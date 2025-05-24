РФ модернизировала баллистические ракеты. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot, - Воздушные силы
Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М", которыми наносит удары по территории Украины. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что вражеские ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - сказал он.
Игнат объяснил, что после модернизации баллистических ракет системы Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.
"Другое - полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предсказать", - рассказал представитель ВС.
Игнат добавил, что эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, однако не делают невозможным.
"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", - резюмировал начальник управления коммуникаций Воздушных сил.
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Каса - 1. Спеціальна скринька або сейф для зберігання грошей, цінних паперів; скарбниця;
Примусили більшість кваліфікованих інженерів та ІТ спеціалістів виїхати з країни.
Вищу освіту повністю знищують відсутністю фінансування, хоча закордоном це основний рушій наукових розробок, а ті копійки що дають повністю розкрадаються ректорами, родичі яких мають вже купа нерухомості але якось це ніякі органи по боротьбі зкорупцією не цікавить. Про наукові заклади взагалі мовчу там притулок пенсіонерів та родичів різних чиновників.
От і результат а тепер чути від різних чиновників, що в цьому винні попередники за 30 років... У нас ще було на початку війни, багато спеціалістів які працювали дистанційно на західні компанії, їм можна було дати бронь і високу зарплатню, організувати центри розробки і вони б давно родили конструкцію ракет та інше озброєння, про яке зараз розповдають що не виходить налагодити через відсутність інженерів...
Хто саме знищує, конкретно, без болтовні?
В Україні кількість ВУЗІВ на 1000 голівинаселення більше, ніж у будь- якій країні Європи.
Тільки якісь навчання там як у радянському ПТУ. Це хто в тому винен?
А щодо тисячі вузів, то там 60% приватні, в яких можна одразу заплатити за 5 курсів і одразу за пару місяців отримати диплом.
Тобе прямо запитали- " хто " знищує" освіту"?
У відповідь безсистемна болтовня про все і ні про що.
Сам же пише-" ректори все все розкрадають", і одночасно-" дайте ще більше грошей, щоб більше ректори розкрадали".
Ти головою інколи думай, а не вареником, більше користі буде.
Скільки не кидай грошей у дірку від бублика, бублик не з'явиться.
Щоб держва могла щось єфективно фінансувати, потрібно щоб були в наявності реальні науковці і ефективні менеджери. А оскільки в Україні, як ти сам написав, є тільки " крадії ректора" і псевдовчені, що продукують макулатуру зразка 1980 року, то скільки грошей туди не вкинь, все в дірку.
Є підростаюче покоління яке хоче щось створювати але їм у вузах відбивають охоту, тому що повсюди застаріле обладнання в лабораторіях.
Повне відсутнє реальне фінансування якихось розробок. В кожному вузі є студенти які самі щось розробляють з електроніки, ще є молоді викладачі які також ще не прогнили і чимось цікавляться. Але на різні роботи з розробки ******** електроніки треба фінанси та ******* обладнання для тестування.
Є також ІТ сфера де взагалі можна на рівні державних універів багато чого розробляти але це нах... не треба ні одному ректору, на кафедрах старі компи десятирічної давнини, які дали сторонні спонсори. Ніодного сервера а про якісь АІ прискорювачі навіть смішно говорити.
Так ****...ти що колись хтось розвалив і звалювати все на попередникі то ніколи з того багна не виліземо, в результаті толкові випусники виїзджають на захід, а у нас роблять видимість розробок гаражного рівня та видають це за якесь велике досягнення.
Болтунідзе ти чувачок
Тут проста логіка.
Думаю кацапи це тестують і від цього відмовляться.
Ти або хрестик знімай або труси одінь.
Принцип або попав або не попав.
Ти взагалі щось в ППО петраєш?
При дефіциті ракет сбивають щось конкретне, а далі як повезе...
Короче - може хватить тут тобі "експерта" клеїти з себе.
Історія. Розвал союзу, в Україні більшість совків, вони ж у владі, тільки нажива на будь- чому.
За Кучми започаткували схему- необлікований газ газпрому через Україну( лічильники навмисно не встановлювали), відкат Кучмі, і " бізнесмєнам і бізнесмєншам від газу,",і за це " га по 50".
І заради цього " газу по 50", Кучма, і весь істеблішмент знищували все, розпродували все озброєння, різали літаки, не фінан ували армію і оборонку. Півдеденмаш помер, за Кучми, його останньому радянському директору. Тепер ні кадрів,, ні технологій, ні обладнання.
Коли массово з'явиться українська балістика?
Риторичне питання. А Кучма, всі цї " заробітчани " на Україні в всі живі і здорові, дай Бог їм здоров'я.
Але проблема навіть не в них, а в " наріду", який вибирав такий шлях життя, як і зараз вибирає популістів, ряжених,, розкручених телевізором.
Нічого в житті України не змінюється..
Який ще необлікований газ газпрому? Необлікований українського видобутку який змішували з московським і обкрадали українців на його нелегальній реалізації
1. ГТС СРСР була единою системою, лічильники були встановлені на родовищах газу і на кордоні України і Білорусії через які здійснювали експорт радянського газу
2. Після розвалу срср, російсьська і українська влада навмисно не встановлювали лічильники на кордоні, щоб заробляти ліві гроші поза державними бюджетами країн.
3. Лічильники імпортованого газу, встановили аж у 2014му!!! Році!!
А з 1991 по 2014- й ОБЄМИ ГАЗУ ЩО НАДХОДИЛИ В УКРАЇНУ НІЯК НЕ ОБЛІКОВУВАЛИСЯ. Лічильникм були як і раніше на родовищах, до входу в магітральну трубу і на кордоні України на вихід.
Всі українські президенти і прм'єри, разом із росіянами заробляли на еспорті лівого газу
"Нині склалася традиційна для України ситуація, - взимку, в найлютіші морози, Україна змушена узгоджувати з Росією питання щодо ціни на газ. До несприятливих погодних умов додається відвертий політичний тиск "Газпрому". Відсутність в України лічильників на російському кордоні дає російському монополісту можливість 20 років поспіль звинувачувати "Нафтогаз" у крадіжках газу, стягуючи багатомільярдні суми за начебто незаконно відібраний газ. За таких умов не може бути й мови про захист національних інтересів.
Саме в таких умовах Україна підписала ганебні газові угоди 2009 року, якими для українців встановлено найвищу в світі ціну на газ, а також всі інші попередні несприятливі газові договори. Між тим, Україна давно вже могла розв'язати ситуацію на свою користь. 10 років поспіль Українська народна партія вимагає в усіх без виключення українських урядів встановити газові лічильники на кордоні з Росією. Їх відсутність створює сприятливі умови для інформаційних війн "Газпрому" проти України, який ставить під сумнів її репутацію як надійного транзитера газу й надає Росії аргументів в очах європейців для реалізації проектів газопроводів в обхід української території, - як-то "Південний" та "Північний потоки". Якщо Україна отримає
Працюють звісно. Не в асфальт же їм військові бюджети закопувати
Працює щось інше.
Слабак!
Балістична траєкторія не є прямою лінією, за виключенням її нескінченно малих відрізків.
"Довільна крива завжди коротша прямої між вами та начальником." (
с) Військові математичні аксіоми
Ще б з ФПВ за 10 км хоч якийсь шанс має бути, але ж це теж - з кількома ФПВ забратися вглиб ворожої території...
будеш одержувати по ..умній голові,,
Бо дронами москву спаміти то добре, але проти балістики то такій собі розмін! А якщо вони будуть не 9 а всі 30 херачити в залпі, враховуючи що вони балістки дофіга наскірдували за останній час ,то перехоплювачів може і не хватити з урахуванням що помимо своїх іскандерів їм ще активно постачає кндр і потенційно може іран.
Наш телеграмофон з ігнатами,потужніше потужнього
Ракета «Іскандер-М» є аеробалістичною, а не класично балістичною. Вся ракета - від старту до ураження цілі - летить як єдине ціле, із можливістю маневрування на всіх ділянках траєкторії. На кінцевій ділянці польоту (висота 10-20 км і нижче), ракета продовжує маневрувати з використанням:
аеродинамічних рулів;
інерціальної навігації з корекцією;
передпрограмованих алгоритмів ухилення.
А саме:
змінює висоту та курс;
може створювати несподівані вектори руху;
рухається на гіперзвуковій швидкості (до 6-7 Махів), що зменшує вікно реагування систем ПРО.
Ці маневри - особливо різкі зміни траєкторії - значно ускладнюють захоплення ракети системами ПРО, включаючи Patriot PAC-2 та PAC-3.