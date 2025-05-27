Рішення про зняття обмеження для України на далекобійні удари було ухвалено кілька місяців тому, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для України від ФРН, Великої Британії, Франції та США. Згодом він уточнив, що рішення було ухвалено ще кілька місяців тому.

Про це пише Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Я вчора в Берліні описав дещо, що відбувається вже кілька місяців", - сказав він.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

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