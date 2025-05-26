Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину: Ми не можемо залежати від такої незначної меншості

Канцлер ФРН Фрідріх Мер заявив, що на Угорщину та Словаччину потрібно чинити тиск через проросійську політику їхніх урядів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо вони й надалі дотримуватимуться цього (проросійського - Ред.) курсу. Водночас ми не можемо допустити, щоб рішення всього Євросоюзу залежали від такої незначної меншості", - зазначив Мерц, нагадавши про гальмування обома державами санкційної політики ЄС щодо Росії.

Канцлер розповів, що минулого тижня мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За його словами, ЄС має достатньо інструментів для тиску на обидва уряди – Угорщини та Словаччини. До них, зокрема, належать провадження за порушення принципів верховенства права.

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"Завжди існує також можливість позбавити їх фінансування з європейських фондів", - резюмував Мерц.