Рютте боится скандала между Трампом и Зеленским на саммите НАТО, - The New York Times

Генеральный секретарь НАТО Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и приятным. Поэтому опасается участия Владимира Зеленского из-за присутствия там Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Источники издания отмечают, что до сих пор неизвестно, пригласят ли Зеленского на главный ужин по случаю открытия саммита. На следующий день лидеры соберутся лишь на несколько часов, чтобы утвердить новые цели оборонных расходов. Зеленский может посетить параллельный форум оборонной промышленности, однако заседание Совета Украина-НАТО в этом году может не состояться.

Встреча лидеров будет проходить на фоне отступления США от роли главного гаранта европейской безопасности - представители Белого дома уже сообщили европейским партнерам о неизбежных существенных изменениях в ротации американских войск. В то же время Трамп сокращает поддержку Украины, отказывается от инициатив по прекращению огня и демонстрирует стремление к нормализации отношений с Россией:

"Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите", - говорится в материале.

Ранее посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заверил союзников в неизменной преданности Вашингтона Альянсу, принципу коллективной обороны и обязательствам по ядерной защите Европы. В то же время он отметил, что пересмотр размещения американских войск может привести к выводу или передислокации части из 84 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе.

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Старший научный сотрудник Атлантического совета Торри Тауссиг говорит, что неопределенность относительно дальнейшего присутствия американских войск в Европе усложнит для НАТО процесс пересмотра своих оборонных потребностей.

"Обсуждение новых целей НАТО в отношении сил и средств, не зная, какой будет позиция США или что нужно Украине и как это повлияет на эти силы и средства, может привести к созданию вакуума в будущем", - отметил Тауссиг.

Военный аналитик Майкл Кофман считает, что европейским странам будет сложно одновременно выполнять обязательства НАТО по укреплению собственной обороны и бессрочно поддерживать Украину. Это потребует определенных компромиссов, добавил он.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

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