Рішення про зняття обмеження для України на далекобійні удари було ухвалено кілька місяців тому, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на застосування далекобійної зброї для України від ФРН, Великої Британії, Франції та США. Згодом він уточнив, що рішення було ухвалено ще кілька місяців тому.
Про це пише Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Я вчора в Берліні описав дещо, що відбувається вже кілька місяців", - сказав він.
Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
Топ коментарі
+15 MsSkifia #566162
показати весь коментар27.05.2025 12:16 Посилання
+12 евгений коноваленко #556652
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+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.05.2025 12:28 Посилання
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Україну не було повідомлено? Чи д*єрмаки не хотіли бити по раші ракетами, бо раша не згодна?
Думаю - друге.
"В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету - Зеленський" /27 серпня 2024/
Питання - ДЕ?
Хамити будеш жонці своїй, а не на пристойному форумі. Все, вільний
- В тебе все було, сказала золота рибка
Не дають дозволи бити по рашці - погано
Дають - теж погано
Важка у цих придурів праця
- Куме заходьте покуштуємо сала з горілкої
-Так у Вас злий собака...
-Так отож...
Заборону зняли ще в листопаді минулого року . Відтоді по кацапам прилітали і АТАКМСи і Шторми , і Скальпи .
Зараз не прилітають бо їх вже немає .
Чому летять лише дрони?
Мені дивно що в Україні ще є люди , які сприймають його балаканину серйозно .
Якби Нептуни вироблялись сотнями , кацапи зараз не вилазили б з бомбосховищ .
Панять і прастіть?
І продовжити кидатись камінням в наших єдиних друзів?
Це, звичайно, безпечніше.
Та й ракети з'являться...