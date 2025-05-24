Мужчина во время ночной атаки на Киев пытался покончить с собой в укрытии, - полиция

Во время ночной массированной атаки на столицу неизвестный мужчина, находясь в укрытии, пытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в полиции Киева.

По информации правоохранителей, происшествие произошло в Подольском районе столицы. Мужчина 2003 года рождения сейчас находится в операционной. Мотивы поступка сейчас выясняют.

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Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.