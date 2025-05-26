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Германия, Франция, Британия и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием, - Мерц (обновлено)

Дальнобойные удары по РФ разрешены. Заявление Мерца

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".

В эфире германского общественного телевидения канцлер Германии заявил, больше не существует "никаких ограничений" относительно ударов на большое расстояние оружием, поставляемым Украине британцами, ни французами, немцами и американцами.

"Это значит, что Украина теперь может защищаться, включая удары по военным объектам на территории России. До недавнего времени она этого не могла делать, и до недавнего времени, за очень редкими исключениями, не делала. Теперь - может. Она может поражать военные цели в тылу, и это является решающим качественным изменением в ведении войны Украиной".

Мерц обратил внимание на то, что Россия "безжалостно атакует гражданские объекты - бомбит города, детские сады, больницы и дома престарелых".

"Украина этого не делает, и мы придаем большое значение тому, чтобы так оставалось и дальше", - добавил канцлер.

Читайте: Китай поставляет России спецхимию, порох и станки для военных заводов, - разведка

Автор: 

оружие (10240) Фридрих Мерц (125)


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Топ комментарии
+32
Новини потрібно регулярно читати. На початку своєї каденції Мерц оголосив про засекречення подальшої військової допомоги Україні.
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26.05.2025 15:03
+28
Спасибі, Гер Мерц!
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26.05.2025 14:59
+25
Ніт, тільки дозволили.
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26.05.2025 15:00
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Спасибі, Гер Мерц!
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26.05.2025 14:59 Ответить
Спасибі в свол не зарядиш. Тре матеріально підкрипити .
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26.05.2025 15:04 Ответить
... і ракет декілька вагонів та мелєньку тєлежку... 👍
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26.05.2025 15:48 Ответить
І тауруси дали шолі?
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26.05.2025 14:59 Ответить
Ніт, тільки дозволили.
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26.05.2025 15:00 Ответить
Новини потрібно регулярно читати. На початку своєї каденції Мерц оголосив про засекречення подальшої військової допомоги Україні.
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26.05.2025 15:03 Ответить
Жорік ти жарь рибу
-так ейо нєма
-ти жарь ріба будє
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26.05.2025 16:29 Ответить
Алілуя !!!
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26.05.2025 14:59 Ответить
Наконец-то отел состоялся.
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26.05.2025 15:00 Ответить
Дозволили з невеличкою ремаркою про те що таку зброю передавати Україні не будуть.
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26.05.2025 15:01 Ответить
будуть передавати.
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26.05.2025 15:02 Ответить
Будуть передавати так:
"Ось вам дві ракети впродовж року, до 2027 зобов'язуємось передати ще 5, більше не можемо - виробничі потужності не ті, треба провести ревізію на складах, Трамп не дозволяє, буде ескалація, зараз ракети це не найголовніше..."
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26.05.2025 15:38 Ответить
Ви навіть не уявляєте, наскільки швидко наступив би мир, якщо би ми хоча би з десяток раз варварським ветодом обстріляли маскву, втопивши її в крові.
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26.05.2025 15:54 Ответить
Ви навіть не уявляєте, на скільки ваші фантазії далекі від реальності і наскільки ви не розумієте кацапів.
Кацапи Києв вже не десяток раз обстріляли, а значно більше - і що? А нічого. І кацапи від того, що Москву обстріляють, війну не припинять - скорійше навпаки
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26.05.2025 16:21 Ответить
Ми не варвари! А на расєї є чимало жирних цілей... знищення яких на часі:
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26.05.2025 16:24 Ответить
так а ракети, власне, де?
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26.05.2025 15:02 Ответить
Ви нє панімаєтє. Ето другоє.
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26.05.2025 15:03 Ответить
Вам на кухню занести, щоб побачили?
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26.05.2025 15:04 Ответить
на Кримський міст можна з 10 ток занести...
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26.05.2025 16:11 Ответить
А толку теперь , в данный момент ? Жд по суше построена и действует .
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26.05.2025 16:24 Ответить
Ж/д в момент проходження потягу... теж військова ціль.. ж/д була і... зникла...
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26.05.2025 16:26 Ответить
Договорились обсуждать.
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26.05.2025 15:10 Ответить
так отож...
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26.05.2025 15:15 Ответить
Ви смажте, а риба буде.
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26.05.2025 15:19 Ответить
ныряйте, тренируйтесь, а воды мы скоро нальем.
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26.05.2025 15:25 Ответить
Что, перед тобой не отчитались где ракеты
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26.05.2025 15:27 Ответить
Kseniya Kseniya #539832 - а ракети треба виробляти свої, а не закатувати оборонний бюджет в неякісний асфавльт.
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26.05.2025 15:55 Ответить
Це може стати Game Changer. Справа за Таурусами і Томагавками
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26.05.2025 15:02 Ответить
Дочекалися закінчення запасів?
І тепер "все дозволено"?
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26.05.2025 15:02 Ответить
Ну нарешті. Підвішуйте на літаки Тауруси...у вигляді пантоміми.
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26.05.2025 15:02 Ответить
давайте почекаємо. Такі новини в 90% з часом спростовуються.
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26.05.2025 15:02 Ответить
інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report....
А хто це Клаш Репорт? І де Мерц це говорив?
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26.05.2025 15:05 Ответить
- У вас є далекобійні ракети нашого виробництва?
- Так
- не можна ними бити по території РФ

...через пару років...

- У вас ще є далекобійні засоби ураження нашого виробництва?
- Ні
- То можете ними бити куди захочете
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26.05.2025 15:02 Ответить
Козир нашепче Вові, чому цього робити не можна і не варто.
Раніше ж у нього виходило, наприклад, з керченським мостом.
Вийде і зараз...
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26.05.2025 15:05 Ответить
не минуло і 3 років. Ще б поставили було б зовсім потужно.
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26.05.2025 15:05 Ответить
Подивимось, наскільки це правда.
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26.05.2025 15:05 Ответить
хоть би трамп не вискочив і не сказав що нічого такого не було
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26.05.2025 15:05 Ответить
наконец-то...
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26.05.2025 15:05 Ответить
Можете, мені не дякувати...
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26.05.2025 15:06 Ответить
Дякуємо! Виносити підземні штаби - саме те!
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26.05.2025 15:07 Ответить
нагадує анекдот про сало: "... та ми ж того сала не їстемемо, бо хто ж нам його дасть..."
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26.05.2025 15:08 Ответить
Але...
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26.05.2025 15:10 Ответить
ага, дозвіл є, от тільки тепер зброї нема.
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26.05.2025 15:13 Ответить
Ми знищим Новоросійську перевалку нафти?
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26.05.2025 15:13 Ответить
Слава Богу, нарешті... А тепер би ще й квадратні ракети дали. Чи вже є?
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26.05.2025 15:16 Ответить
це не дружествєнний шаг в сторону зеліної ж оп-и і лічно її Дорогого Руководітєля! ))
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26.05.2025 15:20 Ответить
Ракет нема, можна хочь до Владівостока дозволяти.
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26.05.2025 15:20 Ответить
Хочу бачити, як мордор палає!!! Житлові квартали - не виняток...
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26.05.2025 15:21 Ответить
Тільки навіщо про це розголошувати? А то тої зброї ще не дали а воні на весь світ рашисти почнуть розносити що капець. Потрібно на західну зброю клеїти марки що зроблено в Україні так як рашисти роблять з іранськими і корейськими ракетами і нехай скавчать хоч обсеруться. А то рашисти спеціально самі *********** якусь школу в себе, розкидають десь зібрані з іншого місця шматки ракет і будуть вимагати зозслідування і заборони
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26.05.2025 15:23 Ответить
Так що кацапські чурки намилюйте...
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26.05.2025 15:24 Ответить
як шо Захід хоче мати стабільне та процвітаюче життя,ім треба взяти Україну негайно до ЄС ,НАТО , надати зброю Україні ,шоб через 3 рокі не воювати самім ,і відірвати 🤡 його обнюхану голову ...за те шо здав пів України московітам ,а це наше спільне багатство з ЄС !!!
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26.05.2025 15:27 Ответить
Дивлячись на теперішне НАТО, в мене є серьозні підозри, що за Україну ніхто з іноземців воювати не буде, але якщо русня нападе на них, то вони заволають, аби Українці їх захищали.
Взагалі у всіх міжнародних організацій, від МАГАТЕ і до ООН, просто якась епідемія імпотенції.
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26.05.2025 16:30 Ответить
Будєм всєх бамбіть!
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26.05.2025 15:29 Ответить
Мерц дозволив, питання чи дозволить Дєрьмак & Co
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26.05.2025 15:30 Ответить
мабуть "тишина" з обстрілами території 3,14дерації .далекобійною зброєю і в дальнішому буде "потужним дозволом"???
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26.05.2025 15:33 Ответить
дає TAURUSи? Мовчить?
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26.05.2025 15:33 Ответить
Одеський анекдот. Гриша ,жарь рибу! Так немає ж риби. Ти рибу жарь, риба буде.
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26.05.2025 15:33 Ответить
Ойойойой - як все запущено! - шоб шось дати чи дозволити потрібно щоб українців повбивали
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26.05.2025 15:34 Ответить
Це не так, як в "Золотой теленок"? Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.", а тут просто зброю, якою дозволили бити, не дають.
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26.05.2025 15:41 Ответить
То вже *****. Для якихось змін таких ракет та носіів треба сотні штук, а не одиниці .
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26.05.2025 15:42 Ответить
Якщо буде 150 ракет, то з десяток жирних складів зі зброєю можна буде виродкам підірвати, в тому числі десь під москвою
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26.05.2025 15:52 Ответить
а що це так тріщить? це кацапські пердаки рвуться
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26.05.2025 16:07 Ответить
А Трамп і Орбан дали "ДОБРО"?
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26.05.2025 16:18 Ответить
Ну все, держитесь подмосковные окна. Уухххх как потужно сейчас потрами все это вот.
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26.05.2025 16:20 Ответить
 
 