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Воїни 14 ОМБр знищили ворожі засоби зв’язку, мотоцикли, склад ПММ, склад БК, укриття та живу силу противника. ВIДЕО

Пілоти БпЛА 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Куп'янському напрямку знищили ворожі засоби зв'язку, мотоцикли, склад ПММ, склад БК, укриття окупантів та живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Також дивіться: РСЗВ HIMARS вперше знищив рідкісну російську РСЗВ "Ураган-1М" біля села Кулемзіно в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) 14 окрема механізована бригада (100)


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Знищені мотоцикли особливо тішать та підносять дух!
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07.05.2025 16:16 Відповісти
 
 