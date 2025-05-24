РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, - Повітряні сили

Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", якими завдає ударів по території України. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація є у нас і наших партнерів, що ворожі ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - сказав він.

Ігнат пояснив, що після модернізації балістичних ракет системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.

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"Інше – політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - розповів речник ПС.

Ігнат додав, що ці фактори ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, однак не унеможливлює.

"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені в користь системи", - резюмував начальник управління комунікацій Повітряних сил.

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