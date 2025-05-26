Зеленський зустрінеться із Мерцом: планується обговорення переговорів між Україною та РФ

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, цієї середи, 28 травня, відвідає Німеччину та зустрінеться із канцлером Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Під час візиту Мерц планує провести особисту зустріч із Зеленським, щоб обговорити можливі кроки щодо технічних переговорів між Україною та Росією. Також у порядку денному зустрічі - питання подальшої військової підтримки України.

Крім того, Мерц має намір поінформувати українського президента про плани нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який спрямований на посилення тиску на Москву з метою залучення її до серйозних переговорів.

Як очікується, Зеленський також проведе зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

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