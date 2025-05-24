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Новости Ракетная атака на Киев
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Сегодняшняя массированная атака демонстрирует истинные намерения РФ - путь эскалации, - Шмыгаль

Киев после обстрела 24 мая

Этой ночью Россия нанесла удар по Украине, используя баллистические ракеты и ударные БпЛА. Враг выпустил 14 ракет и 250 шахедов на Киевскую, Днепровскую, Одесскую, Винницкую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.

Об этом информирует в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть пострадавшие и погибшие. Соболезнования родным и близким.

Одну из самых масштабных атак враг совершил на Киев. Падение обломков зафиксировано в пяти районах. Разрушениям подверглись обычные жилые многоэтажки", - напоминает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ модернизирует баллистику, но сегодня ночью 6 из 9 ракет, летевших на Киев, сбиты нашей ПВО, - Воздушные силы

Киев после обстрела 24 мая
Киев после обстрела 24 мая
Киев после обстрела 24 мая

По словам Шмыгаля, все экстренные службы работают в усиленном режиме, продолжается ликвидация последствий обстрела. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. В одном из районов развернут оперативный штаб, где можно получить консультации и поддержку.

"Благодарны силам ПВО, которые сбили значительное количество вражеских ракет и дронов и уберегли много жизней. Сегодняшняя массированная атака еще раз демонстрирует истинные намерения агрессора - путь эскалации.

Сейчас как никогда важно, чтобы международное сообщество действовало решительно - предоставляя Украине больше помощи, усиливая санкционное давление и изолируя Россию на всех уровнях", - отмечает глава правительства.

Автор: 

Киев (25659) Шмыгаль Денис (2721) Воздушные атаки на Киев (748)


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Про це інформує у телеграм-каналі...

Кого Шмигаль інформує у телеграмм-каналі? Макрона, Трампа?
А чого не в однокласніках?
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24.05.2025 11:45 Ответить
ну да он должен был позвонить Макрону и Трампу и сказать спасибо что наши воины сбили 6 ракет)
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24.05.2025 11:47 Ответить
Ніхто на Заході не читає говнограмм. Тому дописи там хіба що для ху-йла з бацькою..
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24.05.2025 11:56 Ответить
он в сообщении тг информирует украинцев и благодарит воинов ППО
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24.05.2025 12:06 Ответить
Вони про свої наміри ВІДКРИТО говорять - знищити Україну.
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24.05.2025 11:58 Ответить
шмыгаль, бери свою свору предателей зеленских, гетьманцевых, галущенков, умеровых, будановых и бегом на OLX вымогать налог за б/ушные трусы
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24.05.2025 12:05 Ответить
***! Америку відкрив.
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24.05.2025 13:12 Ответить
Сьогоднішня масована атака демонструє ТЕЖ САМЕ.ЩО РАШИСТ ДЕМОНСТРУЄ ВСІ ТРИ РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ .
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24.05.2025 15:35 Ответить
 
 