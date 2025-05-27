Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ, - вице-канцлер Клингбайль

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицает любое изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

"Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, которые выходят за рамки предыдущей политики правительства, нет", - отметил вице-канцлер.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

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