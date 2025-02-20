Обхід санкцій: Казахстанська компанія переправляла в Росію високоточні верстати для виготовлення зброї

Металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій доставляли до Росії.

Про це пише The Insider.

Так, розслідуванню вдалося встановити ланцюжок посередників під час продажу високоточних корейських верстатів, які необхідні підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Як повідомляється, казахстанська компанія BGM Production LLC завезла з Південної Кореї щонайменше 10 комп'ютеризованих центрів металообробки Hyundai Wia загальною вартістю понад $5 млн. Верстати потрапляли до Казахстану через митний пункт на кордоні з Китаєм.

Минулого року компанія BGM Production ввозила верстати цієї самої марки та комплектуючі до них до Росії, задекларувавши металообробну техніку приблизно на $4 млн. Покупцем виступала фірма "Промрайзер", виручка якої в 2023 році склала понад 650 млн рублів.

У Росії верстати Hyundai Wia рекламуються на спеціалізованих сайтах, і до того як дані про держзакупівлі засекретили, було відомо, що такі верстати купували, наприклад, АТ "НВЦ Газотурбобудування "Салют" (виготовляє реактивні авіадвигуни), АТ "Новосибірський механічний завод "Іскра" (випускає промислові засоби підривання) і АТ "Каменськ-Уральський ливарний завод" (виготовляє гальмівні системи та колеса для військових та цивільних літаків).

Як пише видання, металообробні центри під комп'ютерним керуванням – це один із найважливіших елементів, які необхідні повноцінної роботи військової промисловості. Тільки сучасні багатоосьові верстати можуть забезпечити рівень точності, необхідний для виготовлення ефективної зброї.

Південнокорейська Hyundai Wia вважається одним із лідерів ринку високоточних сучасних металообробних верстатів. Ця компанія, заснована як авторемонтна майстерня, зараз входить до холдингу Hyundai Motor Group і займає провідні позиції в галузі верстатобудування та робототехніки.

До початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України основними постачальниками верстатів високого класу точності до Росії були Німеччина, Швейцарія та Японія. Потім їхнє місце зайняли постачальники з Тайваню та Південної Кореї, чому з різним ступенем успіху намагаються простояти уряду цих країн

Нагадаємо, в листопаді минулого року повідомлялося, що великі партії вимірювальних приладів виробництва провідних західних компаній, які призначалися нібито для Казахстану, насправді поставлялися в Росію, зокрема компаніям, що вже потрапили під санкції.

У липні повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.

Перед тим Росія почала обходити санкції через Монголію.

До того повідомлялося, що литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

Після того у Франції викрили фірму, яка допомагала експортувати підсанкційні товари до Росії.

На початку 2025 року стало відомо, що Росія закупила верстати для виробництва зброї на $18 млрд – їх продали Європа та Китай.

Згодом повідомлялося, що дев'ять виробників промислового обладнання із Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії продовжили роботу в Росії після її повномасштабного вторгнення до України, і їхня продукція використовується у військовій техніці. Втім, такі поставки заборонені західними санкціями.