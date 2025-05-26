Китай поставляє Росії спецхімію, порох і верстати для військових заводів, – розвідка

Китай поставляє спецхімію, порох і верстати на 20 підприємств військового призначення Росії.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу.

"Є інформація, що Китай поставляє верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", – розповів Іващенко.

Крім того, за його словами, у 2024-2025 роках було зафіксовано щонайменше п'ять фактів авіаційної співпраці Росії з Китаєм. Зокрема, йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Іващенко також зауважив, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів були китайського походження.

При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

Раніше стало відомо, що Росія в обхід санкцій отримує західну будівельну техніку через Грузію.

У лютому повідомлялося, що норвезький виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive протягом 2022-2024 років продав турецькій компанії Hidirusta Otomotiv підсанкційних деталей для вантажівок на 2,7 млн євро, а та, попри експортні обмеження Європейського Союзу, перепродала їх російським фірмам, пов'язаним із оборонним комплексом.