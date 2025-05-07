1 541 4
"Волки Да Винчи" в очередной раз отразили вражеский штурм на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы Батальона "Волки Да Винчи" 108-го отдельного механизированного батальона 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка отбили вражеский штурм на Покровском направлении.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий07.05.2025 20:03 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий07.05.2025 20:26 Ответить Мне нравится 1
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий07.05.2025 20:47 Ответить Мне нравится 1
Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий07.05.2025 21:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль