Силы обороны уничтожили полевой склад БК, 5 вражеских автомобилей и 5 позиций оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Пограничники уничтожили полевой склад БК, пять вражеских авто и столько же позиций оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

"Баба Яга" наносит сокрушительный удар по врагу. ГПСУ эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - добавили бойцы.

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