Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по РФ, - віцеканцлер Клінгбайль
Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецький телеканал NTV.
"Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає", - зазначив віцеканцлер.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
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"Канцлер Мерц оголосив про припинення дії обмежень на постачання зброї до Києва. Це викликало критику насамперед з боку Москви, а також з боку СДПН та лівих у Німеччині. Схоже, що крок Мерца не був узгоджений з віце-канцлером Клінгбайлем."
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/26/7212452/ Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари