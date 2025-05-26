Германия, Франция, Британия и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием, - Мерц (обновлено)

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".

В эфире германского общественного телевидения канцлер Германии заявил, больше не существует "никаких ограничений" относительно ударов на большое расстояние оружием, поставляемым Украине британцами, ни французами, немцами и американцами.

"Это значит, что Украина теперь может защищаться, включая удары по военным объектам на территории России. До недавнего времени она этого не могла делать, и до недавнего времени, за очень редкими исключениями, не делала. Теперь - может. Она может поражать военные цели в тылу, и это является решающим качественным изменением в ведении войны Украиной".

Мерц обратил внимание на то, что Россия "безжалостно атакует гражданские объекты - бомбит города, детские сады, больницы и дома престарелых".

"Украина этого не делает, и мы придаем большое значение тому, чтобы так оставалось и дальше", - добавил канцлер.

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