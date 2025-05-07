"Вовки Да Вінчі" вчергове відбили ворожий штурм на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці Батальйону "Вовки Да Вінчі" 108-го окремого механізованого батальйону 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка відбили ворожий штурм на Покровському напрямку.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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