Рютте боится скандала между Трампом и Зеленским на саммите НАТО, - The New York Times
Генеральный секретарь НАТО Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и приятным. Поэтому опасается участия Владимира Зеленского из-за присутствия там Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
Источники издания отмечают, что до сих пор неизвестно, пригласят ли Зеленского на главный ужин по случаю открытия саммита. На следующий день лидеры соберутся лишь на несколько часов, чтобы утвердить новые цели оборонных расходов. Зеленский может посетить параллельный форум оборонной промышленности, однако заседание Совета Украина-НАТО в этом году может не состояться.
Встреча лидеров будет проходить на фоне отступления США от роли главного гаранта европейской безопасности - представители Белого дома уже сообщили европейским партнерам о неизбежных существенных изменениях в ротации американских войск. В то же время Трамп сокращает поддержку Украины, отказывается от инициатив по прекращению огня и демонстрирует стремление к нормализации отношений с Россией:
"Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите", - говорится в материале.
Ранее посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заверил союзников в неизменной преданности Вашингтона Альянсу, принципу коллективной обороны и обязательствам по ядерной защите Европы. В то же время он отметил, что пересмотр размещения американских войск может привести к выводу или передислокации части из 84 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Торри Тауссиг говорит, что неопределенность относительно дальнейшего присутствия американских войск в Европе усложнит для НАТО процесс пересмотра своих оборонных потребностей.
"Обсуждение новых целей НАТО в отношении сил и средств, не зная, какой будет позиция США или что нужно Украине и как это повлияет на эти силы и средства, может привести к созданию вакуума в будущем", - отметил Тауссиг.
Военный аналитик Майкл Кофман считает, что европейским странам будет сложно одновременно выполнять обязательства НАТО по укреплению собственной обороны и бессрочно поддерживать Украину. Это потребует определенных компромиссов, добавил он.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.
В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
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В кращому випадку для нього-ігнорують.
Если что, я порохобот со стажем с 14-го.
Но имейте же предел определения быкования.
Хош редкоземы? На.
Хош в придачу порты и всё всё? На.
Хош 30 дней перемирия? Да.
Переговоры без перемирия? Будут.
Переговоры хер знает с кем? Едем.
В ответ "Путин хороший парень, только слегка ...анутый. И, да. Санкций больше не будет"
Хош миньет, или Ленку?
вирішив "угніздиться" на "Цензорі" та зароблять авторитет, граючи на негативних почуттях українців до "Блазня"?
Щодо "чекістської хвойди" - дякую... 379-та "обзивачка", для колекції...
Не тратьте, куме, сили.
Гой єсі, добрий молодєц.
Нічого, воно ще повернеться. Судячи з повадок, вже скоро.
UPD
Вже.
Здійснилась його мрія "або не Порошенко!". Два Вови-недомірка зробили вкраїнчиків РАЗОМ.
Верхоний ухилянт доб'є ЗСУ і ще якусь кількість населеня,а потім підпише входженя України як губернії московії.
Сумнівів в такому розвитку подій при продовжені курсу зє від 2004 року,а з 2019 і його безмежної влади немає.
1. Испания, Италия и Австрия откажутся посылать военных.
2. Польша предоставит военные аэродромы, но потребует "Железный купол" над страной и ввод всех сил НАТО.
4. Венгрия заявит что это исонно русские земли.
5. Фицо поедет на переговоры в Москву.
6. Трамп опять скажет "Если бы Байден не украл победу."
В Україні найвищий військовий тягар, витрачає 34% свого ВВП на армію.
Нічого ж вже не відєш: Трамп всрався та вирішив робити вигляд, що так і мало бути.
А взагалі жителям і України і США і ....та загалом усіх країн НАТО (і не лише), має бути соромно, що важливі для суспільств різних країн рішення, приймаються в результаті якихось істерик, або презирливих відношень між Президентами, або просто від того, що хтось краватку не начепив. Не дуже далеко ми пішли від абсолютизма, коли війни починались від того, що хтось з монархів в листі висловлював образи один іншому.
Пфу, ***. Это же не кумовство. Это лоббизм. Вопрос снят. Понимать надо.
Стійкий і незламний шлях яйценосного зє!
Ціна галочки в бюлетені. Юрконсульт і кореш найвеличнішого зє - Портнов підтвердить.
Марк Рюге - вибачте на слові - баба? Діалог ******* чесним і відвертим ,а не приємним. Таке враження - що нато стало імпотентною організацією,як і оон.
Нажаль ще живі залишки 73% нічому не навчилися,як і їх смарагдовий кумір.
а якщо без сарказму, нервувати треба не через гіпотетичний скандал, якого може і не бути (в Ватикані ж не почубились). Нервувати треба, що на чолі найбільшої демократії - рудий шизоїд, який руйнує саму ідею існування НАТО...А вони блін скандалу бояться, рожеві поні
Вова ху за таке може й грантії особистої безпеки зє (і родичів) зняти.Відправити
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1. Ми вас захищаємо
2. За це дайте більше зброї.
3. Дайте більше грошей бо депутати просять добавки.
Більше він нічого не здатен сказати. І всі вже бачать, як Україна на всіх парах прямує до авторитаризму Квартала 95 - кальки з російського дачного кооператива Озеро.
з яких це пір те що коротке є приємним?
Трамп зневажає Зеленського і це почуття перекриває всі розумні висновки як треба діяти по відношенню до злочинця світового маштабу - путіна.
Це особисте, а тому для Трампа найголовніше. Це вже якась вендета Трампа по відношенню до Зеленського(йому так здається), а насправді на винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.
Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.
Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті.