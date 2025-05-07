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Пограничники атаковали антенны связи, автомобиль оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" уничтожают врага с помощью минометов и дронов. В результате точных ударов наши защитники атаковали: вражеские антенны связи, машину оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 14 ОМБр уничтожили вражеские средства связи, мотоциклы, склад ГСМ, склад БК, укрытия и живую силу противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) Госпогранслужба (6479) уничтожение (7030)


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