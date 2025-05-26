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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський зустрінеться із Мерцом: планується обговорення переговорів між Україною та РФ

Зеленський зустрівся із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, цієї середи, 28 травня, відвідає Німеччину та зустрінеться із канцлером Фрідріхом Мерцом. 

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Під час візиту Мерц планує провести особисту зустріч із Зеленським, щоб обговорити можливі кроки щодо технічних переговорів між Україною та Росією. Також у порядку денному зустрічі - питання подальшої військової підтримки України.

Крім того, Мерц має намір поінформувати українського президента про плани нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який спрямований на посилення тиску на Москву з метою залучення її до серйозних переговорів.

Як очікується, Зеленський також проведе зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Мерц Фрідріх (127)


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Топ коментарі
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"Планується обговорення переговорів"...
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26.05.2025 17:19
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Як би там не було, війна закінчиться у цьому році.
Ось згадаєте мої слова.

Але потім будуть вибори, і знов українці виберуть чергове лайно.
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26.05.2025 17:18 Відповісти
А коли вони лайно не обирали?
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26.05.2025 17:21 Відповісти
В тому то й справа. Коли був Чорновол, Лук"яненко, найспівочіші змогли таки "атдать галаса" за гебнюка-камуняру-неукраїнця Льоньку Кравчука.
Ну, наприклад, поляки могли б таке зробити?
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26.05.2025 17:23 Відповісти
А як вона закінчиться? З яким результатом?
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26.05.2025 17:42 Відповісти
Я думаю, раховани повністю виповзуть з Сумщини, Харківщини, але залишать собі широкий коридор до Криму через південь України.
Бо - вважаю - саме південь і був їхньою основною метою. І саме південь було спеціально здано рашкованам верещучками-бакановими-єрмаками. Вони не розрахували на АЗОВ, а тому вертілися як воша на гребінці, поки не здали Азов у пастку.

Ви ж бачите, існує договорняк, щоб не бити по кримському мосту і по залізницю, що вже шарить з ростова до Маріуполя.
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26.05.2025 17:55 Відповісти
"Планується обговорення переговорів"...
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26.05.2025 17:19 Відповісти
... про переговори
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26.05.2025 17:20 Відповісти
Та ладно вам, вава вже з Албанією всьо порішав...
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26.05.2025 17:27 Відповісти
дєнга, дай дєнга, тьху, дай таурус, таурус давай шнеллен.
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26.05.2025 17:34 Відповісти
Во время визита Мерц планирует провести личную встречу с Зеленским, чтобы обсудить возможные шаги по техническим переговорам между Украиной и Россией.

Где Таурусы, дядя? Потом обсуждай что хочешь..
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26.05.2025 17:46 Відповісти
 
 