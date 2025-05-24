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Новости Ракетная атака на Киев
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Мужчина во время ночной атаки на Киев пытался покончить с собой в укрытии, - полиция

В Украине строят 170 укрытий и подземных школ

Во время ночной массированной атаки на столицу неизвестный мужчина, находясь в укрытии, пытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в полиции Киева.

По информации правоохранителей, происшествие произошло в Подольском районе столицы. Мужчина 2003 года рождения сейчас находится в операционной. Мотивы поступка сейчас выясняют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшняя массированная атака демонстрирует истинные намерения РФ - путь эскалации, - Шмыгаль

Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.

Автор: 

Киев (25659) самоубийство (1011) Воздушные атаки на Киев (748)


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Топ комментарии
+8
Це правда. Але могло стати останньою краплею чи поштовхом. Але це - не логічно, йти в укриття і там коїти самогубство. Вже можна просто залишатися дома, якщо справді життя набридло. Десь колись читав, що більшість потенційних самогубців, за статистикою, насправді до останнього сподіваються, що їх вчинок приверне увагу і їх врятують. Це може пояснити ситуацію.
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24.05.2025 12:45
+8
Четвертий рік іде війна і кінця краю не видно.Депресія і безвихідь поселилась в душі.Більшість українців живе на крайній межі.Раніше були весіля і хрестини а тепер похорони та поминки.
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24.05.2025 12:46
+6
"Під час" не завжди "внаслідок"...
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24.05.2025 12:38
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"Під час" не завжди "внаслідок"...
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24.05.2025 12:38 Ответить
Це правда. Але могло стати останньою краплею чи поштовхом. Але це - не логічно, йти в укриття і там коїти самогубство. Вже можна просто залишатися дома, якщо справді життя набридло. Десь колись читав, що більшість потенційних самогубців, за статистикою, насправді до останнього сподіваються, що їх вчинок приверне увагу і їх врятують. Це може пояснити ситуацію.
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24.05.2025 12:45 Ответить
Слабка підготовка, схибив…
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24.05.2025 12:44 Ответить
Четвертий рік іде війна і кінця краю не видно.Депресія і безвихідь поселилась в душі.Більшість українців живе на крайній межі.Раніше були весіля і хрестини а тепер похорони та поминки.
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24.05.2025 12:46 Ответить
До чого тут пдри зі сросії??? Може їм ще поспівчувати??
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24.05.2025 13:23 Ответить
не нагнітай і не драматизуй. все в нас нормально -боремся. і якщо здамося то точно краще не стане.
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24.05.2025 14:13 Ответить
Так іди в ЗСУ.
ГАРАНТУЮ І ДЕПРЕСІЯ І БЕЗВИХІДЬ ПРОЙДУТЬ.
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24.05.2025 22:51 Ответить
Можна вилікувати але не відмовляти)Дати "кукурузника",навантажити максимум вибухівки і сказати ,що вмри корисно ,й летіти кудись хоч в Крим,хоч в данєцк)
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24.05.2025 12:46 Ответить
На оперативних фото штурмовий рюкзак ЗСУ.
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24.05.2025 13:07 Ответить
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24.05.2025 13:10 Ответить
щастя, що його до військкомату не забрали, бо знову здійснявся б галас: "тцкуни невинних людей вбивають" (як нещодавно у харкові).
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24.05.2025 13:14 Ответить
треба було тому чоловіку не швидку допомогу викликати а бусик ТЦК
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24.05.2025 13:20 Ответить
Зараз місцеві діди злізуть з печі і так і напишуть
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24.05.2025 13:51 Ответить
подітожил...вся жизнь в труху.
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24.05.2025 13:31 Ответить
На солях був...
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24.05.2025 14:10 Ответить
Еще и в укрытие побежал )) Только раз там был в 2022 году в феврале, после этого поставил стеклопакеты тройные с звукоизоляцией, что бы шахедов жужание и взрывы не слышать. Взрывы можно понять только если рядом и монитор трясется и стены, окна все такое... Но это не мешает спать как младенецу )))
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24.05.2025 15:57 Ответить
 
 