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"Вовки Да Вінчі" вчергове відбили ворожий штурм на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці Батальйону "Вовки Да Вінчі" 108-го окремого механізованого батальйону 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка відбили ворожий штурм на Покровському напрямку.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17538) штурм (236)


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Їхали, як на шашлики - стали шашликами....
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07.05.2025 20:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.05.2025 20:26 Відповісти
Чесно кажучи трохи дивно. Авто підарів супроводжував наш дрон. Підари без бою під'їхали впритул до наших позицій на голімій консерві, встигли вилізти та дехто вступив в бій... Добре, що так закінчилося... Невже їх не можна було при наближенні посікти з автоматів чи кулемета та закидати гранатами?
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07.05.2025 20:47 Відповісти
Помилились адресою.
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07.05.2025 21:07 Відповісти
 
 