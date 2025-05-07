Сили оборони знищили польовий склад БК, 5 ворожих авто та 5 позицій окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники знищили польовий склад БК, п’ять ворожих авто та стільки ж позицій окупантів на Харківщині.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Баба Яга" завдає нищівного удару по ворогу. ДПСУ ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали бійці.

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