УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
5 482 21

Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по РФ, - віцеканцлер Клінгбайль

Чи дозволили Україні бити углиб РФ

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецький телеканал NTV

"Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає", - зазначив віцеканцлер.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує передати Україні старіші ракети до Patriot, які менш ефективні проти балістики, - WP

Автор: 

Німеччина (7441) Taurus Таурус (46)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Та ви вже там чи хрестики познімайте, чи труси понатягуйте. Задовбали своїми *ромашками*.
показати весь коментар
27.05.2025 06:53
+16
Тобто віце-канцлер виставив канцлера балаболом та брехуном? Валяння шольца продовжується.
показати весь коментар
27.05.2025 06:57
+10
**** якийсь привоз де одна бабка другій по секрету передала.
показати весь коментар
27.05.2025 07:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви вже там чи хрестики познімайте, чи труси понатягуйте. Задовбали своїми *ромашками*.
показати весь коментар
27.05.2025 06:53 Відповісти
Визначтеся нарешті, целки остогидлі!
показати весь коментар
27.05.2025 06:56 Відповісти
Тобто віце-канцлер виставив канцлера балаболом та брехуном? Валяння шольца продовжується.
показати весь коментар
27.05.2025 06:57 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3554381/9a0e190a-e0dc-430a-ab34-1c62daf6dedb
показати весь коментар
27.05.2025 08:30 Відповісти
Чому? Вони говорять (а нам пудрять мізки) про різні речі: канцлер - про зняття обмежень на поставки Україні далекобійної зброї. А віце-канцлер про незмінну позицію уряду щодо завдання далекобійних ударів по рф.
показати весь коментар
27.05.2025 08:50 Відповісти
той віце із партії Шольца. А Шольц завжди був проти передачі Україні таурусів. от і зараз у них буде гризня в коаліції між партіями.
показати весь коментар
27.05.2025 07:02 Відповісти
Заспокойтесь, через декілька годин віце-канцлер все спростуе, та заперечить що він таке наголошував. Все виявиться москалсько-кгбешним іпсо.
показати весь коментар
27.05.2025 07:04 Відповісти
**** якийсь привоз де одна бабка другій по секрету передала.
показати весь коментар
27.05.2025 07:05 Відповісти
Про такі речі взагалі не можна вголос говорити.
показати весь коментар
27.05.2025 07:10 Відповісти
А він сказав це пошепки.
показати весь коментар
27.05.2025 07:26 Відповісти
Ну не зовсім так.
Читаємо Орігінал
"Канцлер Мерц оголосив про припинення дії обмежень на постачання зброї до Києва. Це викликало критику насамперед з боку Москви, а також з боку СДПН та лівих у Німеччині. Схоже, що крок Мерца не був узгоджений з віце-канцлером Клінгбайлем."
показати весь коментар
27.05.2025 07:30 Відповісти
Взагалі то це називається - тактика не визначеності. Щоб кацапня не знала, як реагувати.
показати весь коментар
27.05.2025 07:42 Відповісти
О, вже встигли обісратись.
показати весь коментар
27.05.2025 07:43 Відповісти
Кацапи. То лі іщо будєт.
показати весь коментар
27.05.2025 08:37 Відповісти
Ну,добре,а то путін нападе на коридор,а там же німці також(
показати весь коментар
27.05.2025 07:43 Відповісти
..
показати весь коментар
27.05.2025 07:53 Відповісти
І шо, Трампидло також не проти? Він прокукурікає, що такого не казав. І рудий блазень не раз доводив, що він хозяїн свого слова. Захотів, дав, слово , захотів - забрав. Він-же цар америки, йому можно, і ніхто в його палаті №6 не буде проти. Головне, щоб санітари не чули.
показати весь коментар
27.05.2025 08:38 Відповісти
Ну що ж таке...? Позитивні блогери навіть каву в Ялті попити не встигли.
показати весь коментар
27.05.2025 08:36 Відповісти
Якісь ті німці такі нерішучі стали за останніх 85 років )
показати весь коментар
27.05.2025 08:42 Відповісти
Невже Зеленському все ж таки треба свої власі ракети виробляти, а не чекати з моря погоди? Та ні. бред какой-то. Счас потужно набалаболю, все буде.
показати весь коментар
27.05.2025 08:43 Відповісти
Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/26/7212452/ Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари
показати весь коментар
27.05.2025 08:52 Відповісти
 
 