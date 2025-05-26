Мерц считает, что нужно оказывать давление на Венгрию и Словакию: Мы не можем зависеть от такого незначительного меньшинства
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на Венгрию и Словакию нужно оказывать давление из-за пророссийской политики их правительств.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они и в дальнейшем будут придерживаться этого (пророссийского - Ред.) курса. В то же время мы не можем допустить, чтобы решения всего Евросоюза зависели от такого незначительного меньшинства", - отметил Мерц, напомнив о торможении обоими государствами санкционной политики ЕС в отношении России.
Канцлер рассказал, что на прошлой неделе имел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, ЕС имеет достаточно инструментов для давления на оба правительства - Венгрии и Словакии. К ним, в частности, относятся производства за нарушение принципов верховенства права.
"Всегда существует также возможность лишить их финансирования из европейских фондов", - резюмировал Мерц.
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Але є одне але - словакам, наприклад, була умова взяти на проживання лімон циганви..не знаю як зараз, а при вході до ЄС - то були жахи повні..дике стадо..
Точно!
Отакий:
Утрех ім буде легче вертити Європою на замаганки путлера!
А може таке бути - 2-3 голосів за нищівні санкції у США без змоги ветувати Трампом..
Більшість у 2/3 в ОБОХ палатах Конгресу США:
2/3 Сенату (67 зі 100 сенаторів)
2/3 Палати представників (290 з 435 конгресменів)
Це дуже високий бар'єр, і саме тому право вето президента - потужний інструмент. Лише надзвичайно консолідоване двопартійне голосування може це подолати.
Але ж була політична доцільність коли керівнику Палати магашисту Джонсону "синок сказав" - тату голосуй за допомогу Україні... я не хочу йти воювати у третю світову...