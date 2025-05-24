РФ модернизировала баллистические ракеты. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot, - Воздушные силы

Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М", которыми наносит удары по территории Украины. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что вражеские ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - сказал он.

Игнат объяснил, что после модернизации баллистических ракет системы Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.

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"Другое - полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предсказать", - рассказал представитель ВС.

Игнат добавил, что эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, однако не делают невозможным.

"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", - резюмировал начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

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