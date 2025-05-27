Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по РФ, - віцеканцлер Клінгбайль

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецький телеканал NTV.

"Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає", - зазначив віцеканцлер.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

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