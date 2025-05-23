Зеленский вручил высшие государственные награды морским пехотинцам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День морской пехоты президент Владимир Зеленский встретился с воинами и их родными, вручил высшие государственные награды, а также передал командирам подразделений боевые знамена, ленты отличия "За мужество и отвагу" и ленту почетного наименования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент подчеркнул, что Украина гордится 35-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 36-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 37-й отдельной бригадой морской пехоты, 38-й отдельной бригадой морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного и всеми частями 30-го корпуса морской пехоты. По словам Зеленского, уже 30 морских пехотинцев удостоены звания Героя Украины, еще сотни воинов морской пехоты отмечены государственными наградами именно за участие в боевых действиях.

Президент отметил морских пехотинцев высшими государственными наградами. В частности, вручил орден "Золотая Звезда" двум Героям Украины:

солдат Денис Кучеренко (посмертно)

капитан Евгений Шабло





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Трем морпехам глава государства вручил награду "Крест боевых заслуг". Награду получили:

генерал-майор Дмитрий Делятицкий, командир 30-го корпуса морской пехоты

матрос Олег Давид

майор Владислав Чуприна







Президент также отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого II-III степеней, "За мужество" II-III степеней, княгини Ольги III степени.





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Зеленский вручил боевые знамена командирам 40-й отдельной бригады береговой обороны и 67-го отдельного пушечного артиллерийского дивизиона 406-й отдельной артиллерийской бригады.







Глава государства передал ленты отличия "За мужество и отвагу" командирам 36-й ОБрМП и 37-й ОБрМП, а также ленту почетного наименования "имени Гетмана Петра Сагайдачного" 38-й ОБрМП.