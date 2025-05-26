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Новости Давление ЕС на Венгрию и Словакию
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Мерц считает, что нужно оказывать давление на Венгрию и Словакию: Мы не можем зависеть от такого незначительного меньшинства

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на Венгрию и Словакию нужно оказывать давление из-за пророссийской политики их правительств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они и в дальнейшем будут придерживаться этого (пророссийского - Ред.) курса. В то же время мы не можем допустить, чтобы решения всего Евросоюза зависели от такого незначительного меньшинства", - отметил Мерц, напомнив о торможении обоими государствами санкционной политики ЕС в отношении России.

Канцлер рассказал, что на прошлой неделе имел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, ЕС имеет достаточно инструментов для давления на оба правительства - Венгрии и Словакии. К ним, в частности, относятся производства за нарушение принципов верховенства права.

Читайте: Зеленский встретится с Мерцом: планируется обсуждение переговоров между Украиной и РФ

"Всегда существует также возможность лишить их финансирования из европейских фондов", - резюмировал Мерц.

Автор: 

Венгрия (1995) Словакия (989) Фридрих Мерц (129)


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Топ комментарии
+14
Чарівний пендаль та на вихід з ЄС гарно вилікує Європу від цьіх вощів.
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26.05.2025 18:37
+11
Лишити дотацій і вони шовковими стануть - можна ше очільникам темну організувати
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26.05.2025 18:37
+10
Підтримую
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26.05.2025 18:37
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Чарівний пендаль та на вихід з ЄС гарно вилікує Європу від цьіх вощів.
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26.05.2025 18:37 Ответить
хорошо бы, но проблематично, поскольку не предусмотрено уставом, как говорят...
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26.05.2025 18:39 Ответить
Угу, реально статут кострубатий, як і зі вступом. Що до ЄС, що до НАТО..
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26.05.2025 18:49 Ответить
Гроші надійніше. Не давати і все поки не перестануть вийо...тися. Зразу перестануть.
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26.05.2025 20:27 Ответить
Підтримую
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26.05.2025 18:37 Ответить
та ще й "незначна меншість" на дотаціях ЄС...
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26.05.2025 18:39 Ответить
Там не дотації, там скоріше повне утримання..

Але є одне але - словакам, наприклад, була умова взяти на проживання лімон циганви..не знаю як зараз, а при вході до ЄС - то були жахи повні..дике стадо..
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26.05.2025 18:52 Ответить
Лишити дотацій і вони шовковими стануть - можна ше очільникам темну організувати
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26.05.2025 18:37 Ответить
Мерц это вам не Щольц
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26.05.2025 18:38 Ответить
Мерц вважає, що потрібен тиск на Угорщину та Словаччину

Точно!
Отакий:

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26.05.2025 18:43 Ответить
Так нехай ще ЄС прийме до своіх лав Сербію, котра 9 травня на кровавій площі в московіі стоіть поручь з війсковими злочинцями.
Утрех ім буде легче вертити Європою на замаганки путлера!
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26.05.2025 18:43 Ответить
Заходжу іноді в палату Симоньнщини зі ************- німецька влада найлютіші зараз вороги, Макрон вже на другому місці зі зневажливо - цинічним стьобом . А от Мерца й ого уряд просто заливають жовчу злоби ...
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26.05.2025 18:43 Ответить
Подивіться ще громадянську оборону. Там стисло про всю клініку московитів..
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26.05.2025 18:55 Ответить
ТА ТИ ШО???? - А зробити це років 5 тому було не можна? БЛІН ВОНИ ТУГОДУМИ
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26.05.2025 18:46 Ответить
це ти тугодум...пдказочка тобі: де був Мерц 5 років тому?
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26.05.2025 19:33 Ответить
Ці розганяли не тугодуми! Це сіячі нетерпимості до планів ЄС з Британією , тобто продовжувачі трампівскього тиску на ЄС... Так, партнери не святі , але це не пояснення. Просто хйло перебирає вже з тиском з неба на мирні цілі , як перед кінцем...Він бачить злом у політиків Парламенту США ... Й це може стати рятувальним для Трмапа, котрого він тримає за клована. Логіка слабка як для переможних перспектив у ****. Касапи про буферні зони ... А їх треба відвоювати ще у 5 разів більше ніж це їм вдалося за увесь 2024 р ( це я не сама придумала - слухала експерта, суха статистика йогопермог) .
А може таке бути - 2-3 голосів за нищівні санкції у США без змоги ветувати Трампом..

Більшість у 2/3 в ОБОХ палатах Конгресу США:

2/3 Сенату (67 зі 100 сенаторів)

2/3 Палати представників (290 з 435 конгресменів)

Це дуже високий бар'єр, і саме тому право вето президента - потужний інструмент. Лише надзвичайно консолідоване двопартійне голосування може це подолати.

Але ж була політична доцільність коли керівнику Палати магашисту Джонсону "синок сказав" - тату голосуй за допомогу Україні... я не хочу йти воювати у третю світову...
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26.05.2025 20:10 Ответить
Це добре, що європейці нарешті прокидаються!
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26.05.2025 18:48 Ответить
Давно пора поставити питання про вигнання їх з ЄС. Нехай самі ****** їх на вила піднімають.
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26.05.2025 18:55 Ответить
Давно пора і це ті що сидять на дотаціях.
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26.05.2025 19:02 Ответить
Мерц молодець!
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26.05.2025 19:05 Ответить
Байстрюки совсем страх от кремлевских денег потеряли,можно подумать что мадьяры и словаки главная сила в ЕС.
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26.05.2025 19:12 Ответить
Це Мерц ще культурно висловився, щодо цих двох контр@цептивів.
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26.05.2025 19:22 Ответить
розумний дядько! а то якісь клопи, у всіх сенсах, весь організм отруюють
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26.05.2025 19:31 Ответить
Як там у класіка - А не будут брать лотереи - отключим газ и воду.
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26.05.2025 19:54 Ответить
 
 