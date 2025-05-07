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Сили оборони знищили польовий склад БК, 5 ворожих авто та 5 позицій окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники знищили польовий склад БК, п’ять ворожих авто та стільки ж позицій окупантів на Харківщині.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Баба Яга" завдає нищівного удару по ворогу. ДПСУ ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали бійці.

Також дивіться: Прикордонники атакували антени зв’язку, автівку окупантів та позицію з великокаліберним кулеметом ДШК. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) знищення (7342) Харківська область (899)


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