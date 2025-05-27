РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
11 031 26

Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ, - вице-канцлер Клингбайль

Разрешили ли Украине бить вглубь РФ

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицает любое изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

"Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, которые выходят за рамки предыдущей политики правительства, нет", - отметил вице-канцлер.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия планирует передать Украине более старые ракеты к Patriot, которые менее эффективны против баллистики, - WP

Автор: 

Германия (7036) Taurus (46)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Тобто віце-канцлер виставив канцлера балаболом та брехуном? Валяння шольца продовжується.
показать весь комментарий
27.05.2025 06:57
+18
**** якийсь привоз де одна бабка другій по секрету передала.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:05
+17
Визначтеся нарешті, целки остогидлі!
показать весь комментарий
27.05.2025 06:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де ти був до 25.05.2025- го?
показать весь комментарий
27.05.2025 12:05 Ответить
Визначтеся нарешті, целки остогидлі!
показать весь комментарий
27.05.2025 06:56 Ответить
Тобто віце-канцлер виставив канцлера балаболом та брехуном? Валяння шольца продовжується.
показать весь комментарий
27.05.2025 06:57 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3554381/9a0e190a-e0dc-430a-ab34-1c62daf6dedb
показать весь комментарий
27.05.2025 08:30 Ответить
Чому? Вони говорять (а нам пудрять мізки) про різні речі: канцлер - про зняття обмежень на поставки Україні далекобійної зброї. А віце-канцлер про незмінну позицію уряду щодо завдання далекобійних ударів по рф.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:50 Ответить
той віце із партії Шольца. А Шольц завжди був проти передачі Україні таурусів. от і зараз у них буде гризня в коаліції між партіями.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:02 Ответить
Заспокойтесь, через декілька годин віце-канцлер все спростуе, та заперечить що він таке наголошував. Все виявиться москалсько-кгбешним іпсо.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:04 Ответить
**** якийсь привоз де одна бабка другій по секрету передала.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:05 Ответить
Про такі речі взагалі не можна вголос говорити.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:10 Ответить
А він сказав це пошепки.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:26 Ответить
Ну не зовсім так.
Читаємо Орігінал
"Канцлер Мерц оголосив про припинення дії обмежень на постачання зброї до Києва. Це викликало критику насамперед з боку Москви, а також з боку СДПН та лівих у Німеччині. Схоже, що крок Мерца не був узгоджений з віце-канцлером Клінгбайлем."
показать весь комментарий
27.05.2025 07:30 Ответить
Взагалі то це називається - тактика не визначеності. Щоб кацапня не знала, як реагувати.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:42 Ответить
О, вже встигли обісратись.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:43 Ответить
Кацапи. То лі іщо будєт.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:37 Ответить
Ну,добре,а то путін нападе на коридор,а там же німці також(
показать весь комментарий
27.05.2025 07:43 Ответить
..
показать весь комментарий
27.05.2025 07:53 Ответить
І шо, Трампидло також не проти? Він прокукурікає, що такого не казав. І рудий блазень не раз доводив, що він хозяїн свого слова. Захотів, дав, слово , захотів - забрав. Він-же цар америки, йому можно, і ніхто в його палаті №6 не буде проти. Головне, щоб санітари не чули.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:38 Ответить
Ну що ж таке...? Позитивні блогери навіть каву в Ялті попити не встигли.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:36 Ответить
Якісь ті німці такі нерішучі стали за останніх 85 років )
показать весь комментарий
27.05.2025 08:42 Ответить
Невже Зеленському все ж таки треба свої власі ракети виробляти, а не чекати з моря погоди? Та ні. бред какой-то. Счас потужно набалаболю, все буде.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:43 Ответить
Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/26/7212452/ Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари
показать весь комментарий
27.05.2025 08:52 Ответить
Була підозра , що вкид… Ну хоч вкиди роблять- грунт мацають, бояки ви наші…
показать весь комментарий
27.05.2025 09:26 Ответить
інформаційна гігієна - це тупо маст хев 21 сторіччя .

срати що там говорять, обіцяють, констатують . От коли "невідомим засобом" уражено склад під москвою і викладають відео з ниттям кацапів, от тоді відкриваємо новини, і читаємо хто там щось обіцяв.
показать весь комментарий
27.05.2025 10:34 Ответить
 
 