Воины 14 ОМБр уничтожили вражеские средства связи, мотоциклы, склад ПММ, склад БК, укрытия и живую силу противника. ВИДЕО
Пилоты БпЛА 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на Купянском направлении уничтожили вражеские средства связи, мотоциклы, склад ГСМ, склад БК, укрытия оккупантов и живую силу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий07.05.2025 16:16 Ответить Мне нравится 1
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