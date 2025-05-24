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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії Ракетна атака на Київ
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РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, - Повітряні сили

Росія модернізувала балістику

Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", якими завдає ударів по території України. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація є у нас і наших партнерів, що ворожі ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - сказав він.

Ігнат пояснив, що після модернізації балістичних ракет системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ модернізує балістику, але сьогодні вночі 6 із 9 ракет, що летіли на Київ, збиті нашою ППО, - Повітряні сили

"Інше – політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - розповів речник ПС.

Ігнат додав, що ці фактори ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, однак не унеможливлює.

"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені в користь системи", - резюмував начальник управління комунікацій Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік під час нічної атаки на Київ намагався вкоротити собі віку в укритті, - поліція

Автор: 

росія (65856) Повітряні сили (2730) Ігнат Юрій (800) Patriot (326) балістичні ракети (441)


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Топ коментарі
+39
Зеленський теж модернізувався, м'язи на стероїдах накачав, морду відїв, щітіну відростив, окуляри одягнув! Тепер відосики виглядають ще потужніші! Є чим відповісти кацапам.
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24.05.2025 13:42
+29
А Зе вже наклепав паляниць пеклов і дуже скоро,дуже дуже прям дууже скоро,потужно,ну дуже скоро буде потужно,дуже скоро потужно,що він буде потужно...
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24.05.2025 13:40
+18
Поки весь світ жує соплі рашисти розвиваються і вдосконалюють зброю залежно від нових реалій війни. Представляю які модернізації і в яких маштабах зараз Китай проводить. Тому якщо не взятися і всім світом ворога не перемогти зразу то далі буде велика печалька для всього світу. Скоро сишиа зі своїми авіаносцями заб'ються в мексиканській затоці і будуть тихенько труситися даже від сомалійських піратів як зараз вже робить Тампон.
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24.05.2025 13:43
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На видосиках эти отстреливаемые пастки видно наверно уже год. Оперативно.
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24.05.2025 13:39 Відповісти
А Зе вже наклепав паляниць пеклов і дуже скоро,дуже дуже прям дууже скоро,потужно,ну дуже скоро буде потужно,дуже скоро потужно,що він буде потужно...
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24.05.2025 13:40 Відповісти
Як українською буде каса?

Каса - 1. Спеціальна скринька або сейф для зберігання грошей, цінних паперів; скарбниця;
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24.05.2025 13:47 Відповісти
Зеленський теж модернізувався, м'язи на стероїдах накачав, морду відїв, щітіну відростив, окуляри одягнув! Тепер відосики виглядають ще потужніші! Є чим відповісти кацапам.
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24.05.2025 13:42 Відповісти
Поки весь світ жує соплі рашисти розвиваються і вдосконалюють зброю залежно від нових реалій війни. Представляю які модернізації і в яких маштабах зараз Китай проводить. Тому якщо не взятися і всім світом ворога не перемогти зразу то далі буде велика печалька для всього світу. Скоро сишиа зі своїми авіаносцями заб'ються в мексиканській затоці і будуть тихенько труситися даже від сомалійських піратів як зараз вже робить Тампон.
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24.05.2025 13:43 Відповісти
Руде трепло перейменувало Мексіканську затоку
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24.05.2025 13:46 Відповісти
А кому не насрати що рижий обмудок там щось перейменував? Хай грається в своєму Білому Дурдомі як дебіл з олівцями, всі ж розуміють що воно нічого не варте.
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24.05.2025 13:57 Відповісти
Нам не насрати, бо ракети до Петріотів виготовляє тільки США.
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24.05.2025 16:06 Відповісти
Весь світ винен у розмінуванні, скороченні армії та оборонзамовлення, крадівництві, брехні банкової, саботажі виробництва озброень та перетворення мобілізації в ерзац шоу! Прям весь світ!
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24.05.2025 14:54 Відповісти
За весь свит не балакай, часть свиту топит за х..ла, а большей части свиту всё це байдуже
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24.05.2025 16:19 Відповісти
В першу чергу соплі жує ********** України,а усьому світу похер на Україну,не треба турбуватись за увесь світ,те що вони проявляють в'ялість в своїх діях по відношиню до України,не означає що вони ніхрена не роблять для себе.Маємо преживати за себе,а не за увесь світ.
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25.05.2025 08:16 Відповісти
Орки постійно щось вдосконалюють з озброєння, а що натомість у нас розробки рівня шкільного гуртка.

Примусили більшість кваліфікованих інженерів та ІТ спеціалістів виїхати з країни.

Вищу освіту повністю знищують відсутністю фінансування, хоча закордоном це основний рушій наукових розробок, а ті копійки що дають повністю розкрадаються ректорами, родичі яких мають вже купа нерухомості але якось це ніякі органи по боротьбі зкорупцією не цікавить. Про наукові заклади взагалі мовчу там притулок пенсіонерів та родичів різних чиновників.

От і результат а тепер чути від різних чиновників, що в цьому винні попередники за 30 років... У нас ще було на початку війни, багато спеціалістів які працювали дистанційно на західні компанії, їм можна було дати бронь і високу зарплатню, організувати центри розробки і вони б давно родили конструкцію ракет та інше озброєння, про яке зараз розповдають що не виходить налагодити через відсутність інженерів...
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24.05.2025 13:51 Відповісти
Що ти розумієш під " вищу освіту знищуть"?
Хто саме знищує, конкретно, без болтовні?
В Україні кількість ВУЗІВ на 1000 голівинаселення більше, ніж у будь- якій країні Європи.
Тільки якісь навчання там як у радянському ПТУ. Це хто в тому винен?
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24.05.2025 14:03 Відповісти
Так тому що закородоном виділяють гранти на свої вузи для наукової роботи та залучення студентів до наукової діяльності. У нас ці всі гранти копійчані але навіть ті копійки ректори розпихають по кишенях роблячи липові наукові звіти. А в результаті, в більшості вузах обладнання ще з совка стоїть у лабораторіях. І яка може бути наукова діяльність з совковою лабораторією та відсутність фінансування.

А щодо тисячі вузів, то там 60% приватні, в яких можна одразу заплатити за 5 курсів і одразу за пару місяців отримати диплом.
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24.05.2025 14:10 Відповісти
Чувак, в тебе в голові- тирса. Все змішав у у купу і грішнее і праведне.
Тобе прямо запитали- " хто " знищує" освіту"?
У відповідь безсистемна болтовня про все і ні про що.
Сам же пише-" ректори все все розкрадають", і одночасно-" дайте ще більше грошей, щоб більше ректори розкрадали".
Ти головою інколи думай, а не вареником, більше користі буде.
Скільки не кидай грошей у дірку від бублика, бублик не з'явиться.
Щоб держва могла щось єфективно фінансувати, потрібно щоб були в наявності реальні науковці і ефективні менеджери. А оскільки в Україні, як ти сам написав, є тільки " крадії ректора" і псевдовчені, що продукують макулатуру зразка 1980 року, то скільки грошей туди не вкинь, все в дірку.
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24.05.2025 18:18 Відповісти
Звідки вас безмозглих в ботоферму набирають,

Є підростаюче покоління яке хоче щось створювати але їм у вузах відбивають охоту, тому що повсюди застаріле обладнання в лабораторіях.
Повне відсутнє реальне фінансування якихось розробок. В кожному вузі є студенти які самі щось розробляють з електроніки, ще є молоді викладачі які також ще не прогнили і чимось цікавляться. Але на різні роботи з розробки ******** електроніки треба фінанси та ******* обладнання для тестування.

Є також ІТ сфера де взагалі можна на рівні державних універів багато чого розробляти але це нах... не треба ні одному ректору, на кафедрах старі компи десятирічної давнини, які дали сторонні спонсори. Ніодного сервера а про якісь АІ прискорювачі навіть смішно говорити.
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24.05.2025 21:50 Відповісти
Боотуніздзе, не болтай, бери вілєус і грузи на підводу гов..єус,. Корісніше і для тебе і для країни буде.
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24.05.2025 23:35 Відповісти
Також є інші сфери буріння, механіка та інші напрямки і всюди так само завжди можна зібрати досить активну команду розробки, інформації тепер є з надлишком.. Але для тих же механіків треба хоча б ЧПУ і 3д прінтер для створення прототипів і т.д.
Так ****...ти що колись хтось розвалив і звалювати все на попередникі то ніколи з того багна не виліземо, в результаті толкові випусники виїзджають на захід, а у нас роблять видимість розробок гаражного рівня та видають це за якесь велике досягнення.
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24.05.2025 21:56 Відповісти
Так а чому не створюєш " буріння"? Бури собі на здорв'яю ствюрюй станки з ЧПУ,...
Болтунідзе ти чувачок
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24.05.2025 23:33 Відповісти
Маневрування ракети та відкид стороннього баласту навпаки повинні робити ракету менш керованою та сповільнюють рух.
Тут проста логіка.
Думаю кацапи це тестують і від цього відмовляться.
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24.05.2025 13:54 Відповісти
Ні це ракети із змінною траекторією, по такому принципу, ідуть всі західні ******* розробки.
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24.05.2025 14:12 Відповісти
Ну і? Якщо так розробляють давно - то Патріот розробляли для чого? Мух збивати по прямолєтящєй траекторії?
Ти або хрестик знімай або труси одінь.
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24.05.2025 14:15 Відповісти
Ну якщо поки Патріоти у нас не знищили Іскандерами то значить вони все таки збивають такі цілі що маневрують на кінцевій траекторії, просто треба більше витрачати ракет для знищення приманок що відстрілюють і на радарах можуть бути як основна ціль.
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24.05.2025 14:21 Відповісти
Іскандер летить хвилини - тому ніяких додаткових ракет не випустиш.
Принцип або попав або не попав.
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24.05.2025 15:18 Відповісти
Їх випускають наперд якщо крім основної цілі є ще пастки, які на радарі будуть мати тіж характеристики, то відповідно ракети пускають по всіх можливих цілях.
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24.05.2025 16:39 Відповісти
Хто тобі сказав таку маячню? ти думаєш кількість ракет безмежна?
Ти взагалі щось в ППО петраєш?
При дефіциті ракет сбивають щось конкретне, а далі як повезе...
Короче - може хватить тут тобі "експерта" клеїти з себе.
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24.05.2025 20:21 Відповісти
Ти хоть одне відео з роботою Патріота подивись тоді пиши ту х..ню яку ти написав, якщо є загроза для комплекса то по дві ракети на одну ціль на радарі пускають поки не завершиться завантаження.... Якщо вони розділяються і всі елементи ведуть себе як ціль то відповідно і по всіх відпрацьовують...
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24.05.2025 21:44 Відповісти
Це погано. Роботи по модернізації вистачає..
Історія. Розвал союзу, в Україні більшість совків, вони ж у владі, тільки нажива на будь- чому.
За Кучми започаткували схему- необлікований газ газпрому через Україну( лічильники навмисно не встановлювали), відкат Кучмі, і " бізнесмєнам і бізнесмєншам від газу,",і за це " га по 50".
І заради цього " газу по 50", Кучма, і весь істеблішмент знищували все, розпродували все озброєння, різали літаки, не фінан ували армію і оборонку. Півдеденмаш помер, за Кучми, його останньому радянському директору. Тепер ні кадрів,, ні технологій, ні обладнання.
Коли массово з'явиться українська балістика?
Риторичне питання. А Кучма, всі цї " заробітчани " на Україні в всі живі і здорові, дай Бог їм здоров'я.
Але проблема навіть не в них, а в " наріду", який вибирав такий шлях життя, як і зараз вибирає популістів, ряжених,, розкручених телевізором.
Нічого в житті України не змінюється..
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24.05.2025 13:59 Відповісти
Ти хоч писати навчися правильно.
Який ще необлікований газ газпрому? Необлікований українського видобутку який змішували з московським і обкрадали українців на його нелегальній реалізації
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25.05.2025 12:12 Відповісти
Вася, ти з якою метою прийшов накидати?
1. ГТС СРСР була единою системою, лічильники були встановлені на родовищах газу і на кордоні України і Білорусії через які здійснювали експорт радянського газу
2. Після розвалу срср, російсьська і українська влада навмисно не встановлювали лічильники на кордоні, щоб заробляти ліві гроші поза державними бюджетами країн.
3. Лічильники імпортованого газу, встановили аж у 2014му!!! Році!!
А з 1991 по 2014- й ОБЄМИ ГАЗУ ЩО НАДХОДИЛИ В УКРАЇНУ НІЯК НЕ ОБЛІКОВУВАЛИСЯ. Лічильникм були як і раніше на родовищах, до входу в магітральну трубу і на кордоні України на вихід.

Всі українські президенти і прм'єри, разом із росіянами заробляли на еспорті лівого газу

"Нині склалася традиційна для України ситуація, - взимку, в найлютіші морози, Україна змушена узгоджувати з Росією питання щодо ціни на газ. До несприятливих погодних умов додається відвертий політичний тиск "Газпрому". Відсутність в України лічильників на російському кордоні дає російському монополісту можливість 20 років поспіль звинувачувати "Нафтогаз" у крадіжках газу, стягуючи багатомільярдні суми за начебто незаконно відібраний газ. За таких умов не може бути й мови про захист національних інтересів.

Саме в таких умовах Україна підписала ганебні газові угоди 2009 року, якими для українців встановлено найвищу в світі ціну на газ, а також всі інші попередні несприятливі газові договори. Між тим, Україна давно вже могла розв'язати ситуацію на свою користь. 10 років поспіль Українська народна партія вимагає в усіх без виключення українських урядів встановити газові лічильники на кордоні з Росією. Їх відсутність створює сприятливі умови для інформаційних війн "Газпрому" проти України, який ставить під сумнів її репутацію як надійного транзитера газу й надає Росії аргументів в очах європейців для реалізації проектів газопроводів в обхід української території, - як-то "Південний" та "Північний потоки". Якщо Україна отримає
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25.05.2025 17:17 Відповісти
"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені в користь системи", - резюмував начальник управління комунікацій Повітряних сил. Джерело: https://censor.net/ua/n3554105
Працюють звісно. Не в асфальт же їм військові бюджети закопувати
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24.05.2025 14:04 Відповісти
Наскільки чути звуки запусків - патріотів в Києві немає вже багато місяців.
Працює щось інше.
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24.05.2025 14:05 Відповісти
Був би далі "Кривавий пастор" з командою-мала б й Україна і балістику і модернізовану як має,завдяки їм,"Нептун" котрий встигли й котрий,по при старання "влади",врятували! Натомість маємо-маємо що маємо,що обрали те й маємо!
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24.05.2025 14:09 Відповісти
Це той, при якому Крим здали?
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25.05.2025 01:42 Відповісти
а ще тебе на бутилку насадили
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25.05.2025 03:07 Відповісти
Не при якому, а за подачею якого. Чистої води 111 ст. ККУ
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25.05.2025 12:14 Відповісти
З тією владою якою наділений зараз президент країни можна гори зрушити, жоден інший немав стільки часу і повноважень як Зеленський. Ніяких тобі блокувань опозиції, тотальна більшисть в законодавчому органі. І як він цим скористався?
Слабак!
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24.05.2025 14:10 Відповісти
та не може бути!! нічого кацапи не здатні вдосконалити!! вони ж тупі!! й ракет в них на один-два залпи залишилося!!
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24.05.2025 14:10 Відповісти
у нас модернізували асфальтоукладчики і можна буде ще потужніше будувати дороги
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24.05.2025 14:14 Відповісти
Не модернізували
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25.05.2025 01:43 Відповісти
"Інше - політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Джерело: https://censor.net/ua/n3554105

Балістична траєкторія не є прямою лінією, за виключенням її нескінченно малих відрізків.
"Довільна крива завжди коротша прямої між вами та начальником." (
с) Військові математичні аксіоми
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24.05.2025 14:17 Відповісти
На кацапські іскандери американських патріотів не вистачить.Тим більше, дивлячись на яку ногу встане рудий півень. То що робитити? Треба планувати операції ДРГ ?можливо з хаймерсами по знищенню пускових. Там же зрозуміло що влучного пострілу з РПГ-7 достатнньо щоб цей іскандер зайняв "почесне" місце в купі металобрухту. А без пускових ці дорогущі ракети іскандер будуть лежати як дрова на дров'яному складі.
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24.05.2025 14:19 Відповісти
Іскандер летить у кілька раз далі Хаймарсу, це ракети різного призначення.
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24.05.2025 16:08 Відповісти
А РПГ-7 метрів з 150 прямим пострілом справиться з грізним іскандером на пусковій під час розвертання ? Тому подібне, не дитяча гра страйт-бол називається ,а СПЕЦІАЛЬНА-операція.
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24.05.2025 17:50 Відповісти
Ви таку маячню несете, що у мене великі сумніви у ваших розумових здібностях.
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24.05.2025 17:56 Відповісти
Ракета з хаймерса, такі нам давали навіть при Байдені, має дальність 300км. ІскандерМ -500км .А щоб гарантовано влучити в ціль приближається до неї на 400км тому що це made in russia. Тому як приклад кажу про хаймерс як спосіб враження задіяний в СПЕЦОПЕРАІЇ ГУР або ССО а не про "змагання" на полігоні -"хто далі стрельне" .
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24.05.2025 18:08 Відповісти
А пробратися з РПГ десь аж під Брянськ і добратися до Іскандеру на 100 метрів - я вам бажаю успіху в цьому.
Ще б з ФПВ за 10 км хоч якийсь шанс має бути, але ж це теж - з кількома ФПВ забратися вглиб ворожої території...
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24.05.2025 16:11 Відповісти
ССО або ГУР ходили і в Оленью не з пустими руками ,якщо ви не знали ,тому що це не гурток туристів -аматорів. Серед них дядькам за 50 робити нічого.
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24.05.2025 17:44 Відповісти
Ідіот, ССО зараз воюють на відміну від тебе, фантазера. Якщо тобі немає чого робити - то рпг в зуби і вперед, а не інших на смерть посилай.
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24.05.2025 17:57 Відповісти
Я на смерть нікого не посилаю ,не маю таких повноважень і бажань , а тебе посилаю на Х@Р! Щоб не засирав тут форум під кожним постом.
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24.05.2025 18:19 Відповісти
Зеленський та його ОПа модифікувала телемарахвон, тепер його ніхто не дивиться, а гроші виділяються.
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24.05.2025 14:29 Відповісти
Повторюю не рахуй ворога дурнішим за себе
будеш одержувати по ..умній голові,,
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24.05.2025 14:30 Відповісти
Що означає "не рахуй"? Як його порахувати?
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24.05.2025 14:57 Відповісти
******* курчат, а якщо ти маєш про когось думку - це українською "вважай", а не "рахуй".
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24.05.2025 16:12 Відповісти
це кацап під гугл-транслєйтом
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25.05.2025 03:09 Відповісти
Нажаль, стикався неодноразово з тим, як так говорять реальні люди. Звісно, що це руссизм.
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25.05.2025 12:51 Відповісти
Це все ясно що московити не будут сідіти склавши ручки та дивитися як петріоти збивають їх іскандер-кебаби. Але де наші "далкобійні речі" у колись топ10 космічній державі і навіть коли Україна вже робила нещодавно балістику для саудітів?!

Бо дронами москву спаміти то добре, але проти балістики то такій собі розмін! А якщо вони будуть не 9 а всі 30 херачити в залпі, враховуючи що вони балістки дофіга наскірдували за останній час ,то перехоплювачів може і не хватити з урахуванням що помимо своїх іскандерів їм ще активно постачає кндр і потенційно може іран.
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24.05.2025 15:36 Відповісти
А ми ігнатами,які не відстрелюють,можемо відстрелювати.
Наш телеграмофон з ігнатами,потужніше потужнього
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24.05.2025 15:47 Відповісти
Він би почитав ттх іскандера, у нього ці можливості було закладено ще при розробці .
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24.05.2025 15:59 Відповісти
У ракетному комплексі «Іскандер-М» (з ракетою 9М723) бойова частина не відділяється від ракети - це моноблочна ракета з нероздільною бойовою частиною, що не відокремлюється в польоті, на відміну від класичних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), де відокремлюється головна частина.
Ракета «Іскандер-М» є аеробалістичною, а не класично балістичною. Вся ракета - від старту до ураження цілі - летить як єдине ціле, із можливістю маневрування на всіх ділянках траєкторії. На кінцевій ділянці польоту (висота 10-20 км і нижче), ракета продовжує маневрувати з використанням:
аеродинамічних рулів;
інерціальної навігації з корекцією;
передпрограмованих алгоритмів ухилення.
А саме:
змінює висоту та курс;
може створювати несподівані вектори руху;
рухається на гіперзвуковій швидкості (до 6-7 Махів), що зменшує вікно реагування систем ПРО.
Ці маневри - особливо різкі зміни траєкторії - значно ускладнюють захоплення ракети системами ПРО, включаючи Patriot PAC-2 та PAC-3.
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24.05.2025 16:10 Відповісти
Особенно обидно за Южную Корею.Эти Курвы Курляндские даже продавать оружие не захотели Украине.Хотя Украина воюет с врагами Южной Кореи с Северной Кореей .Южная Корея могла бы и помочь Украине оружием.У них его дофига и все хай тэк
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24.05.2025 16:13 Відповісти
Официально армия Северной Кореи 2 миллиона человек, но в любой момент могут призвать несколько миллионов резервистов, сотни подземных заводов ВПК. А в Южной Корее самая низкая рождаемость на планете, вооружение так или иначе с комплектующими из США, при таком раскладе, только дурак будет разбазаривать что-то с военных складов.
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24.05.2025 16:36 Відповісти
Тільки дурак і українці
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25.05.2025 01:47 Відповісти
Нашо то оружие, краще баблом хай допоможуть
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24.05.2025 16:56 Відповісти
Всем уже понятно, сколько денег не вбухай проку никакого, только зелёная ОПа жиреет.
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24.05.2025 17:18 Відповісти
сподіваюся навчені солдати північної застосують свій досвід на південних. Ми будемо глибоко струбован і потужно занепокоєні
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24.05.2025 23:59 Відповісти
Тут лиш по пусковій вдарити.А ле чим?(((
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24.05.2025 17:15 Відповісти
Можно ЗЕ виборцями, їх не шкода 73% безголових. Хуже не будет
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24.05.2025 21:59 Відповісти
Не важливо яка тема, головне- один в одного диванним лайном поцілити.
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24.05.2025 18:50 Відповісти
Без допомоги кітайців мабуть не обійщлось
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24.05.2025 19:42 Відповісти
Найімовірніше ніякої модернізації нема,у нас майже закінчились рекети до петріот,а т(р)ампон нові ракети давати не хоче,от зелена влада і придумала "модернізацію",і найімовірніше ця " модернізація" з часом тільки посилиться.
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24.05.2025 20:51 Відповісти
Росія модернізує свої ракети, а зелене бидло модернізує, як найбільше вкрасти у армії, як посадити найкорисніших волонтерів і , як при цьому залишитись при владі на третій термін.
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24.05.2025 22:12 Відповісти
 
 