Силы обороны уничтожили полевой склад БК, 5 вражеских автомобилей и 5 позиций оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Пограничники уничтожили полевой склад БК, пять вражеских авто и столько же позиций оккупантов на Харьковщине.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
"Баба Яга" наносит сокрушительный удар по врагу. ГПСУ эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - добавили бойцы.
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