Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп розглядає варіант повного скасування обмежень на використання західної зброї Україною, запроваджених попередньою адміністрацією Джо Байдена.
Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За словами високопоставлених західних чиновників, наразі триває перегляд усіх обмежень, які існували раніше, оскільки "нинішній статус-кво не відповідає спільним інтересам у питанні повернення Росії за стіл переговорів".
Американський військовий аналітик Хорхе Ріверо відзначив, що послаблення цих обмежень дозволить Україні атакувати критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури, включаючи авіабази, звідки запускаються дрони "Герань-2" та стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по українських містах.
"Ця зміна політики може ще більше уповноважити українські сили атакувати російські вузли командування та управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів", - додав Ріверо.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що більше не існує обмежень на дальність стрільби західної зброї, яку передають Україні. Кремль назвав це рішення "небезпечним кроком".
Як зазначають джерела, остаточне рішення президента США та подальші кроки підтримки України будуть обговорюватися на зустрічах із німецькими офіційними особами цього тижня. Очікується, що найближчими днями до Вашингтона прибуде міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
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хлєбалапики "розглядати можливості" планується дуже довго ...((
Поборемо диявольське ***** разом з народом США !
Як побороли німецьке ***** - гітлєра у 1945 !!!!
Щось одне ...((
Трамп ще ні копійки не виділив Україні, збро і кошти поступають ще від Байдена
Ще біля трьох років має на розгляд цієї можливості.
За цей час встигне ще з десяток пам'ятників собі відкрити, по всій території США.
Тю, а тут розпинаються в істериці який хороший президент був Байден і так хотів перемоги України, аж спати не міг.
проблема у відсутності самих ракет .
пс а до речі - до кінця травня вже мало б було виготовлено принаймні 1000 ракет, про які торосило зелене уйобисько. 9 травня минуло, за удар по сумам генштаб іще не помстився, то можно бити по кацапам. агов, зе-лупа, давай наказ!!
Навіщо за язиком цього шизоїда слідкують? Краще дивитись, що воно підписує