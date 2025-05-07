Воїни 14 ОМБр знищили ворожі засоби зв’язку, мотоцикли, склад ПММ, склад БК, укриття та живу силу противника. ВIДЕО
Пілоти БпЛА 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Куп'янському напрямку знищили ворожі засоби зв'язку, мотоцикли, склад ПММ, склад БК, укриття окупантів та живу силу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
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Алекс Скела
показати весь коментар07.05.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 1
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