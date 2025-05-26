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Новости Визит Зеленского в Германию
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Зеленский встретится с Мерцем: планируется обсуждение переговоров между Украиной и РФ

Зеленский встретился с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в эту среду, 28 мая, посетит Германию и встретится с канцлером Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Во время визита Мерц планирует провести личную встречу с Зеленским, чтобы обсудить возможные шаги по техническим переговорам между Украиной и Россией. Также в повестке дня встречи - вопрос дальнейшей военной поддержки Украины.

Кроме того, Мерц намерен проинформировать украинского президента о планах нового пакета санкций ЕС против России, который направлен на усиление давления на Москву с целью привлечения ее к серьезным переговорам.

Как ожидается, Зеленский также проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Фридрих Мерц (129)


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Топ комментарии
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"Планується обговорення переговорів"...
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26.05.2025 17:19
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Як би там не було, війна закінчиться у цьому році.
Ось згадаєте мої слова.

Але потім будуть вибори, і знов українці виберуть чергове лайно.
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26.05.2025 17:18 Ответить
А коли вони лайно не обирали?
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26.05.2025 17:21 Ответить
В тому то й справа. Коли був Чорновол, Лук"яненко, найспівочіші змогли таки "атдать галаса" за гебнюка-камуняру-неукраїнця Льоньку Кравчука.
Ну, наприклад, поляки могли б таке зробити?
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26.05.2025 17:23 Ответить
А як вона закінчиться? З яким результатом?
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26.05.2025 17:42 Ответить
Я думаю, раховани повністю виповзуть з Сумщини, Харківщини, але залишать собі широкий коридор до Криму через південь України.
Бо - вважаю - саме південь і був їхньою основною метою. І саме південь було спеціально здано рашкованам верещучками-бакановими-єрмаками. Вони не розрахували на АЗОВ, а тому вертілися як воша на гребінці, поки не здали Азов у пастку.

Ви ж бачите, існує договорняк, щоб не бити по кримському мосту і по залізницю, що вже шарить з ростова до Маріуполя.
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26.05.2025 17:55 Ответить
"Планується обговорення переговорів"...
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26.05.2025 17:19 Ответить
... про переговори
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26.05.2025 17:20 Ответить
Та ладно вам, вава вже з Албанією всьо порішав...
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26.05.2025 17:27 Ответить
дєнга, дай дєнга, тьху, дай таурус, таурус давай шнеллен.
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26.05.2025 17:34 Ответить
Во время визита Мерц планирует провести личную встречу с Зеленским, чтобы обсудить возможные шаги по техническим переговорам между Украиной и Россией.

Где Таурусы, дядя? Потом обсуждай что хочешь..
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26.05.2025 17:46 Ответить
 
 