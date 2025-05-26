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Новини Постачання Taurus
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Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю, - Мерц (оновлено)

Далекобійні удари по РФ дозволили. Заява Мерца

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, "дальні удари західною зброєю по російській території тепер дозволені".

В ефірі німецького суспільного телебачення канцлер Німеччини заявив, більше не існує "жодних обмежень" щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні британцями, ні французами, німцями та американцями.

"Це означає, що Україна тепер може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер - може. Вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною", - пояснив він.

Мерц звернув увагу на те, що Росія "безжально атакує цивільні об’єкти – бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку".

"Україна цього не робить, і ми надаємо великого значення тому, щоб так залишалося й надалі", - додав канцлер.

Читайте: Китай поставляє Росії спецхімію, порох і верстати для військових заводів, – розвідка

Автор: 

зброя (7502) Мерц Фрідріх (127)


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Топ коментарі
+27
Новини потрібно регулярно читати. На початку своєї каденції Мерц оголосив про засекречення подальшої військової допомоги Україні.
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26.05.2025 15:03
+24
Спасибі, Гер Мерц!
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26.05.2025 14:59
+21
Ніт, тільки дозволили.
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26.05.2025 15:00
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Спасибі, Гер Мерц!
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26.05.2025 14:59 Відповісти
Спасибі в свол не зарядиш. Тре матеріально підкрипити .
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26.05.2025 15:04 Відповісти
... і ракет декілька вагонів та мелєньку тєлежку... 👍
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26.05.2025 15:48 Відповісти
І тауруси дали шолі?
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26.05.2025 14:59 Відповісти
Ніт, тільки дозволили.
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26.05.2025 15:00 Відповісти
Новини потрібно регулярно читати. На початку своєї каденції Мерц оголосив про засекречення подальшої військової допомоги Україні.
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26.05.2025 15:03 Відповісти
Алілуя !!!
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26.05.2025 14:59 Відповісти
Наконец-то отел состоялся.
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26.05.2025 15:00 Відповісти
Дозволили з невеличкою ремаркою про те що таку зброю передавати Україні не будуть.
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26.05.2025 15:01 Відповісти
будуть передавати.
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26.05.2025 15:02 Відповісти
Будуть передавати так:
"Ось вам дві ракети впродовж року, до 2027 зобов'язуємось передати ще 5, більше не можемо - виробничі потужності не ті, треба провести ревізію на складах, Трамп не дозволяє, буде ескалація, зараз ракети це не найголовніше..."
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26.05.2025 15:38 Відповісти
Ви навіть не уявляєте, наскільки швидко наступив би мир, якщо би ми хоча би з десяток раз варварським ветодом обстріляли маскву, втопивши її в крові.
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26.05.2025 15:54 Відповісти
так а ракети, власне, де?
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26.05.2025 15:02 Відповісти
Ви нє панімаєтє. Ето другоє.
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26.05.2025 15:03 Відповісти
Вам на кухню занести, щоб побачили?
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26.05.2025 15:04 Відповісти
на Кримський міст можна з 10 ток занести...
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26.05.2025 16:11 Відповісти
Договорились обсуждать.
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26.05.2025 15:10 Відповісти
так отож...
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26.05.2025 15:15 Відповісти
Ви смажте, а риба буде.
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26.05.2025 15:19 Відповісти
ныряйте, тренируйтесь, а воды мы скоро нальем.
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26.05.2025 15:25 Відповісти
Что, перед тобой не отчитались где ракеты
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26.05.2025 15:27 Відповісти
Kseniya Kseniya #539832 - а ракети треба виробляти свої, а не закатувати оборонний бюджет в неякісний асфавльт.
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26.05.2025 15:55 Відповісти
Це може стати Game Changer. Справа за Таурусами і Томагавками
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26.05.2025 15:02 Відповісти
Дочекалися закінчення запасів?
І тепер "все дозволено"?
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26.05.2025 15:02 Відповісти
Ну нарешті. Підвішуйте на літаки Тауруси...у вигляді пантоміми.
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26.05.2025 15:02 Відповісти
давайте почекаємо. Такі новини в 90% з часом спростовуються.
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26.05.2025 15:02 Відповісти
інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report....
А хто це Клаш Репорт? І де Мерц це говорив?
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26.05.2025 15:05 Відповісти
- У вас є далекобійні ракети нашого виробництва?
- Так
- не можна ними бити по території РФ

...через пару років...

- У вас ще є далекобійні засоби ураження нашого виробництва?
- Ні
- То можете ними бити куди захочете
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26.05.2025 15:02 Відповісти
Козир нашепче Вові, чому цього робити не можна і не варто.
Раніше ж у нього виходило, наприклад, з керченським мостом.
Вийде і зараз...
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26.05.2025 15:05 Відповісти
не минуло і 3 років. Ще б поставили було б зовсім потужно.
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26.05.2025 15:05 Відповісти
Подивимось, наскільки це правда.
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26.05.2025 15:05 Відповісти
хоть би трамп не вискочив і не сказав що нічого такого не було
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26.05.2025 15:05 Відповісти
наконец-то...
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26.05.2025 15:05 Відповісти
Можете, мені не дякувати...
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26.05.2025 15:06 Відповісти
Дякуємо! Виносити підземні штаби - саме те!
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26.05.2025 15:07 Відповісти
нагадує анекдот про сало: "... та ми ж того сала не їстемемо, бо хто ж нам його дасть..."
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26.05.2025 15:08 Відповісти
Але...
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26.05.2025 15:10 Відповісти
ага, дозвіл є, от тільки тепер зброї нема.
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26.05.2025 15:13 Відповісти
Ми знищим Новоросійську перевалку нафти?
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26.05.2025 15:13 Відповісти
Слава Богу, нарешті... А тепер би ще й квадратні ракети дали. Чи вже є?
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26.05.2025 15:16 Відповісти
це не дружествєнний шаг в сторону зеліної ж оп-и і лічно її Дорогого Руководітєля! ))
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26.05.2025 15:20 Відповісти
Ракет нема, можна хочь до Владівостока дозволяти.
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26.05.2025 15:20 Відповісти
Хочу бачити, як мордор палає!!! Житлові квартали - не виняток...
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26.05.2025 15:21 Відповісти
Тільки навіщо про це розголошувати? А то тої зброї ще не дали а воні на весь світ рашисти почнуть розносити що капець. Потрібно на західну зброю клеїти марки що зроблено в Україні так як рашисти роблять з іранськими і корейськими ракетами і нехай скавчать хоч обсеруться. А то рашисти спеціально самі *********** якусь школу в себе, розкидають десь зібрані з іншого місця шматки ракет і будуть вимагати зозслідування і заборони
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26.05.2025 15:23 Відповісти
Так що кацапські чурки намилюйте...
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26.05.2025 15:24 Відповісти
як шо Захід хоче мати стабільне та процвітаюче життя,ім треба взяти Україну негайно до ЄС ,НАТО , надати зброю Україні ,шоб через 3 рокі не воювати самім ,і відірвати 🤡 його обнюхану голову ...за те шо здав пів України московітам ,а це наше спільне багатство з ЄС !!!
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26.05.2025 15:27 Відповісти
Будєм всєх бамбіть!
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26.05.2025 15:29 Відповісти
Мерц дозволив, питання чи дозволить Дєрьмак & Co
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26.05.2025 15:30 Відповісти
мабуть "тишина" з обстрілами території 3,14дерації .далекобійною зброєю і в дальнішому буде "потужним дозволом"???
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26.05.2025 15:33 Відповісти
дає TAURUSи? Мовчить?
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26.05.2025 15:33 Відповісти
Одеський анекдот. Гриша ,жарь рибу! Так немає ж риби. Ти рибу жарь, риба буде.
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26.05.2025 15:33 Відповісти
Ойойойой - як все запущено! - шоб шось дати чи дозволити потрібно щоб українців повбивали
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26.05.2025 15:34 Відповісти
Це не так, як в "Золотой теленок"? Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.", а тут просто зброю, якою дозволили бити, не дають.
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26.05.2025 15:41 Відповісти
То вже *****. Для якихось змін таких ракет та носіів треба сотні штук, а не одиниці .
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26.05.2025 15:42 Відповісти
Якщо буде 150 ракет, то з десяток жирних складів зі зброєю можна буде виродкам підірвати, в тому числі десь під москвою
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26.05.2025 15:52 Відповісти
а що це так тріщить? це кацапські пердаки рвуться
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26.05.2025 16:07 Відповісти
 
 