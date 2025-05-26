Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзв’язку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які напередодні відзначали професійне свято.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Військовослужбовці Держспецзвʼязку залучаються до наших бойових операцій на всій території активних дій – від Миколаївщини й до Курської області. Ми дякуємо вам, я особисто дякую вам за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецзвʼязку. Я дякую за відновлення комунікацій у зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Дякую за виконання завдань для кіберзахисту нашої держави", – наголосив Зеленський.







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Президент відзначив воїнів Держспецзв’язку орденами Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни".





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