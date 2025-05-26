Мерц считает, что нужно оказывать давление на Венгрию и Словакию: Мы не можем зависеть от такого незначительного меньшинства

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на Венгрию и Словакию нужно оказывать давление из-за пророссийской политики их правительств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они и в дальнейшем будут придерживаться этого (пророссийского - Ред.) курса. В то же время мы не можем допустить, чтобы решения всего Евросоюза зависели от такого незначительного меньшинства", - отметил Мерц, напомнив о торможении обоими государствами санкционной политики ЕС в отношении России.

Канцлер рассказал, что на прошлой неделе имел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, ЕС имеет достаточно инструментов для давления на оба правительства - Венгрии и Словакии. К ним, в частности, относятся производства за нарушение принципов верховенства права.

Читайте: Зеленский встретится с Мерцом: планируется обсуждение переговоров между Украиной и РФ

"Всегда существует также возможность лишить их финансирования из европейских фондов", - резюмировал Мерц.