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Новости Помощь Украине от Германии Ракеты к Patriot для Украины
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Германия планирует передать Украине более старые ракеты к Patriot, которые менее эффективны против баллистики, - WP

patriot

Германия планирует отправить Украине более старые версии ракет для системы ПВО Patriot, которые не так эффективно перехватывают баллистические ракеты.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата, передает Цензор.НЕТ.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам, что его страна передаст Украине ракеты Patriot вместе с четырьмя системами IRIS-T - оружием малой и средней дальности, которое эффективно против крылатых, но не баллистических ракет.

Но по словам европейского дипломата, Берлин планирует направить в Украину свои более старые ракеты PAC-2 Patriot, которые, в отличие от новых PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистическое вооружение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать, - WP

Единственной другой системой, которая может быть способна сбить баллистику, является европейская ракета Aster для комплексов SAMP-T, но это пока не доказано, добавил чиновник.

Высокопоставленный представитель украинской разведки заявил изданию, что даже ракеты PAC-3 не могут перехватить "Орешник" - новейшую российскую баллистическую ракету среднего радиуса действия.

Хотя Украина может использовать собственные отечественные средства противовоздушной обороны и европейскую помощь для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, ей все еще нужны ракеты Patriot и системы для перехвата баллистических ракет, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ модернизировала баллистические ракеты. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot, - Воздушные силы

Автор: 

Германия (7033) Patriot (288) баллистические ракеты (406)


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Топ комментарии
+9
А як же балачки про тишу в питаннях постачання зброї? Від анонімних джерел нічого не приховати.
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26.05.2025 18:17
+4
А може з початку у себе треба пошурувати?
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26.05.2025 18:28
+3
Ще можете пошурувати в пошуках Panzerfaust, Panzerknacke абощо!
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26.05.2025 18:18
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Thank you for nothing !
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26.05.2025 18:12 Ответить
А як же балачки про тишу в питаннях постачання зброї? Від анонімних джерел нічого не приховати.
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26.05.2025 18:17 Ответить
виходці кдб штазі ще біля влади,а пригодованих баблом не меньше,ви гадаєте що подібні новини щось відкриють нове??в Чехії малий працює на військовому заводі,недавно з цеху звільнили чехів за саботаж і проросійські погляди,а до цього був вибух....вгадайте куди йде продукція.......
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26.05.2025 18:22 Ответить
Ще можете пошурувати в пошуках Panzerfaust, Panzerknacke абощо!
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26.05.2025 18:18 Ответить
А може з початку у себе треба пошурувати?
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26.05.2025 18:28 Ответить
Пошуруйте)))
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26.05.2025 18:31 Ответить
Натякніть, де пані віддає перевагу ?
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26.05.2025 18:38 Ответить
Не перекладайте.
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26.05.2025 18:56 Ответить
маринко, фільтруй базар.....

.
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26.05.2025 19:32 Ответить
алексе, навзаєм.
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26.05.2025 19:45 Ответить
Так так((розповідайте всі деталі і якомога довше,щоб москалі приготувалися((А може це така іпсо?(((
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26.05.2025 18:19 Ответить
Багато хто багато планує. Все буде, передаст передаст, тож Ермаку та його секретарю Зеленськаму опять і завжди ніхера ракети робить не треба. А чо такова.
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26.05.2025 18:20 Ответить
На тобi, небоже...
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26.05.2025 18:25 Ответить
Ну, завжди є можливість відмовитись! Ну, типу, не треба, дякуємо, в нас є своє, кращі!
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26.05.2025 18:33 Ответить
Та ясен пень. Вот под таким девизом наши друзья сюда и гонят три года всякий мотлох 70-годов.
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26.05.2025 18:53 Ответить
Французи не передають на кроталі та самп-т/мамбу ракети,ці передають але не те. Хоча німці молодці і роблять більш-менш стабільні поставки засобів за що їм велика пошана. Але про крупні поставки по типу як на рамштайні вже взагалі всі забули.
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26.05.2025 18:30 Ответить
Патужная поддержка. Разом до перемоги! Украина выстоит, мы с вами😎
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26.05.2025 18:34 Ответить
не бзди аношка, встоїмо !

.
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26.05.2025 19:34 Ответить
Де наша балістика? Тільки при тому, що на удар балістикою буде адекватна, негайна відповідь, буде зменшення її використання.
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26.05.2025 18:40 Ответить
Чому так носяться з тим орєшніком, можете сказати ЩО він зруйнував?!
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26.05.2025 18:51 Ответить
той арєшнік має сенс з ЯО.
а безнього - пшик з круговим відхиленням в кілька сот метрів
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26.05.2025 19:35 Ответить
Чому тоді іскандери, калібри і інші цапські ракети і без ЯО завдають такої шкоди?
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26.05.2025 20:24 Ответить
" Камишнік" середньої дальності. У вищій точкі траєкторії- білоше 100 км На цій висоті Патріот дійсно не працює. Але ближче до поверхі вже летять 6 окремих боєголовок. Їх теоретично можна вразити, але...
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26.05.2025 19:09 Ответить
....навіщо, якщо вони без ЯО і пападуть хєр зна куди

.
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26.05.2025 19:36 Ответить
Можливо балістику вони і не перехоплять, а от крилаті ракети та ,якщо доведеться, літаки цілком здатні. Якщо глянути статистику то на одну балістичну ракету летить чотири крилаті.
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26.05.2025 19:36 Ответить
на днях наші стареньким ХОКом завали рашиську супер пупер Х-101

рахунок:
250 тис. ує за ХОК і
13 млн у.є. за Ху-101.

.
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26.05.2025 19:39 Ответить
 
 