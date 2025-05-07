Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 130 оккупантов и уничтожили 20 единиц мототехники в Донецкой области. ВИДЕО
В Донецкой области российские захватчики все чаще используют кроссовые мотоциклы, пытаясь "нащупать" слабые места в нашей обороне. Накат за накатом, группа за группой - россияне отправляются на штурмы.
Только за неделю подразделения отдельной бригады морской пехоты уничтожили более 130 оккупантов и более 20 единиц мототехники, информирует Цензор.НЕТ.
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Морська піхота "рулить"...