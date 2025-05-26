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Зеленский вручил награды военнослужащим Госспецсвязи. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые накануне отмечали профессиональный праздник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил военных

"Военнослужащие Госспецсвязи привлекаются к нашим боевым операциям на всей территории активных действий - от Николаевщины и до Курской области. Мы благодарим вас, я лично благодарю вас за боевые результаты подразделений ударных беспилотников Госспецсвязи. Я благодарю за восстановление коммуникаций в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях. Спасибо за выполнение задач для киберзащиты нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

награждение военнослужащих Госспецсвязи
награждение военнослужащих Госспецсвязи
награждение военнослужащих Госспецсвязи

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Президент отметил воинов Госспецсвязи орденами Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".

Зеленский вручил награды
Зеленский вручил награды

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Зеленский Владимир (20720) награда (1809) Госспецсвязь (179)


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Якже убого виглядає верховний у порівнянні з військовими!
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26.05.2025 18:04 Ответить
 
 