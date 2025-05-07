Прикордонники атакували антени зв’язку, автівку окупантів та позицію з великокаліберним кулеметом ДШК. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" нищать ворога за допомогою мінометів та дронів. У результаті точних ударів наші захисники атакували: ворожі антени зв’язку, автівку окупантів та позицію з великокаліберним кулеметом ДШК.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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