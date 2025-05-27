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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Рішення про зняття обмеження для України на далекобійні удари було ухвалено кілька місяців тому, - Мерц

Далекобійні удари по РФ. Мерц пояснив заяву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для України від ФРН, Великої Британії, Франції та США. Згодом він уточнив, що рішення було ухвалено ще кілька місяців тому.

Про це пише Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Я вчора в Берліні описав дещо, що відбувається вже кілька місяців", - сказав він.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Читайте: Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину: Ми не можемо залежати від такої незначної меншості

Автор: 

зброя (7505) Мерц Фрідріх (131)


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Топ коментарі
+15
Правда? А що потім?
Україну не було повідомлено? Чи д*єрмаки не хотіли бити по раші ракетами, бо раша не згодна?
Думаю - друге.
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27.05.2025 12:16
+12
Дозвіл даємо а ракети ні...
- Куме заходьте покуштуємо сала з горілкої
-Так у Вас злий собака...
-Так отож...
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27.05.2025 12:26
+10
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27.05.2025 12:28
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Правда? А що потім?
Україну не було повідомлено? Чи д*єрмаки не хотіли бити по раші ракетами, бо раша не згодна?
Думаю - друге.
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27.05.2025 12:16 Відповісти
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27.05.2025 12:28 Відповісти
доречі дієві особи схожі з персоналіями
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27.05.2025 12:38 Відповісти
ага, мужчіна, що дає дозвіл такий же кучерявий, як і пан Мерц
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27.05.2025 12:39 Відповісти
На Шольца схожий.
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27.05.2025 13:10 Відповісти
А що, в нас концепція ЗСУ бити по ворогу тільки ракетами Великої Британії, Франції, США і Нічеччини, а своїми нє??? Так в нас ще до 2019 року були свої ракети "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха", які зробив ще "барига", той що тільки те і робив, що наживався на війні, то куди вони поділися? А що за 6 років такий правильний і найчесніший мальчік на Планеті Боневтік, який зовсім не наживається на війні і його команда не мародерила мільярди на снарядах, на формифікаціях, навіть на яйцях для ЗСУ не створив жодної своєї ракети? Можливо він береже життя кацапів, а 73%??? Можливо він до цього часу вважає, що ви хохли, а вони люди?
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27.05.2025 12:43 Відповісти
Чи не підкажете, де можна дізнатися, скільки ракет ("Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха") знаходилося на озброєнні ЗСУ на початок квітня 2019 року?
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27.05.2025 13:43 Відповісти
Спробуй в ГШ ЗСУ
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27.05.2025 13:49 Відповісти
Дякую за пораду! Якщо Вам не важко, дайте, будь ласка, номер телефону ГШ ЗСУ або адресу електронної пошти.
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27.05.2025 13:55 Відповісти
Гугль, тупий зєлєбобік!
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27.05.2025 16:50 Відповісти
Краще поцікавтеся, скільки їх зроблено у 2025 році і не забудьте повідомити скільки нових ракетних комплексів було створено після 2019 року з їх назвами.
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27.05.2025 17:04 Відповісти
І вже кілька місяців ми потужно обстрілюємо балістикою Москву.... Так, я пам'ятаю, оце от коли того, вдарили, коли той, того, а ні, ніц не згадаю.
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27.05.2025 12:16 Відповісти
Ти дитя чи справді не розумієш, чому по московії не бьють ?
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27.05.2025 12:18 Відповісти
"Бо немає чим" або "бо ***** нападзьот"?
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27.05.2025 12:29 Відповісти
Про баллистику разговора не было. Было про дальнобойное, а это не только баллистика
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27.05.2025 12:22 Відповісти
Але людям цікаво саме про балістику, а не про дирчики з трьома кг вибухівки.
"В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету - Зеленський" /27 серпня 2024/
Питання - ДЕ?
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27.05.2025 14:16 Відповісти
Ты об косяк ударился? Статья про иностранное дальнобойное оружие. Про баллистику ни слова нет, это у тебя уже истерика 😁
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27.05.2025 14:32 Відповісти
В оченята довбишся? Прочитай перший коментар цієї гілки і роздуплися.
Хамити будеш жонці своїй, а не на пристойному форумі. Все, вільний
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27.05.2025 15:09 Відповісти
Читал еще утром в телеге.И что?Ждали 27 мая?Или надо было выйти на определенное число убитых детей?
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27.05.2025 12:17 Відповісти
Це прямо як в анекдоті, коли мужик зловив золоту рибку і каже, хочу щоб в мене все було.
- В тебе все було, сказала золота рибка
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27.05.2025 12:21 Відповісти
Про воблочку еще лучше ... Дедусь не успел моргнуть оком, как от золотой рыбки ему подкатили бочку пива. Он зачерпнул жбан, попробовал... хвать ЗР за хваст и давай ею гамселыты об дiжку, приговаривая, мол, ну, ты воблочка, даайошь.
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27.05.2025 12:25 Відповісти
И зачем ща об этом трындеть. Во-вторых: рассматривали на покрову , а приняли тока ща... Почто? И в третьих: в других СМИ заявляют, шо Германия не меняла свой подход в ограничениях для УКРАИНЫ... Чесслово, не пойму, кто честнiй?
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27.05.2025 12:22 Відповісти
Ну так ещё тогда разрешили и на сейчас разрешение не отменяли 🤔
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27.05.2025 12:24 Відповісти
ти не ля ля ,а Тауруси давай
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27.05.2025 12:23 Відповісти
А ви поміти цих підкацапських анти-європейськіх ботів
Не дають дозволи бити по рашці - погано
Дають - теж погано

Важка у цих придурів праця
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27.05.2025 12:23 Відповісти
Решение есть, а ракет нет.
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27.05.2025 12:24 Відповісти
То хто пи₴дить? Фрідріх чи Ларс?
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27.05.2025 12:26 Відповісти
Дозвіл даємо а ракети ні...
- Куме заходьте покуштуємо сала з горілкої
-Так у Вас злий собака...
-Так отож...
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27.05.2025 12:26 Відповісти
Все вірно . Не знаю чому вчора здійнявся такий ажіотаж навколо цього . Може тому що багато людей просто не слідкують за новинами .
Заборону зняли ще в листопаді минулого року . Відтоді по кацапам прилітали і АТАКМСи і Шторми , і Скальпи .
Зараз не прилітають бо їх вже немає .
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27.05.2025 12:33 Відповісти
Може, варто не дозвіл чекати разом з ракетами, а задатись питанням "де довгі Нептуни та паляниці", які за словами найвеличнішого, вироблялись десятками, якщо не сотнями?
Чому летять лише дрони?
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27.05.2025 13:09 Відповісти
Навіщо задавати питання , відповіді на які всі й так знають . ? Нептуни не летять бо їх немає , от і все . А те що Зеля там каже , те - вилами по воді писано .
Мені дивно що в Україні ще є люди , які сприймають його балаканину серйозно .
Якби Нептуни вироблялись сотнями , кацапи зараз не вилазили б з бомбосховищ .
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27.05.2025 13:22 Відповісти
І що в такому разі, немає то немає?
Панять і прастіть?
І продовжити кидатись камінням в наших єдиних друзів?
Це, звичайно, безпечніше.
Та й ракети з'являться...
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27.05.2025 14:29 Відповісти
В ОПі все так заплутано...
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27.05.2025 12:33 Відповісти
Ще в листопаді, але для рибок гуппі нова сенсація.
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27.05.2025 12:34 Відповісти
Обмежень нема, але і відповідної зброї також. Ух і незнамні наші партнери!
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27.05.2025 12:35 Відповісти
Незламною людину робить не характер, а міжхребетна грижа.
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27.05.2025 12:37 Відповісти
треба мати свої ракети, що не заглядати в рота шольцам мерцам трампам
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27.05.2025 12:42 Відповісти
От така от в Німеччині "коаліція", що вони публічно сруться там між собою!
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27.05.2025 12:43 Відповісти
,,Ванька есть , Маньки нету...." і навпаки .
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27.05.2025 13:16 Відповісти
Зелені сцикуни знову обісрались!!!!
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27.05.2025 14:15 Відповісти
маю припущення, що у всьому винні кляті ухилянти
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27.05.2025 15:30 Відповісти
Ну ладно захід давно дав дозвіл а ракет не дав. Але де ота знаменита "Паляниця" за мільйон доларів/штука за гроші українських платників податків?
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27.05.2025 15:41 Відповісти
 
 