Росія в обхід санкцій отримує західну будівельну техніку через Грузію
Росія продовжує обходити санкції та отримувати важку закордонну будівельну техніку через Грузію – бульдозери, екскаватори, грейдери, трактори, крани та ратраки. При цьому Грузія не виробляє будівельної та важкої техніки, а поставки через неї здійснюються із західних країн.
Про це свідчить розслідування грузинського видання iFact, передає The Moscow Times.
Ланцюжок поставок техніки в Росію було створено після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Із 2022 року до квітня 2025 року з Грузії до Вірменії, Азербайджану та країн Центральної Азії в РФ було експортовано 2403 одиниці важкої техніки.
Серед техніки, транспортованої через Грузію: New Holland із Італії, Klaas із Німеччини, Kajik і Case зі США.
Для порівняння, за три роки до повномасштабної війни, з 2019 по 2021 рік, таких машин було лише близько тисячі.
Техніка формально експортується з Грузії до третіх країн, але туди не надходить, а опиняється в Росії.
Із 2022 до березня 2025 року до Вірменії з Грузії нібито відправлено 1245 одиниць важкої техніки, включно з 339 тракторами та 820 екскаваторами і бульдозерами. Проте, за статистикою Вірменії, таких поставок не було. При цьому торгівля важкою технікою між Вірменією та Росією різко зросла: тільки 2023 року обсяги зросли на 274 400% порівняно з 2021 роком, 2024 року – на 6500%.
Аналогічна ситуація з поставками до Киргизстану. 2024 року, за даними грузинської статистики, туди було експортовано 63 одиниці техніки. Але киргизька сторона підтверджує отримання лише шести.
У лютому стало відомо, що норвезький виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive протягом 2022-2024 років продав турецькій компанії Hidirusta Otomotiv підсанкційних деталей для вантажівок на 2,7 млн євро, а та, попри експортні обмеження Європейського Союзу, перепродала їх російським фірмам, пов'язаним із оборонним комплексом.
За інформацією, отриманою від джерел з доступом до даних російської митниці, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад 100 поставок підсанкційних деталей виробництва Kongsberg Automotive до Росії.
До 2022 року ця турецька компанія взагалі не торгувала з Росією, а після початку повномасштабної війни основним ринком збуту Hidirusta Otomotiv стала Росія.
Раніше стало відомо, що металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій доставляли до Росії.
У липні мнулого року повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
звісно хотілосяб московію взагалі обмежити у всьому цивілізованому але це дійсно поки важко
Відносини між державою та кримінальним підпіллям в Росії цинічно базуються на взаємопомочі.
Наприклад, кримінальні структури активно залучені до постачання мікрочипів та інших технологій, необхідних для оборонного комплексу РФ "якщо ти допоможеш отримати контрабандою мікрочипи, то ФСБ може заплющити очі на твій трафік наркотиків, людей та іншого".
Іншими словами, функції, які з різних причин російська держава не хоче або не може виконувати сама, вона передає організованій злочинності. Окрім постачання санкціонованих товарів, це також і низькопрофесійний шпигунство, вбивства та залякування ворогів Кремля, зокрема, за кордоном.
Після початку війни та ізоляції з боку західного світу владі в Росії "стало складніше платити за операції в Європі".
Нарешті, кордони між світом підпілля та офіційною державою стають все менш помітними та значущими, чим більше державі в РФ доводиться вдаватися до послуг тіньових гравців.
взагалі то вся влада московії нелігитимні і є дефакто бандити яких негайно просто потрібно знищити але світові еліти чомусь бояться або остерігаються це робити.
1. Стало трохи дорожче купляти і довше чекати поки доправлять.
2. Збільшилась співпраця к@ц@пів з лояльним країнами, бо їм дали можливість, трохи заробити на посередництві.
3. Виробники і посередники отримали гроші, а кінцеві покупці товар.
Всі задоволені😊
Санкції бл🤬
То що говорити про будь яку іншу технику та запчастини.
Тампон зайнятий своїми справами .
"Іноземні санкції позбавили російську промисловість критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва найкращої російської зброї. Показовим прикладом є тантал, рідкісний мінерал, який багато високотехнологічних галузей промисловості використовують для виробництва конденсаторів.
Найкращі російські крилаті та балістичні ракети, безпілотники та танки містять процесори, навігаційні системи або радіостанції з танталовими конденсаторами. Але більша частина танталу надходить з-за кордону - основними постачальниками є Демократична Республіка Конго, Бразилія та Китай - а https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-importers-2953-russia-import-sanctions/russian-metals-sanctions-overview санкції, запроваджені Сполученими Штатами та різними європейськими країнами, скоротили ці постачання.
«Хоча росія має власні родовища танталу, вони значно менші», - повідомляла на початку цього року українська аналітична група Frontelligence Insight. Більше того, «росії бракує передових переробних потужностей для виробництва високоякісного танталового порошку, необхідного для конденсаторів».
Суть у тому, що санкції «насправді працюють», - дійшов висновку Frontelligence. Але чи виживуть санкції за хаотичного, авторитарного управління президента США Дональда Трампа?
Те, що російська промисловість намагається виробляти достатньо нової зброї для підтримки 35-місячної війни проти України, очевидно вздовж 800-мильної лінії фронту. Втративши 15 000 одиниць ******** бронетехніки через дії України, російські полки спочатку звернулися до старих машин часів холодної війни, які вони вивели з довгострокового зберігання.
Але навіть ці старі бронезасоби закінчуються. Все частіше https://www.telegraph.co.uk/news/2025/02/04/ladas-may-be-putins-last-resort-russia-ukraine-war-defence/ російські війська атакують українські позиції на цивільних автомобілях , фургонах та гольф-карах - або пішки. Перехід до неброньованого транспорту та тактики «піхота - у першу шеренгу» довів середньодобові втрати до нових максимумів. Нерідко 2000 росіян гинуть або отримують поранення за один день.
Водночас росіяни втрачають контроль над повітрям критично важливих секторів фронту, оскільки українські безпілотники перевершують російські за кількістю та потужністю. «Ворог досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив свою тактику для їх використання», - попередив один російський блогер.
Дефіцит танталу є одним із факторів скорочення виробництва озброєнь у росії. Російські заводи раніше імпортували оброблений африканський, китайський та південноамериканський тантал з одного великого заводу в Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, що обмежило потік обробленого мінерального порошку. Росіяни намагалися купувати більше обробленого танталу з Китаю, але якість була низькою.
За даними Frontelligence, російській промисловості щомісяця потрібно 1700 фунтів високоякісного обробленого танталу. Для виконання чинних контрактів на нову зброю протягом наступних місяців російським заводам потрібно понад 4,5 тонни цього мінералу, але поточні запаси важать трохи більше двох тонн. За оцінками Frontelligence, «немає негайних рішень для закупівлі» решти двох тонн.
Щоб компенсувати цю прогалину, російська промисловість могла б закупити більше танталових компонентів «подвійного використання» - тих, що призначені для комерційної продукції, але також придатні для зброї. Компоненти подвійного використання, що передаються від посередника до посередника і, зрештою, постачаються до росії з країн, які не є підписантами санкційного режиму, надходять повільно - і за вищою ціною, ніж хотіли б російські покупці.
Але вони справді надходять. Закриття цього останнього джерела танталу має бути пріоритетом для ворогів росії та друзів України. «Компанії, що займаються виробництвом або торгівлею танталовим порошком чи конденсаторами… повинні зіткнутися з перспективою втрати доступу до західних ринків, якщо їх виявлять у торгівлі з росією», - закликала Frontelligence.
Однак так само ймовірно, що санкції будуть послаблені, оскільки нова адміністрація Трампа впроваджує екстремальний і часом дивний порядок денний. Одним із перших дій Трампа було припинення всієї іноземної допомоги, включаючи підтримку України. У наступні дні Трамп зосередив значну частину своєї енергії на погрозах датським лідерам у незрозумілій спробі анексувати Гренландію як територію США.
Без https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/17/russia-ukraine-war-trump-putin-ceasefire-talks/ підтримки Америки майже немає жодної перспективи запровадження суворішого санкційного режиму , який міг би нарешті зупинити надходження танталу до росії. Нічого не роблячи - або, що ще гірше, скасувавши чинні санкції - уряд США, колись найбільший ворог російської оборонної промисловості, міг би врятувати цю галузь від танталового голоду."