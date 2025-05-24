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Чоловік під час нічної атаки на Київ намагався вкоротити собі віку в укритті, - поліція
Під час нічної масованої атаки на столицю невідомий чоловік, перебуваючи в укритті, намагався скоїти самогубство. Наразі він перебуває у лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному в поліції Києва.
За інформацією правоохоронців, подія сталась у Подільському районі столиці. Чоловік 2003 року народження нині перебуває в операційній. Мотиви вчинку наразі зʼясовують.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.
Основний напрямок ворожої атаки - Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.
Топ коментарі
+8 Лысый коротышка
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+8 Влад Крук #534638
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+6 Andrew Moon
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