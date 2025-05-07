Пограничники атаковали антенны связи, автомобиль оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" уничтожают врага с помощью минометов и дронов. В результате точных ударов наши защитники атаковали: вражеские антенны связи, машину оккупантов и позицию с крупнокалиберным пулеметом ДШК.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
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