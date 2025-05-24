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Новини Ракетна атака на Київ
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Чоловік під час нічної атаки на Київ намагався вкоротити собі віку в укритті, - поліція

В Україні будують 170 укриттів і підземних шкіл

Під час нічної масованої атаки на столицю невідомий чоловік, перебуваючи в укритті, намагався скоїти самогубство. Наразі він перебуває у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному в поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, подія сталась у Подільському районі столиці. Чоловік 2003 року народження нині перебуває в операційній. Мотиви вчинку наразі зʼясовують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішня масована атака демонструє справжні наміри РФ - шлях ескалації, - Шмигаль

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки - Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

Автор: 

Київ (19632) самогубство (645) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+8
Це правда. Але могло стати останньою краплею чи поштовхом. Але це - не логічно, йти в укриття і там коїти самогубство. Вже можна просто залишатися дома, якщо справді життя набридло. Десь колись читав, що більшість потенційних самогубців, за статистикою, насправді до останнього сподіваються, що їх вчинок приверне увагу і їх врятують. Це може пояснити ситуацію.
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24.05.2025 12:45
+8
Четвертий рік іде війна і кінця краю не видно.Депресія і безвихідь поселилась в душі.Більшість українців живе на крайній межі.Раніше були весіля і хрестини а тепер похорони та поминки.
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24.05.2025 12:46
+6
"Під час" не завжди "внаслідок"...
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24.05.2025 12:38
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"Під час" не завжди "внаслідок"...
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24.05.2025 12:38 Відповісти
Це правда. Але могло стати останньою краплею чи поштовхом. Але це - не логічно, йти в укриття і там коїти самогубство. Вже можна просто залишатися дома, якщо справді життя набридло. Десь колись читав, що більшість потенційних самогубців, за статистикою, насправді до останнього сподіваються, що їх вчинок приверне увагу і їх врятують. Це може пояснити ситуацію.
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24.05.2025 12:45 Відповісти
Слабка підготовка, схибив…
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24.05.2025 12:44 Відповісти
Четвертий рік іде війна і кінця краю не видно.Депресія і безвихідь поселилась в душі.Більшість українців живе на крайній межі.Раніше були весіля і хрестини а тепер похорони та поминки.
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24.05.2025 12:46 Відповісти
До чого тут пдри зі сросії??? Може їм ще поспівчувати??
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24.05.2025 13:23 Відповісти
не нагнітай і не драматизуй. все в нас нормально -боремся. і якщо здамося то точно краще не стане.
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24.05.2025 14:13 Відповісти
Так іди в ЗСУ.
ГАРАНТУЮ І ДЕПРЕСІЯ І БЕЗВИХІДЬ ПРОЙДУТЬ.
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24.05.2025 22:51 Відповісти
Можна вилікувати але не відмовляти)Дати "кукурузника",навантажити максимум вибухівки і сказати ,що вмри корисно ,й летіти кудись хоч в Крим,хоч в данєцк)
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24.05.2025 12:46 Відповісти
На оперативних фото штурмовий рюкзак ЗСУ.
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24.05.2025 13:07 Відповісти
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24.05.2025 13:10 Відповісти
щастя, що його до військкомату не забрали, бо знову здійснявся б галас: "тцкуни невинних людей вбивають" (як нещодавно у харкові).
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24.05.2025 13:14 Відповісти
треба було тому чоловіку не швидку допомогу викликати а бусик ТЦК
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24.05.2025 13:20 Відповісти
Зараз місцеві діди злізуть з печі і так і напишуть
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24.05.2025 13:51 Відповісти
подітожил...вся жизнь в труху.
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24.05.2025 13:31 Відповісти
На солях був...
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24.05.2025 14:10 Відповісти
Еще и в укрытие побежал )) Только раз там был в 2022 году в феврале, после этого поставил стеклопакеты тройные с звукоизоляцией, что бы шахедов жужание и взрывы не слышать. Взрывы можно понять только если рядом и монитор трясется и стены, окна все такое... Но это не мешает спать как младенецу )))
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24.05.2025 15:57 Відповісти
 
 