Пограничники атаковали антенны связи, автомобиль оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" уничтожают врага с помощью минометов и дронов. В результате точных ударов наши защитники атаковали: вражеские антенны связи, машину оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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