Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю, - Мерц (оновлено)

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, "дальні удари західною зброєю по російській території тепер дозволені".

В ефірі німецького суспільного телебачення канцлер Німеччини заявив, більше не існує "жодних обмежень" щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні британцями, ні французами, німцями та американцями.

"Це означає, що Україна тепер може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер - може. Вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною", - пояснив він.

Мерц звернув увагу на те, що Росія "безжально атакує цивільні об’єкти – бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку".

"Україна цього не робить, і ми надаємо великого значення тому, щоб так залишалося й надалі", - додав канцлер.

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