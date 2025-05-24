Сегодняшняя массированная атака демонстрирует истинные намерения РФ - путь эскалации, - Шмыгаль

Этой ночью Россия нанесла удар по Украине, используя баллистические ракеты и ударные БпЛА. Враг выпустил 14 ракет и 250 шахедов на Киевскую, Днепровскую, Одесскую, Винницкую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.

Об этом информирует в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть пострадавшие и погибшие. Соболезнования родным и близким.

Одну из самых масштабных атак враг совершил на Киев. Падение обломков зафиксировано в пяти районах. Разрушениям подверглись обычные жилые многоэтажки", - напоминает он.

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По словам Шмыгаля, все экстренные службы работают в усиленном режиме, продолжается ликвидация последствий обстрела. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. В одном из районов развернут оперативный штаб, где можно получить консультации и поддержку.

"Благодарны силам ПВО, которые сбили значительное количество вражеских ракет и дронов и уберегли много жизней. Сегодняшняя массированная атака еще раз демонстрирует истинные намерения агрессора - путь эскалации.

Сейчас как никогда важно, чтобы международное сообщество действовало решительно - предоставляя Украине больше помощи, усиливая санкционное давление и изолируя Россию на всех уровнях", - отмечает глава правительства.