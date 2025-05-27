Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ, - вице-канцлер Клингбайль
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицает любое изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкий телеканал NTV.
"Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, которые выходят за рамки предыдущей политики правительства, нет", - отметил вице-канцлер.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
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Читаємо Орігінал
"Канцлер Мерц оголосив про припинення дії обмежень на постачання зброї до Києва. Це викликало критику насамперед з боку Москви, а також з боку СДПН та лівих у Німеччині. Схоже, що крок Мерца не був узгоджений з віце-канцлером Клінгбайлем."
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/26/7212452/ Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари
срати що там говорять, обіцяють, констатують . От коли "невідомим засобом" уражено склад під москвою і викладають відео з ниттям кацапів, от тоді відкриваємо новини, і читаємо хто там щось обіцяв.