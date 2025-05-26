Зеленский встретится с Мерцем: планируется обсуждение переговоров между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в эту среду, 28 мая, посетит Германию и встретится с канцлером Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Во время визита Мерц планирует провести личную встречу с Зеленским, чтобы обсудить возможные шаги по техническим переговорам между Украиной и Россией. Также в повестке дня встречи - вопрос дальнейшей военной поддержки Украины.

Кроме того, Мерц намерен проинформировать украинского президента о планах нового пакета санкций ЕС против России, который направлен на усиление давления на Москву с целью привлечения ее к серьезным переговорам.

Как ожидается, Зеленский также проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

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