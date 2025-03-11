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Останній бій Героя України Павла Сбитова, який відмовився покидати своїх побратимів: "Я залишаюсь". ВIДЕО

Журналістка Ірина Сампан представила документальний фільм "Академік" на прийомі". Останній бій Героя України Павла Сбитова, присвячений його подвигу.

9 березня 2022 року російські війська чисельністю до двох тисяч осіб розпочали наступ на Зачатівку біля Волновахи. На той момент там оборонялися лише бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти та бійці роти 140-го ОРБ. Попри нерівні сили, українські морпіхи під командуванням комбата Павла Сбитова прийняли бій.

11 березня ворог майже повністю оточив Євгенівку, проте морпіхи не здавали позицій. Командир Сбитов відмовився покидати своїх воїнів і залишився з ними до кінця. Його героїзм назавжди вписаний в історію боротьби України.

Фільм, опублікований на ютуб-каналі Бутусов Плюс, розповідає про останній бій командира, який посмертно отримав звання Героя України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни відбили атаку на Сіверському напрямку та знищили 33 одиниці ворожої бронетехніки, ліквідували 159 росіян. ВIДЕО

Автор: 

Герой України (313) Донецька область (8317) ЗСУ (7499) Волноваха (40) морська піхота (44) Волноваський район (178)


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Топ коментарі
+33
Вічна Слава Воїнові України! Схиляємо голови...
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11.03.2025 21:00
+22
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

чи є що щось дорожчим за власне життя ?
для багатьох є - Обв'язок та Честь !

...
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11.03.2025 21:03
+17
Вічна Слава Герою і Воїну!
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11.03.2025 21:08
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+1
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11.03.2025 20:52 Відповісти
Вічна Слава Воїнові України! Схиляємо голови...
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11.03.2025 21:00 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

чи є що щось дорожчим за власне життя ?
для багатьох є - Обв'язок та Честь !

...
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11.03.2025 21:03 Відповісти
Вічна Слава Герою і Воїну!
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11.03.2025 21:08 Відповісти
Є справжність а є не так все однозначно… в цьому і різниця між героями та терпунами…
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Низький уклін, Вам КОЗАКИ, що пішли на захист України від московської орди!
Памятаймо про Героїв, яким ми завдячуємо, своїм життям!
Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!!!
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11.03.2025 21:12 Відповісти
Дякуємо за Захист! Героям Слава! Вічна пам'ять та наша нашим Захисникам!
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11.03.2025 21:25 Відповісти
Україна пам"ятатиме усіх і кожного. Імена і подвиги ГЕРОЇВ закарбовано у віках. Наші воїни є славою і гордістю України.
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11.03.2025 21:41 Відповісти
скількох Героїв Упа ви вшанували ? чи хоча б склали списки цих Героїв по селах і містах ?
чи згадаєте ви тисячі інших імен під якими написали такий же пост пів року тому ?
питання риторичні
і кому потрібен цей пафос ?
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12.03.2025 11:21 Відповісти
Схиляю голову……
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11.03.2025 22:06 Відповісти
Дякую захисникам
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12.03.2025 10:19 Відповісти
 
 