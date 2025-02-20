Обхід санкцій: Туреччина перепродавала Росії деталі для вантажівок із Норвегії

Норвезький виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive протягом 2022-2024 років продав турецькій компанії Hidirusta Otomotiv підсанкційних деталей для вантажівок на 2,7 млн євро, а та, попри експортні обмеження Європейського Союзу, перепродала їх російським фірмам, пов'язаним із оборонним комплексом.

Про це йдеться в спільному розслідуванні проєкту "Схеми" та норвезького суспільного мовника NRK.

За інформацією, отриманою від джерел з доступом до даних російської митниці, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад 100 поставок підсанкційних деталей виробництва Kongsberg Automotive до Росії.

До 2022 року ця турецька компанія взагалі не торгувала з Росією, а після початку повномасштабної війни основним ринком збуту Hidirusta Otomotiv стала Росія.

Російські компанії, які купували норвезькі деталі для вантажівок в турецької Hidirusta Otomotiv, своєю чергою пов'язані з оборонним сектором РФ.

З-поміж них – компанія "А.П.Р.", яка поставляла автозапчастини "Оренбургагроснабтехсервису", що має бізнес-зв'язки з "Кіровським заводом", який перебуває під санкціями США з 2023 року. Одне з дочірніх підприємств цього заводу – "Універсалмаш" – виробляє гусеничне шасі для російської техніки, яку використовують у війні проти України.

Ще один імпортер Hidirusta Otomotiv – "Грузавтозапчасть-36". Ця фірма співпрацює з компанією "Балтійський Лізинг", яка поставляла техніку для російських військових полігонів.

У компанії Kongsberg Automotive на звернення журналістів повідомили, що зупинили всі прямі поставки до Росії ще у 2022 році, однак не контролюють подальший перепродаж своїх запчастин після реалізації.

Однак у Kongsberg Automotive визнали, що мали краще перевірити Hidirusta Otomotiv перед веденням з нею бізнесу та запевнили, що не знали про перепродаж цією компанією своїх товарів до Росії.

У відповідь на знахідки журналістів Kongsberg Automotive розірвала співпрацю з Hidirusta Otomotiv та запровадила нові, посилені заходи перевірки своїх клієнтів.

Раніше стало відомо, що металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій доставляли до Росії.

У липні мнулого року повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.

Перед тим Росія почала обходити санкції через Монголію.

До того повідомлялося, що литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

Після того у Франції викрили фірму, яка допомагала експортувати підсанкційні товари до Росії.

На початку 2025 року стало відомо, що Росія закупила верстати для виробництва зброї на $18 млрд – їх продали Європа та Китай.