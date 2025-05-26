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Новини Тиск ЄС на Угорщину та Словаччину
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Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину: Ми не можемо залежати від такої незначної меншості

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мер заявив, що на Угорщину та Словаччину потрібно чинити тиск через проросійську політику їхніх урядів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо вони й надалі дотримуватимуться цього (проросійського - Ред.) курсу. Водночас ми не можемо допустити, щоб рішення всього Євросоюзу залежали від такої незначної меншості", - зазначив Мерц, нагадавши про гальмування обома державами санкційної політики ЄС щодо Росії.

Канцлер розповів, що минулого тижня мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За його словами, ЄС має достатньо інструментів для тиску на обидва уряди – Угорщини та Словаччини. До них, зокрема, належать провадження за порушення принципів верховенства права.

Читайте: Зеленський зустрінеться із Мерцом: планується обговорення переговорів між Україною та РФ

"Завжди існує також можливість позбавити їх фінансування з європейських фондів", - резюмував Мерц.

Автор: 

Угорщина (2328) Словаччина (1113) Мерц Фрідріх (127)


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Топ коментарі
+17
Чарівний пендаль та на вихід з ЄС гарно вилікує Європу від цьіх вощів.
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26.05.2025 18:37
+14
Лишити дотацій і вони шовковими стануть - можна ше очільникам темну організувати
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26.05.2025 18:37
+14
Мерц это вам не Щольц
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26.05.2025 18:38
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Чарівний пендаль та на вихід з ЄС гарно вилікує Європу від цьіх вощів.
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26.05.2025 18:37 Відповісти
хорошо бы, но проблематично, поскольку не предусмотрено уставом, как говорят...
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26.05.2025 18:39 Відповісти
Угу, реально статут кострубатий, як і зі вступом. Що до ЄС, що до НАТО..
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26.05.2025 18:49 Відповісти
Гроші надійніше. Не давати і все поки не перестануть вийо...тися. Зразу перестануть.
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26.05.2025 20:27 Відповісти
Підтримую
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26.05.2025 18:37 Відповісти
та ще й "незначна меншість" на дотаціях ЄС...
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26.05.2025 18:39 Відповісти
Там не дотації, там скоріше повне утримання..

Але є одне але - словакам, наприклад, була умова взяти на проживання лімон циганви..не знаю як зараз, а при вході до ЄС - то були жахи повні..дике стадо..
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26.05.2025 18:52 Відповісти
Лишити дотацій і вони шовковими стануть - можна ше очільникам темну організувати
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26.05.2025 18:37 Відповісти
Мерц это вам не Щольц
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26.05.2025 18:38 Відповісти
Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину

Точно!
Отакий:

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26.05.2025 18:43 Відповісти
Так нехай ще ЄС прийме до своіх лав Сербію, котра 9 травня на кровавій площі в московіі стоіть поручь з війсковими злочинцями.
Утрех ім буде легче вертити Європою на замаганки путлера!
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26.05.2025 18:43 Відповісти
Заходжу іноді в палату Симоньнщини зі ************- німецька влада найлютіші зараз вороги, Макрон вже на другому місці зі зневажливо - цинічним стьобом . А от Мерца й ого уряд просто заливають жовчу злоби ...
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26.05.2025 18:43 Відповісти
Подивіться ще громадянську оборону. Там стисло про всю клініку московитів..
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26.05.2025 18:55 Відповісти
А, ще Загублений світ..особливо останні серії. Там про Аненербо та треті рейх дуже цікаво.
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26.05.2025 20:44 Відповісти
ТА ТИ ШО???? - А зробити це років 5 тому було не можна? БЛІН ВОНИ ТУГОДУМИ
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26.05.2025 18:46 Відповісти
це ти тугодум...пдказочка тобі: де був Мерц 5 років тому?
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26.05.2025 19:33 Відповісти
Ці розганяли не тугодуми! Це сіячі нетерпимості до планів ЄС з Британією , тобто продовжувачі трампівскього тиску на ЄС... Так, партнери не святі , але це не пояснення. Просто хйло перебирає вже з тиском з неба на мирні цілі , як перед кінцем...Він бачить злом у політиків Парламенту США ... Й це може стати рятувальним для Трмапа, котрого він тримає за клована. Логіка слабка як для переможних перспектив у ****. Касапи про буферні зони ... А їх треба відвоювати ще у 5 разів більше ніж це їм вдалося за увесь 2024 р ( це я не сама придумала - слухала експерта, суха статистика йогопермог) .
А може таке бути - 2-3 голосів за нищівні санкції у США без змоги ветувати Трампом..

Більшість у 2/3 в ОБОХ палатах Конгресу США:

2/3 Сенату (67 зі 100 сенаторів)

2/3 Палати представників (290 з 435 конгресменів)

Це дуже високий бар'єр, і саме тому право вето президента - потужний інструмент. Лише надзвичайно консолідоване двопартійне голосування може це подолати.

Але ж була політична доцільність коли керівнику Палати магашисту Джонсону "синок сказав" - тату голосуй за допомогу Україні... я не хочу йти воювати у третю світову...
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26.05.2025 20:10 Відповісти
Це добре, що європейці нарешті прокидаються!
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26.05.2025 18:48 Відповісти
Давно пора поставити питання про вигнання їх з ЄС. Нехай самі ****** їх на вила піднімають.
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26.05.2025 18:55 Відповісти
Давно пора і це ті що сидять на дотаціях.
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26.05.2025 19:02 Відповісти
Мерц молодець!
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26.05.2025 19:05 Відповісти
Байстрюки совсем страх от кремлевских денег потеряли,можно подумать что мадьяры и словаки главная сила в ЕС.
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26.05.2025 19:12 Відповісти
Це Мерц ще культурно висловився, щодо цих двох контр@цептивів.
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26.05.2025 19:22 Відповісти
розумний дядько! а то якісь клопи, у всіх сенсах, весь організм отруюють
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26.05.2025 19:31 Відповісти
Як там у класіка - А не будут брать лотереи - отключим газ и воду.
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26.05.2025 19:54 Відповісти
дай Боже шо Мерц є та людина ,яка не дасть прийти війні до ЄС ... якшо трамп мудило ,у спину не вдарить ...
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26.05.2025 20:48 Відповісти
Дуже влучно сказано: незначна меншість,мадяри щільно сидять на дотація ЄС,як наркоман на коксі,словаки недалеко відстали але нахабно намагаються крутити ЄС в тч ФРН,як хвіст собакою...
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26.05.2025 21:17 Відповісти
 
 