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"Волки Да Винчи" в очередной раз отразили вражеский штурм на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы Батальона "Волки Да Винчи" 108-го отдельного механизированного батальона 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка отбили вражеский штурм на Покровском направлении.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны уничтожили полевой склад БК, 5 вражеских авто и 5 позиций оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) штурм (525)


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Їхали, як на шашлики - стали шашликами....
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07.05.2025 20:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.05.2025 20:26 Ответить
Чесно кажучи трохи дивно. Авто підарів супроводжував наш дрон. Підари без бою під'їхали впритул до наших позицій на голімій консерві, встигли вилізти та дехто вступив в бій... Добре, що так закінчилося... Невже їх не можна було при наближенні посікти з автоматів чи кулемета та закидати гранатами?
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07.05.2025 20:47 Ответить
Помилились адресою.
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07.05.2025 21:07 Ответить
 
 