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Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 130 оккупантов и уничтожили 20 единиц мототехники в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области российские захватчики все чаще используют кроссовые мотоциклы, пытаясь "нащупать" слабые места в нашей обороне. Накат за накатом, группа за группой - россияне отправляются на штурмы.

Только за неделю подразделения отдельной бригады морской пехоты уничтожили более 130 оккупантов и более 20 единиц мототехники, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Волки Да Винчи" в очередной раз отбили вражеский штурм на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) морская пехота (39)


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Морська піхота "рулить"...
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07.05.2025 20:26 Ответить
 
 