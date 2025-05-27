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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ

Трамп зробив заяву про червону лінію щодо переговорів України та РФ

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант повного скасування обмежень на використання західної зброї Україною, запроваджених попередньою адміністрацією Джо Байдена.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами високопоставлених західних чиновників, наразі триває перегляд усіх обмежень, які існували раніше, оскільки "нинішній статус-кво не відповідає спільним інтересам у питанні повернення Росії за стіл переговорів".

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Американський військовий аналітик Хорхе Ріверо відзначив, що послаблення цих обмежень дозволить Україні атакувати критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури, включаючи авіабази, звідки запускаються дрони "Герань-2" та стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по українських містах.

"Ця зміна політики може ще більше уповноважити українські сили атакувати російські вузли командування та управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів", - додав Ріверо.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що більше не існує обмежень на дальність стрільби західної зброї, яку передають Україні. Кремль назвав це рішення "небезпечним кроком".

Як зазначають джерела, остаточне рішення президента США та подальші кроки підтримки України будуть обговорюватися на зустрічах із німецькими офіційними особами цього тижня. Очікується, що найближчими днями до Вашингтона прибуде міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

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Автор: 

зброя (7505) Трамп Дональд (6027) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+8
Господи, вразуми Дональда!
Поборемо диявольське ***** разом з народом США !
Як побороли німецьке ***** - гітлєра у 1945 !!!!
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27.05.2025 13:40
+2
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27.05.2025 13:38
+2
Черговий гімновкид. По-перше, нічого він не розглядає, він взагалі уникає конфлікту з рашкою. По-друге, навіть при наявності дозволу, потрібно мати чим бити. А за 3,5 роки повномасштабної війни, ракет, які б діставали до Москви, і не створили. Один потужний п#здьож.
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27.05.2025 13:48
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Хуцпа! Не дозволить!
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27.05.2025 13:38 Відповісти
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27.05.2025 13:38 Відповісти
З таким виразом хлєбала пики "розглядати можливості" планується дуже довго ...((
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27.05.2025 13:48 Відповісти
Господи, вразуми Дональда!
Поборемо диявольське ***** разом з народом США !
Як побороли німецьке ***** - гітлєра у 1945 !!!!
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27.05.2025 13:40 Відповісти
Старік Байден навіть не розглядав таку можливість. Так що шах і мат всім хто гнав на Трампа!!!
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27.05.2025 13:40 Відповісти
Не факт, що справа піде далі розгляду. Переговорить з ****** по телефону та й знов почне тиснути на Україну
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27.05.2025 14:03 Відповісти
З добрим ранком, трампанутий. Хай зробить спочатку
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27.05.2025 14:27 Відповісти
Не кажи ГОП!...
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27.05.2025 14:32 Відповісти
Я люблю німців)))♥️
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27.05.2025 13:44 Відповісти
дозволи - то, звичайно, добре. а зброю ту саму хоч дадуть?...
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27.05.2025 13:48 Відповісти
Вам би - "як мед , так і ложкою ..." (с)
Щось одне ...((
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27.05.2025 13:49 Відповісти
Черговий гімновкид. По-перше, нічого він не розглядає, він взагалі уникає конфлікту з рашкою. По-друге, навіть при наявності дозволу, потрібно мати чим бити. А за 3,5 роки повномасштабної війни, ракет, які б діставали до Москви, і не створили. Один потужний п#здьож.
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27.05.2025 13:48 Відповісти
ты реально думаешь они разрешат бить вглубь и не дадут чем ?)
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27.05.2025 13:55 Відповісти
так!
Трамп ще ні копійки не виділив Україні, збро і кошти поступають ще від Байдена
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27.05.2025 14:02 Відповісти
посмотрим когда закончится та помощь
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27.05.2025 14:07 Відповісти
А от і розглядає! Порножурнал.
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27.05.2025 14:07 Відповісти
Ну, тоді ми своїми томагавками вдаримо по Москві.
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27.05.2025 13:52 Відповісти
Ні хто, нічого не скасує.
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27.05.2025 13:53 Відповісти
Нехай не спішить.
Ще біля трьох років має на розгляд цієї можливості.
За цей час встигне ще з десяток пам'ятників собі відкрити, по всій території США.
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27.05.2025 13:54 Відповісти
Поки не буде поставка тих далекобійних припасів у необхідній кількості- це все популізм!
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27.05.2025 13:59 Відповісти
Поставок не буде. Потрібно це нарешті прийняти і налагоджувати виробництво своїх ракет, замість того щоб робити порожні заяви про ******* дронів тощо
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27.05.2025 14:05 Відповісти
"запроваджених попередньою адміністрацією Джо Байдена."

Тю, а тут розпинаються в істериці який хороший президент був Байден і так хотів перемоги України, аж спати не міг.
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27.05.2025 14:00 Відповісти
крім як на Київ Пост більше ніде не знайшов інформації. Тільки на цю газету посилається. Репутація так собі( суцільна брехня в такий час.....
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27.05.2025 14:09 Відповісти
саме цікаве, що сама по собі новина дивна, ніби з пальця: обмежень як таких немає з листопада 2024.

проблема у відсутності самих ракет .
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27.05.2025 14:43 Відповісти
а дєдушка може псіхануть, навіть не сумніваюся у цьому.

пс а до речі - до кінця травня вже мало б було виготовлено принаймні 1000 ракет, про які торосило зелене уйобисько. 9 травня минуло, за удар по сумам генштаб іще не помстився, то можно бити по кацапам. агов, зе-лупа, давай наказ!!
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27.05.2025 14:12 Відповісти
трамп сьогодні , завтра і післязавтра - це 3 зовсім різні людини. А вчорашній трамп - це четверта його версія.

Навіщо за язиком цього шизоїда слідкують? Краще дивитись, що воно підписує
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27.05.2025 14:23 Відповісти
Дайте Трампу окуляри, може краще бачити буде...
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27.05.2025 14:37 Відповісти
тобто, дозволять нам капцями закидувати рашистські авіабази?? Потужно, ***...
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27.05.2025 14:57 Відповісти
Війна заголовків... Цей клоун знає, що кацапня відстежує будь-яку інформацію, що виходить з його офісу. Тому воно робить вкид і намагається зрозуміти, якою буде реакція. При цьому робити щось з того, про що воно написало (чи написали за нього), воно, звісно, не буде.
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27.05.2025 15:08 Відповісти
 
 