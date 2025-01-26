Обхід санкцій: Дев’ять європейських компаній викрили на постачанні обладнання для військової техніки до Росії

Дев'ять виробників промислового обладнання із Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії продовжили роботу в Росії після її повномасштабного вторгнення до України, і їхня продукція використовується у воєнній техніці. Втім, такі поставки заборонені західними санкціями.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider та чеського видання Investigace, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, європейські компанії ведуть бізнес через дочірні структури та фірми, які належать їхнім топменеджерам. Оборот місцевих підрозділів почав збільшуватися після початку повномасштабної війни РФ проти України й до 2023 року досяг майже 6,4 млрд руб. ($65,44 млн).

Так, у російському Єкатеринбурзі продовжує працювати верстатобудівний завод "ГРС Урал", контрольний пакет у якому належить чеській TOS Varnsdorf. У 2023 році підприємство у 1,5 раза збільшило обсяг бізнесу.

При виробництві в Росії завод використовує ввезені з Чехії компоненти і закуповує верстати. Відправником вантажу і постачальником в більшості випадків виступає TOS Varnsdorf. За даними на кінець 2023 року, на балансі "ГРС Урал" була різна продукція загальною вартістю 560 млн руб., а виторг компанії збільшився до 673,4 млн руб. порівняно з 436,3 млн руб. роком раніше.

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Крім того, з лютого 2022 року по вересень 2024 року TOS Varnsdorf імпортувала в Росію продукцію більш ніж на $12 млн. У поставках брала участь "дочка" виробника – "ТОС Варнсдорф-Рус", а також "КР Груп" та "КР-Пром", які належать його партнерам по "ГРС Урал".

Безпосередньо завод завіз до Росії обладнання на $943,3 тис. "КР Груп" та "КР-Пром" також імпортували продукцію інших чеських виробників – Esa Plating En SRO і CZ Tech Celakovice AS на $496,6 тис. і $820,2 тис. відповідно. В останньому випадку відправником виступила єгипетська компанія Egyptian German For Engineering Works, яка поставила верстати загальною вагою 12 тонн у порт Новоросійська.

У 2023 році виручка "КР-Пром" зросла втричі в порівнянні з попереднім роком: з 387,4 млн руб. до 1,16 млрд руб. Фірма співпрацює щонайменше з трьома російськими державними оборонними заводами.

Також у Росії активно працює компанія "Тахтех" – спільне підприємство з чеською Tachtech s.r.o., яка займається будівництвом та монтажем нагрівальних та термічних печей для промисловості.

Засновник філії – Йіржі Тахеці, керуючий директор та співвласник Tachtech s.r.o. "Тахтех" веде бізнес із металургійними підприємствами, які поставляють метал для військових заводів. Також серед його клієнтів Омський завод транспортного машинобудування, який виробляє машини для важких вогнеметних систем та займається обслуговуванням танків.

Ще одна чеська торгово-промислова група Alta працює у Росії через дочірнє підприємство "А-Р", у якому їй належить 100%. Головна компанія спеціалізується на верстатах та обладнанні для видобутку та переробки копалин та є ексклюзивним представником у Чехії та Словаччині компанії ТВЕЛ – російського постачальника ядерного палива.

До 23 січня 2024 року "А-Р" називалася ТОВ "Алта-Русь". У фірми є три підрозділи: у Москві, Санкт-Петербурзі та Нижньому Тагілі. Після початку повномасштабної війни "А-Р" отримала 185 партій товару на $8,67 млн. Серед її постачальників – Alta a.s. з Брно, а також компанії Europiil Logistics та Michel P P, які діяли за дорученням Alta.

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При цьому продукція могла ввозитися до Росії незаконно, оскільки таке обладнання включено до 8 та 11 пакету санкцій Європейського Союзу.

Продовжує поставки для російських військових заводів і чеська компанія Kovosvit. Після початку повномасштабної війни в Росію завезли 56 партій верстатів цієї фірми майже на $3,2 млн. Частину продукції імпортувала чеська фірма Labara – виробник електроізоляційних матеріалів – через російську "доньку" "Лабара-Рус". Усього ж з 24 лютого 2022 року філія закупила 324 партії промислового обладнання на загальну суму майже $5,4 млн.

Через "Лабара-Абразів" фірма пов'язана з чеським верстатобудівним підприємством PTV та його офіційним дилером у Росії – компанією "Технологія води та металу".Остання за допомогою турецького посередника ввозила американські деталі для гідроабразивних верстатів, що використовуються під час виробництва військової техніки. За час повномасштабної війни її виручка практично подвоїлася – з 302,1 млн руб. у 2021 році до 592,2 млн у 2023 році.

Окрім того, в Росії продовжує роботу швейцарська Meg Metal SA. За 2022-2023 роки вона імпортувала через дочірню компанію "Євросталь" 149 найменувань сталевої продукції на $13,87 млн. Виторг "Євросталі" в 2023 році збільшився на 206%: з 496,9 млн руб. до 1,52 млрд руб., чистий прибуток зріс із 15 млн руб. до 77,8 млн руб.

Також із Росією співпрацює шведська GCE Group. Вона поставляє газове обладнання, яке використовується у виробництві військової техніки через свою дочірню компанію "ГСЕ Красс".

Із лютого 2022 року до квітня 2024 року фірма завезла 655 товарних позицій загальною вартістю $5,82 млн.

Є у списку розслідувачів і польська компанія Seco/Warwick. Вона поставляє промислові печі для виробників в авіаційній, машинобудівній, інструментальній та інших галузях термообробки. У Росії група представлена дочірньою компанією "Секо/Варвік Рус".

Із лютого 2022 року до квітня 2024 року фірма імпортувала 149 найменувань продукції загальною вартістю $1,41 млн. 69% від цієї суми було відправлено безпосередньо польськими компаніями. Більшість продукції – це товари подвійного призначення, які вважаються критично важливими для військового потенціалу Росії, і заборонене обладнання з 11 пакету санкцій ЄС.

Раніше стало відомо, що Росії протягом 2023 року та перших семи місяців 2024 року вдалося закупити понад 22 тис. верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК-верстатів), комплектуючих і витратних матеріалів до них на $18,2 млрд. У трійку країн-виробників обладнання для Росії увійшли Китай, Тайвань і Південна Корея.

Перед тим у Литві викрили схему поставок до Росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції.