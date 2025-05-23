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Новини Фото Відзначення нагородами військових ЗСУ Зеленський нагородив морських піхотинців
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Зеленський вручив найвищі державні нагороди морським піхотинцям. ФОТОрепортаж

У День морської піхоти президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та їхніми рідними, вручив найвищі державні нагороди, а також передав командирам підрозділів бойові прапори, стрічки відзнаки "За мужність та відвагу" й стрічку почесного найменування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив нагороди морпіхам

Президент наголосив, що Україна пишається 35-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 37-ю окремою бригадою морської піхоти, 38-ю окремою бригадою морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та всіма частинами 30-го корпусу морської піхоти. За словами Зеленського, вже 30 морських піхотинців удостоєні звання Героя України, ще сотні воїнів морської піхоти відзначені державними нагородами саме за участь у бойових діях.

Зеленський вручив нагороди морпіхам

Президент відзначив морських піхотинців найвищими державними нагородами. Зокрема, вручив орден "Золота Зірка" двом Героям України:

  • солдат Денис Кучеренко (посмертно)
  • капітан Євгеній Шабло

нагородження Героїв України
нагородження Героїв України

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Трьом морпіхам глава держави вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг". Нагороду отримали:

  • генерал-майор Дмитро Делятицький, командир 30-го корпусу морської піхоти
  • матрос Олег Давід
  • майор Владислав Чуприна

нагородження морпіхів
нагородження морпіхів
нагородження морпіхів

Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня.

Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових

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Зеленський нагородив військових

Зеленський вручив бойові прапори командирам 40-ї окремої бригади берегової оборони та 67-го окремого гарматного артилерійського дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади.

морська піхота ЗСУ
морська піхота ЗСУ
Зеленський вручив нагороди морпіхам

Глава держави передав стрічки відзнаки "За мужність та відвагу" командирам 36-ї ОБрМП та 37-ї ОБрМП, а також стрічку почесного найменування "імені Гетьмана Петра Сагайдачного" 38-й ОБрМП.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) нагорода (1276) морська піхота (48)


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Морські піхотинці- герої!
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23.05.2025 19:06 Відповісти
Награждения в Сумах и другие церемонии ничему не научили? Или по бубочке договорено не стрелять?
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23.05.2025 19:19 Відповісти
коли його нема в державі, то нас сильно кошмарять ракетами і шахедами....совпаденіє?
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23.05.2025 19:39 Відповісти
 
 