Останній бій Героя України Павла Сбитова, який відмовився покидати своїх побратимів: "Я залишаюсь". ВIДЕО
Журналістка Ірина Сампан представила документальний фільм "Академік" на прийомі". Останній бій Героя України Павла Сбитова, присвячений його подвигу.
9 березня 2022 року російські війська чисельністю до двох тисяч осіб розпочали наступ на Зачатівку біля Волновахи. На той момент там оборонялися лише бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти та бійці роти 140-го ОРБ. Попри нерівні сили, українські морпіхи під командуванням комбата Павла Сбитова прийняли бій.
11 березня ворог майже повністю оточив Євгенівку, проте морпіхи не здавали позицій. Командир Сбитов відмовився покидати своїх воїнів і залишився з ними до кінця. Його героїзм назавжди вписаний в історію боротьби України.
Фільм, опублікований на ютуб-каналі Бутусов Плюс, розповідає про останній бій командира, який посмертно отримав звання Героя України, інформує Цензор.НЕТ.
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Герою Слава !
співчуття рідним...
чи є що щось дорожчим за власне життя ?
для багатьох є - Обв'язок та Честь !
...
Памятаймо про Героїв, яким ми завдячуємо, своїм життям!
Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!!!
чи згадаєте ви тисячі інших імен під якими написали такий же пост пів року тому ?
питання риторичні
і кому потрібен цей пафос ?