і Боженьку просить!
показать весь комментарий
27.05.2025 09:00 Ответить
Трамп повинен бути задоволений Зеленським на саміті НАТО. Трамп хоче, щоб країни НАТО витрачали не 2-3% свого ВВП на армію, а 5%.

В Україні найвищий військовий тягар, витрачає 34% свого ВВП на армію.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:00 Ответить
Америка 5% не тратит.
показать весь комментарий
27.05.2025 11:31 Ответить
Бубачці б дійсно підіпхати хвоста і зіграти роль інтелігентного відвідувача ресторану.
Нічого ж вже не відєш: Трамп всрався та вирішив робити вигляд, що так і мало бути.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:01 Ответить
а шо Рютте? - він навіть не дерьмак
показать весь комментарий
27.05.2025 09:01 Ответить
Ізолювати одного та іншого. В кімнатах з м'якими стінами.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:03 Ответить
Треба. Було. Ще у 2019,а не обирати на посаду "президент"!
показать весь комментарий
27.05.2025 09:22 Ответить
The biggest risk the world's most powerful military alliance absolutely cannot afford exposing itself to is upsetting Donald Trump. Other than that, any enemy for the strong, united and full of resolve NATO is a piece of cake.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:03 Ответить
А хіба вже не стала традицією істерика від Зеленського на самітах НАТО? Я думав саме ради цього його і запрошують?
А взагалі жителям і України і США і ....та загалом усіх країн НАТО (і не лише), має бути соромно, що важливі для суспільств різних країн рішення, приймаються в результаті якихось істерик, або презирливих відношень між Президентами, або просто від того, що хтось краватку не начепив. Не дуже далеко ми пішли від абсолютизма, коли війни починались від того, що хтось з монархів в листі висловлював образи один іншому.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:03 Ответить
А рудого полудурника на цей саміт запросили шоб він урочисто зняв з хати вивіску "НАТО"?
показать весь комментарий
27.05.2025 09:06 Ответить
Так "рудий полудурник" тільки виконує обіцянки Зєленського!
показать весь комментарий
27.05.2025 09:21 Ответить
Заруба найвеличнішого з найвелеким)
показать весь комментарий
27.05.2025 09:07 Ответить
Так у шашлычной балаболки в голове туман,не простой,а порошковый,от такого все можно ожидать,плюс еще у него в менеджерах сын грушника,адвокат портнова и помощник сивковича - эти, в туманную голову, вложат нужные тезисы и будет беда.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:10 Ответить
Хай Зеля пояснить Трампові як Портнов рішав судові справи через Олега Татарова
показать весь комментарий
27.05.2025 09:14 Ответить
Хай Зеля запитае як закрыть все уголовые дела против папы мужа дочери. Кушнир старший теперь чеснейший человек и правосудие США к нему не имеет притензий.
Пфу, ***. Это же не кумовство. Это лоббизм. Вопрос снят. Понимать надо.
показать весь комментарий
27.05.2025 11:38 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2025 09:16 Ответить
Від ігнору на Вільнюському до небажаня бачите це створіня на Гаагському самміті НАТО.
Стійкий і незламний шлях яйценосного зє!
Ціна галочки в бюлетені. Юрконсульт і кореш найвеличнішого зє - Портнов підтвердить.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:17 Ответить
якщо це все що боїться НАТО - то Європа у безпеці
показать весь комментарий
27.05.2025 09:28 Ответить
Марк Рютте хоче, щоб саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і приємним. Джерело: https://censor.net/ua/n3554521

Марк Рюге - вибачте на слові - баба? Діалог ******* чесним і відвертим ,а не приємним. Таке враження - що нато стало імпотентною організацією,як і оон.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:29 Ответить
Життя в Європі має бути приємним. А якщо воно десь приємне, то за законом збереження енергії, десь воно має бути нестерпним. Здогадаєтесь де?
показать весь комментарий
27.05.2025 09:58 Ответить
Коли заради приємності нехтують безпекою то потім життя стає неприємним.
показать весь комментарий
27.05.2025 10:49 Ответить
Україна з 2004 року у цьому переконалася. Аж ДВА РАЗИ!
Нажаль ще живі залишки 73% нічому не навчилися,як і їх смарагдовий кумір.
показать весь комментарий
27.05.2025 13:00 Ответить
В трюме Титаника? Там, на верху музыка играет.
показать весь комментарий
27.05.2025 11:40 Ответить
Зелёная дипломатия . Даже поговорить не приглашают.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:32 Ответить
рютте: українці, вмирайте будь ласка тихіше .

а якщо без сарказму, нервувати треба не через гіпотетичний скандал, якого може і не бути (в Ватикані ж не почубились). Нервувати треба, що на чолі найбільшої демократії - рудий шизоїд, який руйнує саму ідею існування НАТО...А вони блін скандалу бояться, рожеві поні
показать весь комментарий
27.05.2025 09:33 Ответить
У Зеленського є цікавий хід: видати довіренність і відправити на саміт Порошенка - той все повирішує, а Трамп після саміту поїде в Україну!
показать весь комментарий
27.05.2025 09:34 Ответить
Це не смішно, там потрібні впливові люди, а не це.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:48 Ответить
Зє раніше повіситься,ніж допустить Порошенка офіційно до переговоріви!
Вова ху за таке може й грантії особистої безпеки зє (і родичів) зняти.Відправити
javascript:void(0);
показать весь комментарий
27.05.2025 13:09 Ответить
Коротким і приємним...та вони зовсім подуріли. В них на порозі осатанілий ворог якого Україна, стікаючі кровь'ю, стримує четвертий рік, а вони хочуть дарувати Трампу посмішки.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:51 Ответить
Московські агенти Трамп і Боневтік можуть розіграти чергову сцену суперечки, щоб Штати вмили руки від України. Тому варто, щоб на саміт поїхав не російський шпигун, а якийсь досвідчений дипломат. Чалий, наприклад
показать весь комментарий
27.05.2025 10:02 Ответить
А що Найвеличніший може нового на самміті сказати - репертуар заїзжений з 2022 року.
1. Ми вас захищаємо
2. За це дайте більше зброї.
3. Дайте більше грошей бо депутати просять добавки.
Більше він нічого не здатен сказати. І всі вже бачать, як Україна на всіх парах прямує до авторитаризму Квартала 95 - кальки з російського дачного кооператива Озеро.
показать весь комментарий
27.05.2025 10:13 Ответить
Хай бере Юща із собою, бо писульки Діми Литвина вже не беруть європейців за душу.
показать весь комментарий
27.05.2025 10:18 Ответить
Краще вже протеже юща - януковіча нехай бере. Ющ зробив все, щоб янека привести до влади
показать весь комментарий
27.05.2025 11:10 Ответить
Ющ почне на нові вулики просити і старожитні труси-вишиванки з могили Тутнхамона для всієї сімʼї ... На Сотбісі якраз хтось із України їх виставив...
показать весь комментарий
27.05.2025 10:35 Ответить
коротким і приємним?
з яких це пір те що коротке є приємним?
показать весь комментарий
27.05.2025 10:39 Ответить
Трамп Зеленському - ти банкрот, в тебе нічого немає, ні ракет, ні ППО, ні стратегії, ніхрена. І в чому він неправий?
показать весь комментарий
27.05.2025 11:08 Ответить
Десь він правий.
Трамп зневажає Зеленського і це почуття перекриває всі розумні висновки як треба діяти по відношенню до злочинця світового маштабу - путіна.
Це особисте, а тому для Трампа найголовніше. Це вже якась вендета Трампа по відношенню до Зеленського(йому так здається), а насправді на винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.
Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.

Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті.
показать весь комментарий
27.05.2025 11:35 Ответить
Щоб зє сам собі пожитеве підписав?! Ага. Щас!
показать весь комментарий
27.05.2025 13:05 Ответить
Вже пізно такого баоятися - іншого боятися треба!
показать весь комментарий
27.05.2025 12:03 Ответить
 
 