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Новости Фото Награждение военных ВСУ Зеленский наградил морских пехотинцев
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Зеленский вручил высшие государственные награды морским пехотинцам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День морской пехоты президент Владимир Зеленский встретился с воинами и их родными, вручил высшие государственные награды, а также передал командирам подразделений боевые знамена, ленты отличия "За мужество и отвагу" и ленту почетного наименования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил награды морпехам

Президент подчеркнул, что Украина гордится 35-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 36-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 37-й отдельной бригадой морской пехоты, 38-й отдельной бригадой морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного и всеми частями 30-го корпуса морской пехоты. По словам Зеленского, уже 30 морских пехотинцев удостоены звания Героя Украины, еще сотни воинов морской пехоты отмечены государственными наградами именно за участие в боевых действиях.

Зеленский вручил награды морпехам

Президент отметил морских пехотинцев высшими государственными наградами. В частности, вручил орден "Золотая Звезда" двум Героям Украины:

  • солдат Денис Кучеренко (посмертно)
  • капитан Евгений Шабло

Награждение Героев Украины
Награждение Героев Украины

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Трем морпехам глава государства вручил награду "Крест боевых заслуг". Награду получили:

  • генерал-майор Дмитрий Делятицкий, командир 30-го корпуса морской пехоты
  • матрос Олег Давид
  • майор Владислав Чуприна

награждение морпехов
награждение морпехов
награждение морпехов

Президент также отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого II-III степеней, "За мужество" II-III степеней, княгини Ольги III степени.

Зеленский наградил военных
Зеленский наградил военных

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Зеленский наградил военных

Зеленский вручил боевые знамена командирам 40-й отдельной бригады береговой обороны и 67-го отдельного пушечного артиллерийского дивизиона 406-й отдельной артиллерийской бригады.

морская пехота ВСУ
морская пехота ВСУ
Зеленский вручил награды морпехам

Глава государства передал ленты отличия "За мужество и отвагу" командирам 36-й ОБрМП и 37-й ОБрМП, а также ленту почетного наименования "имени Гетмана Петра Сагайдачного" 38-й ОБрМП.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) награда (1810) морская пехота (42)


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Морські піхотинці- герої!
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23.05.2025 19:06 Ответить
Награждения в Сумах и другие церемонии ничему не научили? Или по бубочке договорено не стрелять?
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23.05.2025 19:19 Ответить
коли його нема в державі, то нас сильно кошмарять ракетами і шахедами....совпаденіє?
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23.05.2025 19:39 Ответить
 
 