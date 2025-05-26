Зеленский встретится с Мерцем: планируется обсуждение переговоров между Украиной и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в эту среду, 28 мая, посетит Германию и встретится с канцлером Фридрихом Мерцом.
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Во время визита Мерц планирует провести личную встречу с Зеленским, чтобы обсудить возможные шаги по техническим переговорам между Украиной и Россией. Также в повестке дня встречи - вопрос дальнейшей военной поддержки Украины.
Кроме того, Мерц намерен проинформировать украинского президента о планах нового пакета санкций ЕС против России, который направлен на усиление давления на Москву с целью привлечения ее к серьезным переговорам.
Как ожидается, Зеленский также проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.
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Ось згадаєте мої слова.
Але потім будуть вибори, і знов українці виберуть чергове лайно.
Ну, наприклад, поляки могли б таке зробити?
Бо - вважаю - саме південь і був їхньою основною метою. І саме південь було спеціально здано рашкованам верещучками-бакановими-єрмаками. Вони не розрахували на АЗОВ, а тому вертілися як воша на гребінці, поки не здали Азов у пастку.
Ви ж бачите, існує договорняк, щоб не бити по кримському мосту і по залізницю, що вже шарить з ростова до Маріуполя.
Где Таурусы, дядя? Потом обсуждай что хочешь..