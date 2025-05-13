Росія в обхід санкцій отримує західну будівельну техніку через Грузію

Росія продовжує обходити санкції та отримувати важку закордонну будівельну техніку через Грузію – бульдозери, екскаватори, грейдери, трактори, крани та ратраки. При цьому Грузія не виробляє будівельної та важкої техніки, а поставки через неї здійснюються із західних країн.

Про це свідчить розслідування грузинського видання iFact, передає The Moscow Times.

Ланцюжок поставок техніки в Росію було створено після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Із 2022 року до квітня 2025 року з Грузії до Вірменії, Азербайджану та країн Центральної Азії в РФ було експортовано 2403 одиниці важкої техніки.

Серед техніки, транспортованої через Грузію: New Holland із Італії, Klaas із Німеччини, Kajik і Case зі США.

Для порівняння, за три роки до повномасштабної війни, з 2019 по 2021 рік, таких машин було лише близько тисячі.

Техніка формально експортується з Грузії до третіх країн, але туди не надходить, а опиняється в Росії.

Із 2022 до березня 2025 року до Вірменії з Грузії нібито відправлено 1245 одиниць важкої техніки, включно з 339 тракторами та 820 екскаваторами і бульдозерами. Проте, за статистикою Вірменії, таких поставок не було. При цьому торгівля важкою технікою між Вірменією та Росією різко зросла: тільки 2023 року обсяги зросли на 274 400% порівняно з 2021 роком, 2024 року – на 6500%.

Аналогічна ситуація з поставками до Киргизстану. 2024 року, за даними грузинської статистики, туди було експортовано 63 одиниці техніки. Але киргизька сторона підтверджує отримання лише шести.

У лютому стало відомо, що норвезький виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive протягом 2022-2024 років продав турецькій компанії Hidirusta Otomotiv підсанкційних деталей для вантажівок на 2,7 млн євро, а та, попри експортні обмеження Європейського Союзу, перепродала їх російським фірмам, пов'язаним із оборонним комплексом.

За інформацією, отриманою від джерел з доступом до даних російської митниці, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад 100 поставок підсанкційних деталей виробництва Kongsberg Automotive до Росії.

До 2022 року ця турецька компанія взагалі не торгувала з Росією, а після початку повномасштабної війни основним ринком збуту Hidirusta Otomotiv стала Росія.

Раніше стало відомо, що металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій доставляли до Росії.

У липні мнулого року повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.