Германия планирует передать Украине более старые ракеты к Patriot, которые менее эффективны против баллистики, - WP

Германия планирует отправить Украине более старые версии ракет для системы ПВО Patriot, которые не так эффективно перехватывают баллистические ракеты.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата, передает Цензор.НЕТ.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам, что его страна передаст Украине ракеты Patriot вместе с четырьмя системами IRIS-T - оружием малой и средней дальности, которое эффективно против крылатых, но не баллистических ракет.

Но по словам европейского дипломата, Берлин планирует направить в Украину свои более старые ракеты PAC-2 Patriot, которые, в отличие от новых PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистическое вооружение.

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Единственной другой системой, которая может быть способна сбить баллистику, является европейская ракета Aster для комплексов SAMP-T, но это пока не доказано, добавил чиновник.

Высокопоставленный представитель украинской разведки заявил изданию, что даже ракеты PAC-3 не могут перехватить "Орешник" - новейшую российскую баллистическую ракету среднего радиуса действия.

Хотя Украина может использовать собственные отечественные средства противовоздушной обороны и европейскую помощь для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, ей все еще нужны ракеты Patriot и системы для перехвата баллистических ракет, добавил он.

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