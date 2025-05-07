Морські піхотинці за тиждень ліквідували 130 окупантів та знищили 20 одиниць мототехніки на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині російські загарбники дедалі частіше використовують кросові мотоцикли, намагаючись "нащупати" слабкі місця в нашій обороні. Накат за накатом, група за групою — росіяни вирушають на штурми.
Лише за тиждень підрозділи окремої бригади морської піхоти знищили понад 130 окупантів та більше ніж 20 одиниць мототехніки, інформує Цензор.НЕТ.
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Морська піхота "рулить"...