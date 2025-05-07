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Силы обороны уничтожили полевой склад БК, 5 вражеских автомобилей и 5 позиций оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Пограничники уничтожили полевой склад БК, пять вражеских авто и столько же позиций оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

"Баба Яга" наносит сокрушительный удар по врагу. ГПСУ эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - добавили бойцы.

Также смотрите: Пограничники атаковали антенны связи, машину оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) Госпогранслужба (6479) уничтожение (7030) Харьковская область (892)


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