Зеленський вручив найвищі державні нагороди морським піхотинцям. ФОТОрепортаж

У День морської піхоти президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та їхніми рідними, вручив найвищі державні нагороди, а також передав командирам підрозділів бойові прапори, стрічки відзнаки "За мужність та відвагу" й стрічку почесного найменування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент наголосив, що Україна пишається 35-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 37-ю окремою бригадою морської піхоти, 38-ю окремою бригадою морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та всіма частинами 30-го корпусу морської піхоти. За словами Зеленського, вже 30 морських піхотинців удостоєні звання Героя України, ще сотні воїнів морської піхоти відзначені державними нагородами саме за участь у бойових діях.

Президент відзначив морських піхотинців найвищими державними нагородами. Зокрема, вручив орден "Золота Зірка" двом Героям України:

солдат Денис Кучеренко (посмертно)

капітан Євгеній Шабло





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Трьом морпіхам глава держави вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг". Нагороду отримали:

генерал-майор Дмитро Делятицький, командир 30-го корпусу морської піхоти

матрос Олег Давід

майор Владислав Чуприна







Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня.





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Зеленський вручив бойові прапори командирам 40-ї окремої бригади берегової оборони та 67-го окремого гарматного артилерійського дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади.







Глава держави передав стрічки відзнаки "За мужність та відвагу" командирам 36-ї ОБрМП та 37-ї ОБрМП, а також стрічку почесного найменування "імені Гетьмана Петра Сагайдачного" 38-й ОБрМП.