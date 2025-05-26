Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину: Ми не можемо залежати від такої незначної меншості
Канцлер ФРН Фрідріх Мер заявив, що на Угорщину та Словаччину потрібно чинити тиск через проросійську політику їхніх урядів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо вони й надалі дотримуватимуться цього (проросійського - Ред.) курсу. Водночас ми не можемо допустити, щоб рішення всього Євросоюзу залежали від такої незначної меншості", - зазначив Мерц, нагадавши про гальмування обома державами санкційної політики ЄС щодо Росії.
Канцлер розповів, що минулого тижня мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За його словами, ЄС має достатньо інструментів для тиску на обидва уряди – Угорщини та Словаччини. До них, зокрема, належать провадження за порушення принципів верховенства права.
"Завжди існує також можливість позбавити їх фінансування з європейських фондів", - резюмував Мерц.
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Але є одне але - словакам, наприклад, була умова взяти на проживання лімон циганви..не знаю як зараз, а при вході до ЄС - то були жахи повні..дике стадо..
Точно!
Отакий:
Утрех ім буде легче вертити Європою на замаганки путлера!
А може таке бути - 2-3 голосів за нищівні санкції у США без змоги ветувати Трампом..
Більшість у 2/3 в ОБОХ палатах Конгресу США:
2/3 Сенату (67 зі 100 сенаторів)
2/3 Палати представників (290 з 435 конгресменів)
Це дуже високий бар'єр, і саме тому право вето президента - потужний інструмент. Лише надзвичайно консолідоване двопартійне голосування може це подолати.
Але ж була політична доцільність коли керівнику Палати магашисту Джонсону "синок сказав" - тату голосуй за допомогу Україні... я не хочу йти воювати у третю світову...