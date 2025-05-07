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Воины 14 ОМБр уничтожили вражеские средства связи, мотоциклы, склад ПММ, склад БК, укрытия и живую силу противника. ВИДЕО

Пилоты БпЛА 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на Купянском направлении уничтожили вражеские средства связи, мотоциклы, склад ГСМ, склад БК, укрытия оккупантов и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) 14 отдельная механизированная бригада (102)


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Знищені мотоцикли особливо тішать та підносять дух!
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07.05.2025 16:16 Ответить
 
 